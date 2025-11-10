La búsqueda del Basque Culinary Center del mejor chef joven que interprete como nadie el jamón Cinco Jotas

Los cinco finalistas del Basque Culinary Center en el concurso de Cinco Jotas. E. E.

Hacer un plato con un producto específico es siempre un reto para los chefs, pero si hablamos del Jamón Cinco Jotas y de jóvenes cocineros que se están formando en el Basque Culinary Center, el desafío se vuelve más interesante y más creativo.

Eso precisamente es el Cinco Jotas Cooking Challenge, que este año celebra 10 años de una asociación que ha tratado de lanzar al estrellato, de la mano del jamón, a jóvenes talentos en España. De hecho, chefs que hablan ahora tan claro en la gastronomía española como Carlos Casillas, con el estrella Michelin Barro en Ávila, se hicieron con el premio.

La oportunidad se le ofrece a alumnos de tercer curso de gastronomía que buscarán crear la “Mejor receta Cinco Jotas Sinestesia”, donde el jamón de bellota 100% ibérico es el protagonista absoluto.

Uno de los platos que se presentan al concurso. E. E.

Los cinco finalistas presentarán sus propuestas para demostrar la creatividad y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación, pero explorando las emociones que este increíble producto evoca a través del olfato, la vista, el tacto e incluso el sonido. El objetivo es también transformar cada creación gastronómica en un auténtico viaje sensorial.

El ganador será reconocido con una beca de estudios en el centro como impulso en su compromiso con la excelencia culinaria.

Una edición más, el jurado cuenta con el chef Pedro Subijana, el restaurante tres estrellas Michelin Akelarre, como presidente, junto a la la periodista Carmen Serna, responsable de la sección Cocinillas de EL ESPAÑOL; María Castro, directora de Comunicación Cinco Jotas y un miembro del equipo docente de Basque Culinary Center.

De entre más de 50 aspirantes, el jurado ha seleccionado a cinco finalistas. La elección se ha basado en criterios como el diseño, la originalidad y la creatividad del plato; la adecuación a la marca y su concepto; la estética de la presentación; la armonía entre los ingredientes y el nivel técnico del cocinero.

Otro de los platos del concurso. E. E.

En concreto, los finalistas son Rodrigo Doval, de Madrid, con su Cinco Ecos Cinco Jotas donde busca representar el paisaje ibérico en una experiencia única. Su propuesta se articula en un aperitivo de cinco bocados, un recorrido sensorial por la dehesa y el alma del jamón.

También estará Maria Fernanda, de México, que ha creado Amistad Cinco Jotas, un delicado sashimi de atún que se entrelaza con la suavidad de la pulpa de melocotón y las notas del jamón. Además, el melocotón se presenta marinado en una vinagreta de melón y menta.

La tercera finalista es Carmen Franco, de Gipuzkoa, presenta La Cala Cinco Jotas, que habla de este ritual ancestral. Reinterpreta la tradición con una espuma acompañada de un bocado templado de pan aireado y patata, coronado por una emulsión de jamón y un toque de cebollino.

El cuarto en lid será Joaquín Taracena, de Guatemala, y su Purehesa Cinco Jotas: una holandesa de lavanda aporta notas florales y etéreas que equilibran la intensidad del jamón. El elemento central es una falsa bellota de melón y grasa de jamón, entre dulzura y umami.

La quinta finalista es Leticia Gamarra, de San Sebastián, y su Sinfonía Cinco Jotas, un postre que interpreta en clave dulce la esencia del jamón con mermelada de yuzu y el toque cítrico de limón, higos, frambuesa, cacao y la harina de almendra.