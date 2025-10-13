El restaurante asturiano en Sevilla reconocido como 'Lo mejor de lo mejor' por Tripadvisor con un ticket de 30€

Gascona es el nombre que recibe el bulevar más popular de Asturias por el que corren ríos de sidra. Ubicado en Oviedo, su capital, es el centro neurálgico (y turísitico) de todo aquel que quiera descubrir la cocina asturiana tradicional.

Un nombre que se ha exportado a otras partes de España como símbolo y reclamo de esta cocina tan identitaria del Principado de Asturias y que, concretamente, en Sevilla, ha encontrado otra manera de brillar.

Lo hace desde el corazón de Triana, en el número 22 de la calle Castilla, donde un pedazo de Asturias late con fuerza entre los aromas a sidra, la calidez de la madera y el chisporroteo de la parrilla.

Allí, Gascona, encarna esencia asturiana, reinterpretada con elegancia sureña, hasta haber sido reconocida por Tripadvisor con el galardón “Best of the Best”, la distinción más alta de los Travelers’ Choice Awards 2025, que solo alcanza el 1% de los restaurantes más valorados del mundo.

Un homenaje a la tradición asturiana desde Triana

Gascona es el proyecto de Ana Pérez, una asturiana afincada en Sevilla y alma mater del exitoso restaurante El Sella, ubicado en la calle Pureza.

El local cuenta con 300 metros cuadrados, amplios ventanales abatibles que inundan de luz el salón y dos reservados que permiten una experiencia más íntima.

El interior es un viaje entre el norte y el sur: una decoración elegante con toques vintage, molduras originales, lámparas de cristal y sillas isabelinas, todo ello rematado con vajilla de La Cartuja de Sevilla, como guiño andaluz a un espacio de alma asturiana.

El restaurante Gascona, en Sevilla.

Un festín de sabores del Cantábrico

En Gascona, la cocina asturiana se celebra con autenticidad, pero sin quedarse anclada en los tópicos. Sí, hay fabada y cachopos, pero también una amplia oferta de carnes, pescados y mariscos que muestran la riqueza de las dos costas que inspiran a Ana Pérez: la asturiana y la gallega.

Lomo de bacalao con gulas.

En la parrilla se asan piezas nobles como el chuletón de vacuno mayor, el T-Bone de vaca rubia gallega, el entrecot de ternera asturiana o la picaña gallega, todos con un punto de brasa que despierta los sentidos.

En el apartado marino, zamburiñas, centollas, navajas y bueyes de mar brillan con frescura, acompañados de sidra natural o de una cuidada selección de vinos asturianos, andaluces y nacionales.

Centolla a la sidra.

El formato es flexible: platos para compartir, medias raciones y tapas variadas, perfectas para disfrutar en grupo. Los postres caseros, inspirados también en la repostería tradicional del norte, ponen el broche dulce a una experiencia que ronda los 30 euros por persona.

Un reconocimiento internacional al sabor auténtico

El título “Lo mejor de lo mejor” de Tripadvisor es un reconocimiento distingue a los establecimientos con un volumen excepcional de opiniones sobresalientes durante un año, valorando tanto la calidad de la comida como el servicio y la experiencia global.

De los más de 8 millones de restaurantes registrados en la plataforma, menos del 1% alcanza este hito. En palabras de Ana Pérez, “este premio no solo reconoce a Gascona, sino a todo el equipo que trabaja cada día por llevar un pedacito de Asturias al sur, con honestidad, mimo y mucho sabor”.

Gascona se ha consolidado como un punto de encuentro entre dos tierras que saben vivir y comer bien. En sus mesas se mezclan acentos asturianos y sevillanos, brindis con culines de sidra y copas de fino, en un ambiente donde la hospitalidad es tan importante como la calidad del producto.