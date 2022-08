Les Grands Buffets: El restaurante que cambiará tu idea de buffet

Cuando el pasado mes de abril me escribieron para ir a conocer un restaurante de tipo buffet no tenía ni idea de lo que me esperaba. Por supuesto, y como entiendo que el lector lo percibirá, mi primera reacción fue algo reacia. El concepto que tenemos de buffet no suele ir asociado a calidad. Pero lo que me encontré fue una auténtica sorpresa.

La primera vez que recibí esta invitación no hice mucho caso, pero luego me puse a investigar y descubrí que Les Grands Buffets no es un buffet al uso, o al meno como los españoles lo entendemos. Para empezar, se encuentra en Francia, el país donde nació esta tipología de restaurantes. Aquí en España no suele ir más allá de desayunos de hotel, cadenas de hostelería y algún restaurante asiático de dudosa calidad.

Llamar buffet a Les Grands Buffets es quedarse muy corto, y es que este lugar es toda una experiencia gastronómica y sensorial. Estamos ante el restaurante de Francia con mayor facturación (20 millones de euros), acoge cada año a 360.000 personas (50.000 españoles), que ha invertido más de 5 millones en restauración en los dos últimos años y que da trabajo a 200 personas. Un lugar monumental donde las cifras son astronómicas.

Un templo para los amantes del queso

La espectacular colección de 111 quesos de Les Grands Buffets

Es sin lugar a dudas destino de peregrinación para los amantes del queso, y es que cuenta con el récord Guinness al mayor surtido de quesos en un restaurante en todo el mundo: al menos 111 variedades de queso en un líneal de 30 metros. Esto supone una reposición de 500 kilos de quesos diarios, lo que por ejemplo en 2019 significó un consumo de 35.000 kilos de queso con un coste de compra de 400.000 euros.

Sé que uno puede marearse con las cifras, pero os aseguro que las he repasado para comprobar que no había puesto algún cero de más y son correctas. En la cabeza de cualquier persona asociamos inmediatamente estas cantidades con una baja calidad, pero no es así para nada. En el líneal de quesos de Les Grands Buffets encontramos quesos de buenísima calidad, muchos de ellos ganadores de prestigiosos premios. Un servidor es un loco de los quesos, y no me quedé corto probándolos. Puedo asegurar que la calidad es muy alta.

Otras delicias para gourmets

La oferta gastronómica de Les Grands Buffets es casi infinita

Por supuesto la oferta gastronómica de Les Grand Buffets no se queda en el queso (aunque sea muy importante), y es que también encontramos pato, ostras, bogavantes, paté de campaña, almejas y una increíble selección de pastelería francesa artesanal.

Encontramos principalmente los siguientes espacios:

La Rôtisserie. Un inmenso asador panorámico, donde se cocinan los platos al momento y al gusto del comensal ofreciendo Coquille Saint Jacques Gratiné, «Vol au Vent» de ris de Veau et Morilles.

La Mer. Una espectacular Cascada de Bogavantes, preside «Le Plateau Royal», una selección de mariscos, entre los cuales destacan el Bogavante, ostras de Thau, Gambas, Langostinos, Almejas, Cangrejo de Mar y delicatessen de productos del mar, con 6 variedades del auténtico salmón de Noruega.

La Pâtisserie y l’espace Glacier . Las recetas más tradicionales y todos los grandes clásicos de la pastelería francesa elaborados diariamente por un maestro pastelero, acompañados de una espectacular fuente de chocolate junto a un nuevo l´Espace Glacier donde degustar los mejores helados artesanos y pasteles tradicionales.

Los postres y el servicio en sala tienen una gran importancia

Y, dentro de estos, novedades como las siguientes:

El Canard au Sang, plato de gran estima para Louis Privat que había adquirido, ya en 2016, la famosa prensa de pato de la «Tour d’Argent». Esta emblemática receta será presentada y desarrollada ante los ojos de los clientes, respetando el ritual ancestral de los Maîtres Canardiers. Los cocineros de Les Grands Buffets fueron formados especialmente por el Consulat des Canardiers de Rouen. ¡Un espectáculo propio!

Le Liévre a la Royale, otra joya de la gastronomía francesa, inspirada en una receta del siglo XIX, también es ofrecida en Les Grands Buffets, así como al foie gras escalfado en su caldo de boletus, una de las recetas más refinadas, que completa un menú cada vez más gourmet.

L´Espace Glacier, donde dos profesionales ofrecen especialidades caseras de helado y reproducirán, siguiendo la tradición, los grandes clásicos de la copa de helado: Pêche Melba, Poire Belle Hélène, Coupe Mont Blanc, Coupe Colonel, Profiteroles al chocolate, ¡Irish Coffee... acompañado por un Chantilly casero!

Una impresionante bodega de maduración para acomodar las impresionantes costillas de ternera Simmenthal de 4 kg cada una. Estas piezas gigantescas, así como los productos del asador (corderos, cochinillos) se presentarán y cortarán en espléndidas mesas de servicio, con pesadas bandejas de mármol, inspiradas en el siglo XVII.

Algo realmente sorprendente es cómo funciona su sistema de vinos. Hay una carta con 70 referencias de vinos franceses (especialmente del sur), servidos todos ellos pos copa y a precio de coste de productor.

El precio de la entrada es de 47.90 euros, e incluye todo menos la bebida. Los niños de entre 6 y 10 años tienen un coste de 23.90 euros, y los menores de 5 años entran gratis.

Cómo llegar a Les Grands Buffets

La preciosa llegada a Narbona desde el tren

El restaurante Les Grands Buffets se sitúa en la francesa localidad de Narbona, mucho más cerca de lo que parece, y es que está tan solo a 1 hora de España en los trenes de alta velocidad de la cooperación Renfe-SNCF.

A Narbona podemos llegar en tren desde Madrid, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres. Hay dos frecuencias diarias en alta velocidad y el precio arranca desde los 19 euros por trayecto.

Según datos de Renfe-SNCF, viajar en tren como medio de transporte representa el mejor compromiso para respetar el medioambiente, ya que genera hasta 50 veces menos emisiones de CO2 que viajar en coche y hasta 80 veces menos que hacerlo en avión.

Renfe y SNCF, líderes en alta velocidad, se han asociado desde hace 25 años para colaborar con lo mejor de su conocimiento, experiencia y saber hacer al viajero internacional, uniendo España y Francia con 10 frecuencias diarias y conectando 19 destinos. Cada empresa aportó a este proyecto trenes de alta velocidad (modelo TGV Inoui y AVE) y cooperó en la fijación de una estrategia conjunta de marketing, comercialización y producción de una oferta común. Para que este proyecto se hiciera realidad fue necesario, además, coordinar los aspectos técnicos de tres gestores de infraestructuras (Adif, RFF y TP Ferro).

