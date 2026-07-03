El restaurante de Cádiz con la mejor terraza de España: un templo del atún a pie de playa con un ticket medio de 50€

El verano tiene sus propios rituales donde las cenas al aire libre, las sobremesas que se alargan frente al mar y la búsqueda de esa terraza capaz de convertir una comida en una experiencia forman parte del plan.

Con ese espíritu, TheFork ha publicado su ranking TheFork Summer Hits 2026, que reúne los 50 restaurantes con terraza más destacados de España.

En esta ocasión, el primer puesto de esta cuarta edición viaja hasta un celebrado rincón de la costa gaditana.

El Cuartel del Mar, situado en la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) se ha convertido en la mejor terraza de España, según la plataforma de reservas.

El mérito ha sido gracias a una combinación que ofrece una ubicación privilegiada frente al océano Atlántico, una propuesta gastronómica basada en el producto mediterráneo y una experiencia pensada para disfrutar del entorno.

Con el sonido del mar como telón de fondo y unas vistas privilegiadas de una de las playas más conocidas de la provincia, el restaurante ha logrado situarse por delante de algunos de los establecimientos más reconocidos del país.

La clasificación valora aspectos como la ubicación, el encanto del espacio, la puntuación media de los clientes —todos los restaurantes seleccionados superan el 8,5 sobre 10—, el volumen de reservas y la calidad de las reseñas recibidas.

Aunque la cocina de El Cuartel del Mar apuesta por el producto mediterráneo, la cercanía con una de las principales zonas almadraberas de Andalucía convierte al atún rojo en uno de los grandes protagonistas de su oferta gastronómica durante la temporada.

Su propuesta gira en torno a materias primas de calidad y recetas que ponen en valor el producto local, consolidándose como uno de los referentes gastronómicos de la costa gaditana.

El precio medio por comensal se sitúa en torno a los 60 euros, una cifra que lo coloca en la franja media-alta de un ranking cuyos restaurantes oscilan entre los 25 y los 120 euros por persona.

Desde Azotea Grupo, responsable del establecimiento, han celebrado el reconocimiento. "Para Azotea Grupo, aúna nuestros valores y fusiona nuestra pasión por enclaves singulares, gastronomía y una experiencia única. Este premio es un reconocimiento al detalle, la calidad y, sobre todo, a la confianza de nuestros clientes que nos eligen para vivir lo mejor del verano", señalan.

El podio de esta edición lo completan Il Bocconcino, en Adeje (Tenerife), un restaurante italiano con una estrella Michelin y vistas al Atlántico, y OB Rooftop, en Calpe (Alicante), conocido por su terraza panorámica sobre el Mediterráneo.

La terraza de Il Bocconcino by Royal Hideaway, en Tenerife. Hotel Royal Hideaway Corales Resort

En cuarta posición aparece Balarés, en A Coruña, recomendado por la Guía Michelin, mientras que el quinto puesto corresponde a Carmen Aben Humeya, en Granada, con vistas privilegiadas a la Alhambra.

La clasificación de 2026 refleja además la diversidad de la gastronomía española. Un total de 11 comunidades autónomas están representadas, una más que el año anterior gracias a la incorporación de la Región de Murcia.

Andalucía lidera la lista con nueve restaurantes, seguida de Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y Murcia.

Uno de los datos más llamativos del informe es la renovación del listado: el 58 % de los establecimientos aparecen por primera vez en comparación con la edición de 2025, una muestra del dinamismo de la restauración española y de la continua aparición de nuevos espacios capaces de conquistar tanto a viajeros como a residentes.

Según explica Jay Kim, Country Manager de TheFork, el objetivo del ranking es servir de inspiración para descubrir nuevos destinos gastronómicos durante el verano y reconocer a aquellos restaurantes que destacan por ofrecer experiencias diferenciales al aire libre. Una filosofía que, este año, tiene como máximo exponente a un restaurante gaditano que ha convertido su terraza frente al Atlántico en la mejor valorada de España.