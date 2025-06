El ex sumiller de DiverXO revela el blanco gallego que todo amante del vino debe probar

Miguel Ángel Millán es uno de los sumilleres más reconocidos a nivel internacional. Tras una formación en parte autodidacta y en parte avalada por estudios especializados, el madrileño ha desarrollado su carrera en restaurantes tan emblemáticos como Jockey, Santceloni, Kabuki Wellington o DiverXO.

Fue galardonado como Mejor Sumiller del Mundo 2023 por el premio Beronia World’s Best Sommelier de The World’s 50 Best Restaurants durante la etapa que fue mano derecha de Dabiz Muñoz como jefe de sumilleres y se extendió seis años.

Recientemente, Millán acaba de incorporarse a EMi, el proyecto del chef Rubén Mosquero en Madrid, que abrirá las puertas este verano, para liderar la propuesta líquida con un enfoque creativo, emocional y profundamente personal.

Aunque todavía habrá que esperar para descubrir lo que se cocerá en sus fogones, el restaurante EMi, ubicado en el barrio de Vallehermoso, promete una oferta gastronómica innovadora y de autor.

Su menú degustación fusionará técnicas nórdicas, japonesas y coreanas con producto nacional de temporada, fermentos, caldos y algas.

Así será la sala de EMi

La experiencia se completará con una carta de vinos diseñada por Miguel Ángel Millán, caracterizada por su enfoque exclusivo, creativo y en constante evolución. El sumiller apuesta por una selección que combina etiquetas clásicas e históricas con vinos contemporáneos, bodegas míticas y pequeños productores de culto, sakes y wiskis cuidadosamente seleccionados, y rarezas difíciles de encontrar.

Se trata de una selección pensada como una narrativa paralela al menú degustación del chef Rubén Mosquero, buscando siempre la armonía y el diálogo con cada plato. "Queremos que cada experiencia sea irrepetible. Abriremos botellas únicas, difíciles de reponer, y construiremos cada servicio como un pequeño espectáculo sensorial”, adelantaba el propio Millán.

Miguel Ángel Millán

Vinos exclusivos y maridajes personalizados en un espacio moderno, con cocina y bodega a la vista, que convertirá cada visita a EMi en un viaje culinario único y sorprendente.

Frescura y carácter en la copa

“Mi vino favorito es Sesenta e Nove Arrobas, de Bodegas Albamar”. Así de contundente se muestra el sumiller a la hora de recomendar uno de los que, sin duda, se han convertido en sus vinos de referencia. “Es un albariño que viene de cinco micro parcelas en la subzona del Salnés, que tienen entre 80 y 100 años”.

Un blanco que destaca por su marcado carácter atlántico, con aromas intensos de manzana, lima y notas minerales, así como toques de laurel y algas, que en boca es fresco, estructurado y salino, con excelente acidez y un final largo y persistente. Su crianza sobre lías aporta complejidad y textura.

Sesenta e Nove Arrobas, de Bodegas Albamar

Considerado uno de los vinos más especiales de la bodega, Albamar Sesenta e Nove Arrobas es un albariño versátil y elegante, ideal tanto para consumir joven como para guardar unos años. “Me parece fascinante por su autenticidad y su personalidad atlántica, con una energía vibrante que nunca cansa”, añade Millán.

“Lo elijo porque representa muy bien esa combinación de frescura, riesgo y honestidad que también buscamos en EMi: una cocina que se expresa desde el origen, pero con una mirada libre y contemporánea”, confiesa el sumiller.

Salino, con tensión, carácter, pero también una amabilidad que lo hace muy disfrutable, para Miguel Ángel Millán, este albariño de Albamar “no es un vino excesivamente raro ni caro, pero sí uno de esos que dejan huella”. Precio: 39,90 euros