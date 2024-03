El bar de Oviedo en el que regalan tapas: deliciosas croquetas o pinchos de tortilla de patata

Tapear en España se ha convertido con el paso de los años en toda una tradición, sobre todo, si es gratis, una tendencia que cada vez encontramos más en bares y restaurantes.

En el caso de la ciudad de Oviedo, ¿cuáles son los lugares que no te puedes perder si quieres tomar alguna tapa gratis? Te contamos varios bares y locales en los que tomar un vino, una cerveza o un refresco con una tapa gratis que puede ser distinta (croquetas, tortilla, embutidos...)

Dónde comer tapas gratis en Oviedo

En algunos lugares de España, especialmente en ciertas regiones como Andalucía, existe la costumbre de regalar tapas con la compra de una bebida. Sin embargo, esta costumbre cada vez es más típica de otras provincias, como en el caso de Asturias. Esto puede tener varias razones:

Por ejemplo, es una manera de hacer fidelización de clientes. Regalar tapas puede ser una estrategia para atraer y retener clientes. Ofrecer una muestra gratuita de la cocina del establecimiento puede incentivar a los clientes a quedarse más tiempo y consumir más.

También es una manera de hacer competencia entre bares. En zonas donde la competencia entre bares es alta, regalar tapas puede ser una forma de destacarse y atraer más clientes.

Además, es una cuestión de cultura gastronómica. En algunas regiones de España, la cultura gastronómica incluye la tradición de acompañar las bebidas con tapas. Regalar tapas puede ser simplemente una extensión de esta práctica arraigada en la cultura local.

Café Bar El Parreiro

Se trata de un encantador café bar ubicado en el corazón de Oviedo. Café Bar El Parreiro es uno de esos bares de Oviedo en los que se puede disfrutar de una consumición, así como de una gran tapa, de cortesía. Entre las opciones de tapa gratis suelen destacar los embutidos.

La Lola

En este caso nos encontramos con un restaurante, vinatería y cervecería situada en el centro de Oviedo, en plena Ruta de los Vinos. Se trata de un clásico de Oviedo para disfruta de tapas y menús del día en terraza o local.

En concreto, es un lugar en el que disfrutar de estas tapas gratis, que en ocasiones pueden ir desde unas patatas con salsa a unas mini hamburguesas. Sea lo que sea, siempre te encontrarás con algo que comer con tu bebida.

Mesón La Comtienda Pedregal

En la calle Manuel Pedregal de Oviedo encontrarás el Mesón La Comtienda, un buen lugar en el que comer o en el que tomar algo. Si optas por la segunda opción te encontrarás con que tu bebida irá acompañada de una tapa, que puede ser, entre otras opciones, patatas con salsa, minis hamburguesas o las croquetas de la casa.

Jamón Jamón

En la calle Ramón y Cajal de Oviedo encontrarás Jamón Jamón, otro local ideal para tapear gratis. Así lo cuenta un usuario de TripAdvisor:

"¿Una caña con tapa (gratis)? Es tu sitio": "Cuando mis amigos y yo decidimos reunirnos para tomar algo, el 'Jamón' siempre es la opción número 1. Los precios no son baratisimos, pero por una caña o un vino, te sacan innumerables tapas (porciones de pizza, jamon, etc) que te hace que siempre estés comiendo. En serio, no hay bar igual en Oviedo. El ambiente es espectacular."

Al Fondo Hay Sitio

En la Plaza San Miguel de Oviedo encontrarás Al Fondo Hay Sitio, un local ideal para tomar algo en el que destacan sus tapas gratis con la consumición. Una usuaria de TripAdvisor, Marialvfast deja una opinión escrita el 25 de octubre de 2022: "Bien para tomar algo. Un sitio con mucho ambiente, para tomar algo, donde disfrutar de unas buenas cervezas y vinos, y poder tomarte unos pinchos de cortesía que tienen encima de la barra. Una terraza muy agradable también."