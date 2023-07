Este es el restaurante centenario que prepara las mejores paellas del mundo según el chef Dabiz Muñoz

Que a Dabiz Muñoz le encantan las paellas no es ningún secreto a estas alturas, desde su cuenta en Instagram es habitual que muchos domingos comparta fotografías de las paellas que prepara en su casa, algunas ciertamente innovadoras como la 'paella gallega' con pulpo, grelos y papa canaria que compartió hace unos meses.

También, cuando el chef madrileño se encuentra fuera de su casa, la comida es protagonista de sus publicaciones en redes, pues a Dabiz le gusta compartir con sus seguidores todos aquellos sitios en los que le dan bien de comer, desde los más lujosos restaurantes hasta los puestos de comida callejera más humildes.

Dice Dabiz Muñoz que las mejores paellas del mundo las hacen aquí

Hace un par de semanas, cuando el chef de DiverXO se encontraba en la ciudad de Valencia para asistir a la gala anual de The World's 50 Best Restaurants se dejó caer por Casa Carmela para dar buena cuenta de algunas de sus paellas.

«Acojonante, apelotante, apabullante. No conozco paellas mejores en el mundo, pero ojo, las mías no están lejos. Me encanta la terreta», eran las palabras que escribía el chef después de disfrutar de la cocina de este restaurante situado en las proximidades del paseo marítimo de La Malvarrosa.

Casa Carmela: un restaurante centenario

Paella a leña de Casa Carmela Casa Carmela

Según se explica en su web, Casa Carmela «comenzó siendo una barraca que servía de cambiador a los bañistas ocasionales de la playa de València, allá por los años veinte del siglo pasado». Por aquel entonces, su fundador, José Belenguer, recorría todos los días de verano la huerta de Vera, donde vivía la familia, para dar servicio a los turistas madrileños que se acercaban al Mediterráneo. Corría el año 1922 y al negocio le puso el nombre de su esposa, Carmela.

En la actualidad, el restaurante está regentado desde 2011 por Toni Novo, bisnieto de su fundador y cuarta generación de la familia al frente de este restaurante, que se ha propuesto innovar y buscar nuevos retos para poner en valor la tradición de su familia en este establecimiento con capacidad para 150 comensales en el que se preparan unas 25 paellas a leña en cada servicio.

Aparte de las paellas cocinadas en leña de naranjo y con productos de la terreta, el restaurante Casa Carmela destaca por su cocina de producto y ofrece una carta en la que los pescados y los mariscos frescos de temporada son también un capítulo para tener en cuenta.

Dónde está Casa Carmela

Dirección : C/ d'Isabel de Villena, 155, 46011 València, Valencia

: C/ d'Isabel de Villena, 155, 46011 València, Valencia Horario : 13:00 - 16:00 de martes a sábado

: 13:00 - 16:00 de martes a sábado Reservas: 963 71 00 73

