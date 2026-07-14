El restaurante frente al mar donde Carlos Herrera es un cliente habitual: "Sus arroces son perfectos"

Hay restaurantes que acaban convirtiéndose en una parada obligatoria cada verano. Lugares donde la ubicación, el producto y el ambiente terminan conquistando incluso a los paladares más exigentes. Uno de ellos es Llum, un restaurante situado a pie de playa en la Almadraba, en el municipio alicantino de Els Poblets.

Este rincón de la Costa Blanca se ha convertido en uno de los favoritos de Carlos Herrera. El periodista lo ha recomendado públicamente en varias ocasiones y no ha escondido su debilidad por sus arroces, de los que asegura que son "perfectos".

Ubicado a pocos minutos de Dénia, el restaurante ofrece una experiencia en la que el Mediterráneo está presente en cada detalle, tanto en las vistas como en la cocina.

Una cocina mediterránea frente al mar

Llum nació con la intención de ofrecer una propuesta gastronómica basada en el producto mediterráneo. Al frente del proyecto está Luz Ferrer, que apuesta por recetas tradicionales elaboradas con materias primas de calidad e incorporando pequeños guiños a otras cocinas.

Los arroces son el gran emblema de la casa y el principal motivo por el que muchos clientes regresan cada verano.

Entre las especialidades destacan la paella valenciana, el arroz meloso de gamba y sepia, la caldereta de bogavante azul o la fideuá de marisco, platos que han convertido al restaurante en uno de los referentes gastronómicos de la zona.

La carta, sin embargo, es mucho más amplia. También ofrece pescados frescos, mariscos, carnes y una propuesta más informal con hamburguesas y pizzas, además de una selección de postres caseros elaborados diariamente.

El restaurante que conquistó a Carlos Herrera

Carlos Herrera ha compartido en varias ocasiones su admiración por Llum a través de sus redes sociales. Además de definir sus arroces como "perfectos", también ha recomendado otros platos de la carta.

Uno de ellos es el mojete de tomate, una receta tradicional que el comunicador no duda en pedir siempre que visita el restaurante. Tampoco han pasado desapercibidas para él sus originales patatas bravas, otro de los platos que ha elogiado públicamente.

A todo ello se suma una ubicación privilegiada, prácticamente sobre la arena de la playa de la Almadraba. Comer con el Mediterráneo como telón de fondo es parte de la experiencia y uno de los grandes atractivos del establecimiento.

Quienes lo visitan destacan especialmente la calidad del producto, el ambiente relajado y el trato del personal. Una combinación que ha convertido a Llum en uno de los restaurantes más recomendados para disfrutar de la gastronomía mediterránea frente al mar en la provincia de Alicante..