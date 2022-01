Las mejores barras clásicas para tapear en la ciudad de Cádiz

Lo que se disfruta alrededor de una barra. Ese ir y venir de raciones, camareros que intuimos sonrientes bajo las mascarillas, compartir, pedir y volver a pedir, cañas bien tiradas... Nos gusta hacerlo en cualquier parte de España, pero en muchas ciudades ir de barra en barra es casi una religión.

¿Cómo no lo iba a ser también en Cádiz? Una de las niñas bonitas de Andalucía, también tiene una buena cantidad de locales para saltar de barra en barra. En pocos sitios más se puede disfrutar de chicharrones, pescaíto frito o tortillitas de camarones para tocar el cielo. Estas son las barras clásicas que no te puedes perder en una visita a la ciudad.

El Faro de Cádiz

Dirección: San Félix, 15

San Félix, 15 Teléfono: 956 211 068

956 211 068 Horario: Lu 13:00-16:00h, 20:30-23:30 Mi-Do 13:00-16:00h, 20:30-23:30. Ma cerrado.

Lu 13:00-16:00h, 20:30-23:30 Mi-Do 13:00-16:00h, 20:30-23:30. Ma cerrado. Precio: 25-30 €

58 años de historia. Nada más y nada menos, son los que lleva funcionando este estandarte de la cocina gaditana. No hay uno igual. Ubicado en el barrio de la Viña, a escasos metros de la playa de La Caleta, en este restaurante hoy ejercen Mayte y Mario Jiménez, hija y nieto de la figura con la que todo empezó, Gonzalo Córdoba.

El Faro es clasicismo, con sus salones adornados con retratos de todas las personalidades que han pasado por allí. Pero también modernidad, que se vislumbra en la cocina de Mario, hoy al frente de los fogones de esta casa. Y su barra, ¡qué barra!, es el lugar perfecto para tapear en clave gaditana y disfrutar de su materia prima.

Por supuesto, no pueden faltar las tortillitas de camarones, crujientes y perfectamente fritas, consideradas por muchos como las mejores de todo Cádiz. Pero hay mucho más. Papas aliñadas, ensaladilla con huevas de choco, pijotas, acedías, morena frita en adobo o unas sublimes croquetas de ortiguillas. Por no hablar de sus guisos en formato tapa, como unas alubias guisadas en un fondo de espina de atún, acompañadas de atún rojo y piparras o sus garbanzos con gambón.

Además, en el espacio de la barra se pueden pedir platos que, partiendo de la tradición, evolucionan a bocados de lo más rico, como el mollete al vapor de roast pork de presa ibérica Cinco Jotas, relleno de manteca colorá o el Ponty, un pan tipo bretzel que rellenan con atún rojo salvaje de almadraba empanado y frito, huevo frito, lechuga, tomate y mahonesa.

Taberna Casa Manteca

Dirección: Corralón de los Carros, 66

Corralón de los Carros, 66 Teléfono: 956 21 36 03

956 21 36 03 Horario: Lu y de Mi-Sa 12:00-16:00, 20:30-0:00. Ma y Do 12:00-16:00

Lu y de Mi-Sa 12:00-16:00, 20:30-0:00. Ma y Do 12:00-16:00 Precio: 20 €

Suena flamenco, papeles de estraza van y vienen de la barra a las mesas altas con delicias sobre ellos. Hemos llegado a Casa Manteca, la taberna con más solera de todo Cádiz. De sus paredes abarrotadas cuelgan carteles taurinos antiguos, recuerdos de otra época y hasta retratos de genios del flamenco como Camarón. Y no es de extrañar, porque esta tradición acuñada por Pepe Manteca, sigue viva en manos de, Tomás y Pepe, actuales propietarios.

La historia de Casa Manteca arrancó como ultramarinos, pero allí ya no se venden productos para llevar a casa, sino que ahora se vende felicidad para degustar allí mismo. Regados con vinos de la tierra, conviene probar sus tapas insignia, como los mejores chicharrones que hemos comido o un queso Payoyo curado, aderezado con mermelada de espárragos.

También hay mojama de atún, longaniza picante, huevas aliñadas y marisco al peso, como cañaíllas, quisquillas o gamba blanca. En el local de enfrente abrieron su freiduría, en la que no faltan tortillitas de camarones caseras, croquetas, gambas fritas, corvina en adobo o pavías de merluza.

Ultramarinos Veedor

Dirección: Veedor, 10

Veedor, 10 Teléfono 956 212 694

956 212 694 Horario: Lu-Vi 08:30-16:00, 19:30-0:00 Sa-Do 09:00-16:00, 19:30-0:00

Lu-Vi 08:30-16:00, 19:30-0:00 Sa-Do 09:00-16:00, 19:30-0:00 Precio: 25 €

Abría sus puertas en 1850 y aunque ha cambiado de propietarios en varias ocasiones, la atmósfera que se respira en el Veedor, permanece intacta. Este bar se postula como un antiguo ultramarinos, tan abundantes en la zona, manteniendo viva su esencia, porque sigue disponiendo de una zona en la que hacer avituallamiento de productos gourmet, además de vino a granel.

Productos que también se pueden degustar en su barra, desde chacinas a quesos o una buena apuesta por tapeo típicamente andaluz, donde no faltan papas aliñás con melva o lomo en manteca colorá.

Pero si por algo más es famoso el Veedor, es por sus tortillas rellenas. En su vitrina exponen hasta ocho especialidades diarias. De patata y salmón, de jamón, queso y berenjena, con queso fundido y espinacas... No tienen desperdicio y más si se acompañan con una manzanilla o vino de Jerez, servidos directamente de la bota.

Bodeguita El Adobo

Dirección: Rosario, 4

Rosario, 4 Teléfono: 636 814 675

636 814 675 Horario: Ma-Do 12:00-16:30, 20:30-0:00

Ma-Do 12:00-16:30, 20:30-0:00 Precio: 25-30 €

Cádiz es sinónimo de fritura. Y aunque no en todas las barras la elaboran, hay una que se dedica en cuerpo y alma a esta elaboración, la Bodeguita El Adobo, en manos desde hace unos años de Paco Abeijón. Todo el que lo prueba coincide, aquí se prepara la mejor fritura de todo Cádiz.

No hay una carta fija, solo una pizarra en la que cada día escriben lo mejor que pueden ofrecer. Y es que aquí el pescaíto que pasa por la manos de Paco, viene fresco, directamente de los pescadores que faenan en la bahía de Cádiz. Trabaja con pescados de roca, acedías, ortiguillas y hasta dorada. Pero si hay una fritura que prácticamente tienen a diario y que se ha convertido en emblema de la casa, esa es la morena en adobo, que elabora con ajo, comino, orégano fresco y vinagre de vino blanco.

Aunque la fritura es lo que más se pide, también se puede arrancar con sus papas aliñás o tomate, pescados para que elaboran a la brasa o en guisos marineros.

Taberna La Sorpresa

Dirección: Arbolí, 4

Arbolí, 4 Teléfono: 956 221 232

956 221 232 Horario: Mi-Sa 12:30-16:30, 20:30-23:30 Do 12:30-16:30

Mi-Sa 12:30-16:30, 20:30-23:30 Do 12:30-16:30 Precio: 15-20 €

No podíamos venir a Cádiz y no probar uno de los productos por excelencia de esta zona, el atún rojo de Almadraba. En La Sorpresa además van de frente, en temporada lo compran directamente del mercado de Abastos y fuera de ella, el que sirven lo mantienen ultra congelado, para que no pierda un ápice de su sabor característico.

Es la materia prima estrella de esta casa, fundada en 1956 y renovada en 2014 por el actual propietario, Juan Carlos Borrell y se consume en tartar, sashimi hispano japonés o carpaccio. Pero no es lo único, porque otros de sus estandartes son las conservas y las salazones. Bacoreta curada, melva canutera en aceite, sardinas marinadas...

También tienen gildas (de las mejores de la ciudad), queso Payoyo emborrado con salvado de trigo y chicharrones. ¿De beber? Cualquiera de sus vinos de Sanlúcar o Jerez, que salen de las botas de la bodega Delgado Zuleta o el vermut, tradición gaditana que quieren recuperar, acompañándolo con un golpe de ginebra y piruleta de gelatina de cítricos.

Taberna La Manzanilla

Dirección: Feduchy, 19

Feduchy, 19 Teléfono: 956 285 401

956 285 401 Horario: Lu-Vi 11:30-15:30, 19:30-22:30 Sa-Do 11:30-15:30

Lu-Vi 11:30-15:30, 19:30-22:30 Sa-Do 11:30-15:30 Precio: 10 €

Hemos visto que en Cádiz se come muy bien, pero también se bebe de maravilla. Con la cercanía a Sanlúcar de Barrameda, no era de extrañar que la ciudad acogiera los famosos despachos de vino. Así era como surgía esta taberna casi centenaria, de la que se sabe que abrió sus puertas en 1932, año en el que se establecían aquí las bodegas Barón.

El resto es historia. Y una historia que se sigue escribiendo hasta hoy. Sentarse tras esa barra, a la vista de las botas que guardan sus magníficos elixires, es prácticamente obligatorio para todos los amantes de la manzanilla y los vinos de Jerez. Se pueden disfrutar en los conocidos como 'gorriones' los vasos que se utilizan en Sanlúcar. Y si te enamoras de alguno, siempre puedes llevarte una botella que rellenan directamente de la bota.

