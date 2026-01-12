Estas son las nuevas aperturas para 2026: clásicos, barras y tradición marcan las novedades de la restauración

Fismuler Andorra, la última aventura de Nino Redruello en el extranjero.

2026 parece debatirse entre la vanguardia más técnica y el regreso consciente a los orígenes. Las nuevas aperturas previstas para el año dibujan un mapa en el que la tradición se reinterpreta, las barras se convierten en escenarios protagonistas y los grandes grupos consolidan su poder creativo sin renunciar al alma del producto.

Madrid y Barcelona vuelven a liderar el pulso, pero València, Andalucía e incluso Andorra se suman a un relato que habla de madurez culinaria, ambición empresarial y una clara voluntad de emocionar desde lo reconocible.

Arrancamos un año que cerramos con estrenos que sucedieron hasta el último momento. Vuelven los guisos, el fuego y el producto sin máscaras, pero lo hacen desde espacios pensados, conceptos sólidos y una narrativa contemporánea. Con el apetito siempre a punto para más platos memorables, estas son algunas de las direcciones que más darán que hablar esta temporada.

Árdia (Madrid)

Los arroces de Nazario Cano en Madrid.

Nazario Cano regresa al callejón de Puigcerdà, 25 años después de su etapa en Amparo, con Árdia, un restaurante dedicado al recetario tradicional español de guisos, platos de cuchara y arroces, con la brasa como hilo conductor.

En el ático del edificio se encuentra Âm-Ba, un cocktail floor que rinde homenaje a los grandes clásicos líquidos de la geografía española.

BaoBap (Madrid)

BaoBap, un nuevo templo del bao (y más) en Madrid.

Se trata de la nueva propuesta gastronómica de exalumnos del Basque Culinary Center que quiere reinterpretar el bao como eje de una experiencia casual, contemporánea y accesible, elevándolo de street food a plato trabajado sin perder su esencia informal.

Su carta se centra en distintas versiones de baos, acompañadas de entrantes y sides reconocibles que permiten tanto una comida rápida como un formato de picoteo compartido, en un espacio actualizado y diseñado por el estudio Juubrn.

Con una barra protagonista, vermut tirado, cerveza de grifo y horario continuo, este pasado viernes abría sus puertas dispuesto a recibir a todo aquel en busca de pasar un rato divertido con un poco de, como ellos lo llaman, 'fast cool'.

Bornés (Barcelona)

El interior de Bornés.

Bornès, el nuevo restaurante-coctelería en el Born, reinventa la cocina catalana tradicional con técnicas y texturas actuales sin perder sabor. Su carta va de tapas a platos principales, con vinos locales e internacionales seleccionados.

La coctelería de autor rinde homenaje a símbolos de la cultura catalana con propuestas creativas y mediterráneas.

Black Taurus (Valencia)

El interior de Black Taurus.

Recién inaugurado en la calle Conde Altea, Black Taurus se perfila como uno de los restaurantes que marcarán 2026 en València.

Concebido como una parrilla mediterránea donde el fuego es protagonista, el restaurante apuesta por carnes y mariscos tratados con técnica, producto de alta calidad y una estética elegante.

Club Metrópolis (Madrid)

Así lucirá la entrada al Club Metrópolis.

El nuevo proyecto de Grupo Paraguas será una de las aperturas más potentes de 2026. Con inauguración prevista para finales de enero, Club Metrópolis marcará el debut de Marta Seco y Sandro Silva como hoteleros en el histórico Edificio Metrópolis, en la confluencia de Alcalá y Gran Vía.

El espacio se transformará en un hotel boutique de lujo que albergará seis conceptos gastronómicos y un club privado para socios, consolidando la ambición del grupo tras el éxito de El Paraguas y Amazónico.

El Campero (Madrid)

La impresionante terraza que lucirá El Campero, en Madrid.

El legendario restaurante de atún rojo de almadraba, originario de Barbate, desembarcará en Madrid en el primer trimestre de 2026.

Ubicado en un palacio rehabilitado del barrio de Salamanca, El Campero mantendrá su filosofía basada en el respeto absoluto al producto y la innovación técnica, bajo la dirección gastronómica de Julio Vázquez.

Escama (Valencia)

El espacio de Escama Cánovas es similar al que lucirá en Cortes.

Escama abrirá en febrero su tercer restaurante en Cortes Valencianas, una de las zonas más cotizadas de Valencia. Tras su nacimiento en 2023 en Jávea y la posterior apertura en la calle Conde Altea, el proyecto de Juan Miguel Iborra, Alfredo Zapater y Javier de Toro da un nuevo paso con su local más amplio hasta la fecha. La propuesta mantiene su esencia mediterránea, basada en productos de la Marina Alta y una carta de arroces, carnes y tapas que remite a la cala del Portitxol.

Evaristo 33 (Madrid)

Cartel de la antigua Pescaderías Coruñesas en la calle Recoletos. Pescaderías Coruñesas.

Grupo Pescaderías Coruñesas se alía con Los 33 para dar nueva vida a su antigua pescadería de Recoletos con Evaristo 33, cuya apertura está prevista para finales de 2026.

El proyecto combinará la excelencia en producto y servicio del grupo García Azpíroz con el enfoque contemporáneo en ambiente y música del tándem formado por Sara Aznar y Nacho Ventosa, reinterpretando un espacio histórico cerrado desde 1986.

Fismuler Andorra (Andorra la Vella)

El cocinero Nino Redruello, en Fismuler Andorra.

Fismuler abrió el pasado 22 de diciembre en el recién inaugurado Hotel Casa Serras, un cinco estrellas en el centro de Andorra la Vella.

La propuesta de Nino Redruello se integra en un proyecto hotelero que busca convertirse en punto de encuentro social y cultural, y que servirá de antesala para futuras aperturas.

Gozar en La Gloria (Madrid)

Gozar en La Gloria.

Al frente de GOZAR Neotaberna Castiza y Picar by Gozar, su 'versión mini' en el Mercado de Tirso de Molina, el chef Pablo Morales se ha propuesto hacer barrio. Y en ello sigue.

Antes de que enero llegue a su fin, en el Alto de Extremadura subirá la persiana de su tercer proyecto: Gozar en La Gloria.

"Un barecito de toda la vida con desayunos españoles (porras, molletes, tortilla de patatas...) que servirá Mónica Iglesias para llevar las mañanas, y por la noche hamburguesa de barrio, sin pretensiones, para disfrutar del acto social de comer y estar con gente" explica Morales.

Grupo Gastro Trinquet (Valencia)

Vaqueta Gastro Mercat, uno de los restaurantes que dirige el grupo.

El Grupo Gastro Trinquet, uno de los principales grupos restauradores de Valencia, seguirá expandiéndose en 2026 con la apertura de su cuarto restaurante, el más sofisticado hasta la fecha, esta vez en el distrito de Exposición.

Tras consolidar sus tres locales céntricos —Pelayo Gastro Trinquet, Vaqueta Gastro Mercat y Casa Baldo 1915—, el grupo quiere acercarse también a los barrios de la ciudad.

La nueva apertura se suma a su propuesta gastronómica basada en producto local y cocina valenciana, filosofía que define sus otros espacios y que busca reforzar su papel como referente de la restauración en Valencia.

K’era (Madrid)

K'era, el nuevo rincón georgiano en la capital.

Inspirado en la cocina tradicional de Georgia, K’era es lo nuevo de Nino Kiltav, también al frente del bistró Nunuka. Nace como un concepto dinámico pensado para cualquier momento del día.

Su propuesta gira en torno a panes caseros horneados, desayunos, brunch y distintas versiones del khachapuri, además de colaboraciones con cocineros georgianos que mantendrán el proyecto en constante evolución.

La Cocina de Juanjo López (Madrid)

El jefe de cocina Javier Sánchez, a los fogones de La Cocina de Juanjo López.

El chef Juanjo López Bedmar, creador del icónico La Tasquita de Enfrente, da un pasito más allá de la M-30 madrileña para llevar su saber hacer hasta La Moraleja (C/ Estafeta 2).

Hasta este nuevo espacio ha llevado su propuesta gastronómica basada en la obsesión por el producto, la tradición actualizada y la honestidad en cada bocado, que se encargará de ejecutar el cocinero Javier Sánchez.

Quien lo visite se encontrará con la cocina de memoria que ha encumbrado a López, embajador de platos memorables como su ensaladilla o su salpicón.

Sánchez también se encargará de ejecutar esos guisos del siglo XXI y de tratar la mejor materia prima del mercado como se merece.

La Embajada de Serrano (Madrid)

Nico Reyes, al frente de La Embajada de Serrano.

El proyecto de Nico Reyes (ex Cañadío) y Sergio Bercedo aterriza en la calle Serrano con una propuesta de cocina clásica de mercado y guiños viajeros.

Con horario continuado, el espacio permitirá desayunar, picar pinchos o sentarse a comer y cenar, con la tortilla de patatas como uno de sus emblemas.

Lhardy Wellington (Madrid)

La barra de la tienda de Lhardy, en Carrera de San Jerónimo (Madrid),

Dentro de su intensa hoja de ruta, Pescaderías Coruñesas abrirá también Lhardy Wellington, ubicado en el bajo del hotel de la calle Velázquez.

Concebido como un formato de bistró, cafetería y tienda, el nuevo espacio ampliará el universo Lhardy con una propuesta más informal y versátil.

Meiz (Gijón)

El chef Diego Fernández, al frente de Regueiro.

En febrero verá la luz Meiz, el nuevo proyecto de Diego Fernández, en Gijón concebido desde una mirada más informal que su estrella Michelin en Tox, Regueiro, con una propuesta centrada en el maíz, los curris y el tandoor, y un ticket accesible de entre 35 y 50 euros.

Un espacio pensado para compartir alrededor de una gran mesa común, disfrutar sin rigideces y continuar desarrollando su universo gastronómico, esta vez regresando al origen y cocinando en la aldea donde todo comenzó.

Mineral (Barcelona)

Mineral, lo nuevo de Oliver Peña.

Oliver Peña, cocinero formado en elBulli y elBarri y detrás de la estrella Michelin lograda con Teatro, prepara la apertura de Mineral, su proyecto más personal, tras el cierre de Tickets, el proyecto que lideró en el mismo espacio que el anterior.

Junto a la sumiller Cristina Losada, el chef apuesta por un restaurante íntimo en el que la cocina, el vino y el producto se integran en un discurso propio y contemporáneo.

Nuga

El nuevo Varro en el callejón de Nuga.

Desde el otoño de 2025, El Callejón de Nuga es la nueva galería gastronómica en el Paseo de la Castellana, dentro del proyecto urbano Nuga Castellana, que integra viviendas, oficinas, comercios y bienestar en una misma manzana de Chamartín.

Este espacio de unos 4 600 m² se divide en una plaza interior con un gran lucernario y una zona exterior con terrazas, abierto al barrio por las cuatro calles que rodean la manzana.

La oferta gastronómica incluye locales como UGO Chan (con una estrella Michelin), L’Entrecote de París, VRRO (antes Varro), Monster Sushi, Ditaly y Rast Café.

OME Taller Gastronómico (Madrid)

Madrid ya cuenta con su primera barra omakase mexicana gracias a OME Taller Gastronómico.

Dirigida por Roberto Ortiz, ex jefe de cocina de Punto MX, la experiencia se desarrolla en una barra para doce comensales donde el menú se diseña a medida, elevando la cocina mexicana al terreno de la alta gastronomía personalizada.

Orobianco Barcelona (Barcelona)

Paolo Casagrande, director gastronómico de Orobianco.

El mítico local del Paral·lel que acogió Tickets y posteriormente Teatro reabrirá bajo el nombre de Orobianco Barcelona.

El Grupo Orobianco, con Inna Skriabina como CEO y Paolo Casagrande como director gastronómico, recupera un espacio clave de la historia reciente de la gastronomía barcelonesa con un nuevo concepto que verá la luz en los próximos meses.

Ristorante Trebbiano (Madrid)

El Barrio Salamanca ha dado la bienvenida a un nuevo inquilino con acento italiano, un nuevo templo donde rendirse ante los encantos de un plato de pasta singular y guisos que exploran recetas menos recurrentes que las que acostumbran otros de sus vecinos. Aunque no discriminan una buena carbonara.

Inspirado en las regiones del centro de Italia, su cocina es directa, auténtica y profundamente ligada al producto. En su carta conviven los antipasti (cómo iban a faltar), con risotto, linguini con bogavante o un maiale all'orto, una clásico a base de panceta de cerdo laqueada con cerveza oscura y naranja roja acompañada de coles de bruselas.

Antes de llegar a los postres, sin haberse olvidado de las ensaladas, es necesario mencionar su pinsa romana, uno de los atractivos de la propuesta a destacar.

Somni

Miracle, la semilla de Somni.

Miracle, considerado uno de los mejores restaurantes sin gluten de España y ubicado en Valencia, da un paso más con Somni, su nuevo proyecto gastronómico que eleva la propuesta del primero a una experiencia más sensorial y madura.

Hiba y Nazir, pareja y propietarios de Miracle, mantienen su compromiso con la calidad y el sabor… y ahora buscan transformar aún más la forma de vivir la gastronomía desde este nuevo espacio.

Unmar – Infinito Delicias (Madrid)

Patio ciudadano, en el espacio Infinito Delicias. Infinito Delicias

En el barrio de Delicias se ha inaugurado un espacio pionero de experimentación ciudadana impulsado por la Fundación Daniel y Nina Carasso. Dentro de este proyecto que combina cultura, sostenibilidad e innovación social, el restaurante UNMAR, con Gerardo Bracho al frente, propone una cocina mediterránea sostenible integrada en huertos urbanos y vida comunitaria.