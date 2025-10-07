La nueva tienda de vinos online con un sumiller donde comprar las botellas más raras del mundo

Siendo España un país con tanto que ofrecer enológicamente hablando, puede parecer una osadía abrir negocios que pongan su foco en los vinos foráneos. Pero es precisamente el resto que ha decidido asumir Clark Freed y Francisco García dando vida a Vinos del Nuevo Mundo (VNM).

Este dúo apasionado por el vino ha querido poner en marcha un proyecto digital que invita a los españoles a salir de la zona de confort y descubrir etiquetas que cuentan historias desde los Andes hasta Sudáfrica, desde la Patagonia hasta Nueva Zelanda.

Más que un comercio electrónico, VNM se plantea como una ventana abierta a otras geografías. Su plataforma combina la venta online de vinos cuidadosamente seleccionados con una experiencia educativa y sensorial que acerca al consumidor a la cultura y al terroir de cada botella.

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la incorporación de un sumiller digital. Este asistente virtual guía al usuario en la elección del vino según el menú, la ocasión o sus propios gustos.

Así, incluso el neófito puede aventurarse a elegir un Pinotage sudafricano o un Sauvignon Blanc neozelandés sin miedo a equivocarse. Cada ficha de producto incluye notas de cata, recomendaciones de maridaje y descripciones accesibles, democratizando el conocimiento enológico.

Vinos del Nuevo Mundo.

La carta de VNM es un atlas líquido donde conviven vinos de Chile, con la potencia del Carmenere y la elegancia de su Cabernet, moldeados por la cordillera y el Pacífico, con etiquetas de Australia, que muestra músculo con Shiraz intensos y expresivos.

Recorren Argentina, que brilla con su Malbec mendocino, frutal y sofisticado y viajan hasta Sudáfrica, innovadora y clásica a la vez, gracias a su Pinotage y Chenin Blanc, pasando por California, con la universalidad de sus Chardonnay y Cabernet de Napa y Paso Robles.

Hay también referencias de Nueva Zelanda, tierra de Sauvignon Blanc aromáticos y Pinot Noir que respiran océano, y no menos sugerentes son las que ofrecen desde Uruguay, donde el Tannat transmite el alma atlántica o Perú, una revelación con Syrah y Cabernet de los valles de Ica.

El Club de Vinos

El proyecto también se distingue por su Club de Vinos del Nuevo Mundo, un espacio gratuito que rompe con los tradicionales modelos de suscripción. Sin cuotas ni compromisos, los socios acceden a selecciones mensuales y premium con descuentos de hasta el 20%, catas exclusivas y viajes enológicos.

La Selección Mensual acerca seis botellas únicas cada mes, mientras que la Selección Premium ofrece rarezas cada trimestre: ediciones limitadas, cosechas memorables y etiquetas difíciles de encontrar en España.

La propuesta no se limita al consumidor final. VNM abre también una vía para restauradores, vinotecas y tiendas gourmet que buscan diferenciar su oferta. Los fundadores ofrecen asesoría personalizada, condiciones flexibles y colaboraciones en catas y formaciones para que cada vino del Nuevo Mundo encuentre su lugar en la mesa adecuada.

Viajes que completan la experiencia

Los viñedos de Delaire Graff Estate.

El último giro de esta aventura lo ponen los Viajes Vinos del Nuevo Mundo, organizados junto a Bestoursviajes. Porque siempre es mucho mejor ir al origen del asunto, más allá de comprar una botella, los clientes pueden viajar hasta las bodegas y vivir experiencias inmersivas.

Las propuestas consisten en recorrer los viñedos del Valle de Uco, descubrir los paisajes oceánicos de Marlborough o catar un Shiraz australiano bajo el sol del Barossa Valley. Enoturismo convertido en descubrimiento cultural.