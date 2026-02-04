El restaurante Michelin más barato de Andalucía cuesta 58 € y está a 1 hora de Granada: "Absolutamente recomendable"

Comer en un estrella Michelin no siempre implica dejarse un riñón en la cuenta. Por suerte, en España hay muchos restaurantes galardonados por la guía roja que cuentan con menús bastante económicos para la alta calidad culinaria que ofrecen.

Uno de ellos está en Andalucía y es el más barato de toda la región. Concretamente se ubica en Jaén, en el centro de la ciudad, muy cerca de la Basílica de San Ildefonso y de la plaza de toros, en el número 7 de la calle Melchor Cobo Medina.

Allí reside Dama Juana (*), un homenaje a la memoria de la abuela del chef Juan Aceituno. "Juana, 'La Chucha', una mujer valdepeñera que dejó una huella imborrable en mi vida y en mi pasión por la cocina", cuenta el cocinero en la web del establecimiento.

"Con cada plato que servimos, buscamos transmitir las vivencias, las anécdotas y los sabores que compartí con ella, así como preservar y redescubrir los aromas y los gustos de la cocina tradicional de la región", agrega.

Y continúa: "A través de la honestidad y la autenticidad, nos esforzamos por preservar la esencia de esa cocina nacida de la escasez y la subsistencia, enraizada en el sufrimiento y el padecer, pero también en la resiliencia y la creatividad".

Los platos de Dama Juana son el resultado del legado de las generaciones pasadas, pero también el reflejo de la infancia de Juan en Valdepeñas, de su juventud en Ontiñar y de su paso por la finca La Parrilla.

Una cocina asequible de gran nivel

La Guía Michelin premió a Dama Juana con una de sus preciadas estrellas en noviembre de 2019, apenas nueve meses después de su apertura. Según la 'Biblia' de la gastronomía, el restaurante, con "un comedor de estilo contemporáneo-minimalista y una propuesta tradicional actualizada", "intenta narrar un viaje por las experiencias vitales del chef hablándonos de su vida, de sus raíces y del bello paisaje jiennense a través de tres menús degustación".

Esos menús son Madre, María y Triana. Madre es el más corto y económico, mientras que Triana es el más extenso y caro. Madre, con un precio de 58 € (sin bebida y sólo disponible de martes a jueves), ofrece unos ocho pases divididos en tres aperitivos, dos entrantes, un plato de pescado, uno de carne y postre; una opción perfecta para degustar esta cocina sin dejarse mucho dinero.

Ensalada de hierbas ácidas con cangrejo de río y licuado de hortalizas. Dama Juana

Entre las recetas más destacadas se encuentra la cuajada de pichón y anguila, el carabinero asado con pimiento rojo y consomé de tomate, la ensalada de hierbas ácidas con cangrejo de río y licuado de hortalizas o el maíz con chocolate blanco, caramelo salado, amazake y trufa, un postre que nació allá en 2008, cuando Juan trabajaba en el famoso restaurante Casa Marcial (**).

Quienes han pasado por Dama Juana aplauden fervientemente la propuesta culinaria del chef y para muchos se ha convertido en una visita anual obligada para descubrir las novedades de la carta, tal y como puede leerse en las diferentes reseñas. "Es espectacular y absolutamente recomendable", prometen sus parroquianos.