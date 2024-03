La Salita, de Begoña Rodrigo, el único nuevo restaurante Tres Soles Repsol

En el universo de la Begoña Rodrigo caben muchas cosas. Uno que se ha ocupado de construir desde los hace 18 años que dirige La Salita, una de las casas más prestigiosas de Valencia y desde hoy el nuevo restaurante 3 Soles de Guía Repsol.

La cocinera está que se sale: acaba de estrenar sus embutidos vegetales (no que le hiceran falta más motivos para justificar que es la reina del huerto), después de haber convencido a todos con su fascinante trabajo en torno a los vinagres, inquieta por naturaleza sigue añadiendo ingredientes a este su universo que ahora ocupa el olimpo de la Guía Repsol.

Desde 2005 La Salita se ubica en un pequeño oasis del barrio valenciano de Ruzafa, ocupando un edificio de 1866, protegido desde el 73, donde su encuentra la cocina, bodega y sala. Su maravillosa terraza ajardinada es desde donde el ucraniano Denis Cherkasov suma con su brillante coctelería otro añadido a la propuesta.

"He seguido mis ideas, a pesar de que muchas veces me pesa en mi negocio y en mi forma. Tenemos que defender las cosas en las que creemos. Me he equivocado mucho, pero nunca he chafado a nadie. Tengo gente que trabaja en casa desde el principio y nunca me ha soltado de la mano", ha compartido Rodrigo este lunes en el encuentro con el resto de Soles en el Foro Romano de Cartagena.

Un balance que hace de estos 18 años durante los que "nunca ha tenido el pensamiento de tirar la toalla" - y que resume en un nuevo menú con todos sus hits- en positvo "creo que soy una muy buena jefa, he tenido siempre la capacidad de aprender". Y sigue haciéndolo y creando, entre otras cosas "un vocabulario vegetal que tenga recorrido".

Sus menús son un canto a su tierra de la que tan orgullosa se siente y que recorre investigando y recolectando para ponerla en valor. Desde este año es embajadora del proyecto EU-RICE, una labor que le lleva a aprender de cerca y compartir todo sobre el cultivo del arroz, que contribuye como muy pocos al mantenimineto del ecosistema en el que se desarrolla. Una línea de trabajo que se le ha reconocido hasta el punto de nombrarle mejor cocinera de verduras de Europa y segunda mejor del mundo en los premios We're Smart Awards 2023. Además, La Salita, ocupa el puesto número 16 del ranking mundial.

Así destacan platos donde los vegetales son los reyes, pero también los encurtidos y salazones como son en su ya icónica tiara, su gustoso arroz con bacalao, el alli pebre que 'disecciona' en varias secuencias, o su royal de cebolla. Elaboraciones que se disfrutan en una de sala, de las más bonitas de España, que ha sido obra de la interiorista Silvia Bellot, directora de Mediterranean Nomad.

Ofrece con varios menús: Menú Novença (corto, 118,70 €), Menú Sangonereta (largo 148,70 €), dos ovolactovegetarianos, Menú Llauro y Menú Llauro Sangonereta (118,70 € y 148,70 € respectivamente) y un Menú Infantil (50 € ), "porque a los pequeños también hay que educarles" en el terreno de la alimentación. Lo sabe bien ella siendo madre de un hijo del que no se ha separado y con el que ha experimentado la realidad del conciliar. "Para mí es importante pensar que hay chavalas que me ven como una cocinera que ha hecho su vida durante el tiempo que ha tenido su restaurante" confiesa. Guerrera y valiente, su lucha por la sostenibilidad de la despensa y el oficio trasciende más allá de los fogones y sin tapujos lo defiende en escenarios.

Tres Soles Repsol brillan desde este lunes en La Salita, Valencia.

Con estos Tres Soles que ahora brillan en su restaurante se premia un esfuerzo que no ha cesado a lo largo de su carrera y que representa un ejemplo de valores que comparten con otras muchas mujeres que han sido reconocidas en esta edición, como Fina Puigdevall y su hija Martina Puigvert, Lucía Freitas o Irene López, nuevos Premio Sol Sostenible y Leticia Palomo ('Ugo Chan') -Premio Jefa de Sala Revelación. Un año brillante que se constata con el reconocimiento de 98 nuevos Soles Guía Repsol 2024.