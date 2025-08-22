El vino que divide a Rioja: un blanco con más carácter que muchos tintos

En un mundo donde la tradición y la innovación suelen caminar en paralelo, a veces surge una creación que desafía los límites y redefine las expectativas.

Así es Ostara 2022, el vino blanco de autor de Bodega 202 que ha revolucionado el panorama de Rioja Alavesa, sorprendiendo tanto a críticos como a aficionados y posicionándose como el blanco más diferente y fascinante de la región.

El nombre de Ostara es un guiño a la renovación y el renacimiento: en gaélico, hace referencia al equinoccio de primavera, y en euskera, a una explosión vital. Un homenaje a los orígenes irlandeses de los propietarios de la bodega y a la energía renovadora que transmite este vino.

Su historia comienza con una inquietud: ¿es posible crear un gran vino blanco en Rioja que no se parezca a ningún otro? Luis Güemes, director técnico y enólogo de Bodega 202, llevaba años soñando con este desafío.

Su objetivo era claro: mantener la identidad de la viura, la variedad blanca tradicional de Rioja, pero enriquecerla con nuevos matices y complejidades que la hicieran única.

Luis Güemes, enólogo Bodega 202

La clave estaba en el viñedo. Ostara nace de dos parcelas excepcionales, una situada al pie del Mirador de Páganos, bajo la Sierra de Cantabria, y otra plantada en 1945 en Elvillar, a 580 metros de altitud. Esta altitud aporta una maduración lenta y una frescura natural que se percibe en cada sorbo.

El arte del coupage: viura, sauvignon blanc y malvasía

El proceso creativo detrás de Ostara 2022 fue tan meticuloso como arriesgado. Güemes y su equipo realizaron una investigación exhaustiva, catando vinos monovarietales de distintas variedades blancas cultivadas en Rioja Alavesa.

Tras dos años de pruebas, el coupage perfecto emergió: viura, sauvignon blanc y malvasía, en proporciones casi iguales (35%, 33% y 32% respectivamente).

Cada variedad aporta su carácter. La viura, con su acidez vibrante y su conexión directa con el terruño riojano, es la columna vertebral de este vino.

La sauvignon blanc, con sus notas tropicales, de maracuyá y fruta de la pasión, añade frescura y exotismo. Y, por último, los recuerdos de flores blancas y la delicadeza aromática de la malvasía redondean el conjunto.

Salinillas de Buradón, Rioja Alavesa

La malvasía y la sauvignon blanc se elaboran por separado en depósitos de acero inoxidable, para preservar su frescura. Posteriormente, se crían durante 10 meses en huevos de hormigón sobre sus lías, que se mueven semanalmente para aportar volumen y cremosidad.

La viura, por su parte, se fermenta en acero inoxidable y se envejece en barricas nuevas de roble francés de 500 litros durante 12 meses, potenciando los aromas secundarios y terciarios sin perder su esencia.

El resultado es un vino blanco de una complejidad inusual para Rioja Alavesa. Ostara despliega una explosión aromática en nariz, con notas de fruta exótica, flores blancas, mineralidad y sutiles toques de nuez moscada y madera bien integrada.

En boca, destaca por su equilibrio, frescura y volumen, con una acidez que invita a seguir bebiendo y un final largo y elegante.

La exclusividad de lo auténtico

Ostara 2022 es, además, un vino exclusivo: solo se han elaborado 3.200 botellas, de las cuales apenas quedan 500 en el mercado. Esta producción limitada lo convierte en una joya buscada por coleccionistas y amantes de los vinos singulares. La buena noticia es que la añada 2023 está a punto de ver la luz, prometiendo nuevas sorpresas.

Ostara 2022

No es de extrañar que el reputado crítico británico Tim Atkin le otorgara 94 puntos en su Rioja Special Report de 2024, calificándolo como uno de los blancos más sobresalientes de la región.

Pero Ostara va más allá de la crítica: es un vino profundamente gastronómico, capaz de maridar con aves, pescados a la brasa o incluso cocinas exóticas como la peruana o la japonesa. Además, su potencial de guarda promete una evolución fascinante en botella durante los próximos años.

Ostara 2022 no es solo el vino blanco más sorprendente de Rioja; es un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación para crear algo realmente nuevo.

Su complejidad, frescura y carácter gastronómico lo convierten en una referencia imprescindible para quienes buscan emociones diferentes en el mundo del vino. Un blanco llamado a marcar una época y a dejar huella. Un antes y un después para Rioja. Precio: 34 euros