El restaurante de Zaragoza que arrasa con su mariscada para 2 personas con botella de vino por sólo 35€: "Recomendable 100%"

Imágenes de la mariscada del restaurante de Zaragoza. Restaurante Viento en Popa

La mariscada, ese pequeño lujo gastronómico, se ha democratizado. Puede llegar a costar entre 25 euros y más de 100, dependiendo de la calidad, la cantidad, el surtido y el lugar.

En Zaragoza, por ejemplo, hay un lugar que se ha hecho famoso por ofrecerla a sólo 35 € cada comensal. Esta oferta incluye, además, una botella de vino de la casa para dos personas. No suena nada mal, ¿no?

La idea ha sido del restaurante Viento en Popa, ubicado en el zaragozano barrio de Las Fuentes, en el número 3 de Plaza Utrillas. Se trata de un local especializado en arroces, pescados y mariscos.

La propuesta ha sido difundida a través de un vídeo de TikTok que ya reúne cientos de 'me gusta' y múltiples comentarios. "Tiene un pintón", "La he pedido para llevar, está buenísima", escriben algunos usuarios.

Una mariscada tradicional ha de llevar ciertos productos básicos, como bogavante, langosta, gambones, cigalas, langostinos, almejas, mejillones, vieiras, percebes o navajas, entre otras opciones.

La mariscada de Viento en Popa no es la típica, como reconocen desde el establecimiento, ya que incluye chipirones fritos, fritura variada y pimientos del padrón, pero se disfruta igual. "Lo importante es que comen dos personas tranquilamente", aseguran.

El local se sitúa junto al centro comercial Alcampo de Utrillas y cuenta con aparcamiento, lo cual facilita el acceso para quienes quieran acercarse a conocerlo.

Además de esta promoción, el restaurante también ofrece otros platos como el arroz con bogavante a 14'50 euros por persona o el arroz negro con chipirones.

Cada día tienen ofertas diferentes, pudiendo encontrar una paella de marisco por sólo 11,95 euros por persona. "Fuimos por la playa, vimos precios y tenemos precios muy buenos en comparación, insuperables", afirma uno de los trabajadores.

El restaurante cuenta con una nota de 4,2 de 5 en Google y reúne cientos de reseñas positivas, ya que sus mariscadas se han convertido en un gran reclamo para los zaragozanos.

"Me ha gustado mucho la comida, el servicio estupendo a pesar de haber mucha gente. Muy rápidos y atentos", dice un usuario. "Ya no hace falta irse a Valencia a comerse un buen arroz con bogavante Trato familiar y cercano", afirma otro. "Recomendable 100%".

Viento en Popa abre de martes a sábado de 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:30 y domingos de 12:00 a 17:00. Los lunes permanece cerrado.