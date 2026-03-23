Somni, el restaurante donde Siria y Valencia se abrazan en un menú libre de gluten: "Comer bien no puede ser un privilegio"

Valencia celebra la apertura de un restaurante que revoluciona la cocina de autor para cualquier condición alimenticia. Se trata de Somni ("sueño", en valenciano), un proyecto inédito que sueña con ser —nunca mejor dicho— una de las novedades gastronómicas más destacadas del año en la ciudad.

Ubicado en el barrio de Nou Campanar, el establecimiento pertenece a la pareja sirio-española formada por Hiba Malek y Nazir Hanna, dueños también de Miracle, situado en la zona del Cedro y reconocido como el mejor restaurante sin gluten de España según el ranking de Celicidad.

En este nuevo local, Malek y Hanna dejan ver mucho más sus raíces, que se entremezclan con todo el recetario del Mediterráneo y Oriente Medio, hasta conseguir platos más elaborados y aptos para cualquier tipo de comensal, pero también y, sobre todo, deliciosos.

"En la vida, algunos sueñan con escalar montañas, otros con la riqueza; los hay que tan sólo sueñan con poder disfrutar de unas cervezas improvisadas o una comida de calidad con un grupo de amigos. Somni viene para que puedan ser libres", explica Hiba.

Con esto aclara que el restaurante está concebido como un espacio inclusivo, pensado para todos los públicos —incluidas las personas celíacas— donde comer bien no dependa de restricciones.

"Venimos a dar respuesta a los comensales con intolerancia al gluten, pero también somos una opción atractiva para quienes buscan una cocina sabrosa, diferente y de calidad. Sólo que, además, con garantía de seguridad”, añade.

El interior de Somni. Foto cedida

El interiorismo de Somni es otro de los elementos clave del proyecto y forma parte esencial de la experiencia que propone el restaurante. Diseñado por Pablo Sánchez, del estudio Leca and Leco, el espacio ha sido concebido para transmitir la calidez y la hospitalidad que definen a sus propietarios.

Asimismo, el diseño incorpora claras reminiscencias a Oriente Medio y conecta con las raíces sirias de la pareja a través de distintos elementos: techos inspirados en la arquitectura tradicional, hornacinas integradas en las paredes o el perfume de jazmín que envuelve el local y que forma parte de su identidad sensorial.

El espacio también pone en valor el trabajo artesanal, con piezas cerámicas creadas por Sara Antolín —responsable, además, de dar forma a la marca y al universo visual de Somni—, junto a las joyas de inspiración siria de Nadine Kharouf, que también construyen el universo estético del local.

Cocina siria sin gluten

"Somni nace de una idea muy sencilla, pero muy importante para nosotros: creemos que comer bien no debería ser un privilegio, sino una posibilidad para todos. Hay personas que tienen que pensar demasiado antes de sentarse a la mesa, y nosotros queríamos cambiar esa realidad", señala Hiba Malek.

Hummus verde con verduras asadas y pan pita. Foto cedida

En este sentido, destacan la importancia de "dar un paso más" después de la experiencia en Miracle. Somni es ese paso: un restaurante donde la cocina sin gluten no es sólo una necesidad para algunas personas, sino una elección gastronómica para disfrutar.

Así pues, la propuesta gastronómica de Somni se fundamenta en la cocina mediterránea, enriquecida con delicados matices de Oriente Medio, lo cual permite seguir la estela de su antecesor, Miracle. El resultado es una carta equilibrada, aromática y llena de personalidad, donde conviven tradición y creatividad.

Con el asesoramiento culinario de Carito Lourenço y Germán Carrizo, chefs de Tándem Gastronómico, con una Estrella Michelin en Fierro, el proyecto incorpora rigor técnico y cocina de autor.

"Nos emociona mucho participar en un proyecto tan ambicioso, con mucho corazón y compromiso por inculcar una alimentación saludable y el respeto hacia una gastronomía que va a marcar un punto de inflexión en Valencia”, declara Lourenço.

Arroz en llanda de secreto ibérico y boletus. Foto cedida

Así, entre algunos de los platos de la carta destacan el hummus verde con verduras asadas y pan pita, los latkes de patata y boniato con salsa brava, el arroz en llanda de secreto ibérico y boletus, o la fideuá de fideo fino, langostino y mejillones.

Por otra parte, en la parte líquida cuentan con las creaciones cocteleras de Iván Talens, donde sobresalen combinaciones como el Cafetí (brandy español macerado con especias, café espresso, licor de café y sirope de canela) o el Cucumber Smash (vodka, zumo de lima, bitter de cardamomo y sirope de pepino).

Fideuá de fideo fino, langostino y mejillones.

El servicio de coctelería está operativo para complementar los servicios de comida y cena, pero también para quien prefiera tomarse un cóctel en la barra sin necesidad de comer.

Por otro lado, la asesoría de sala corre a cargo de Carmen González, quien se ha encargado de planificar los servicios, horarios y distintos procesos vitales para el personal del restaurante.

Somni abre de miércoles a domingo de 13:30 a 17:30 y de 20:00 a 00:00, en servicio de comidas y cena, para ser el punto de encuentro ideal tanto para comidas de negocios como encuentros familiares o cenas especiales.