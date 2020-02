Estos son los mejores restaurantes baratos de España elegidos por el público

En esta ocasión el ganador no lo ha tenido fácil, porque la votación pública ha estado muy reñida, sobre todo en la parte superior de la lista donde las diferencias de votos entre los restaurantes que os propusimos para votar han sido mínimas.

Y es que en España tenemos muchos sitios en los que se puede comer muy bien sin necesidad de hacer un gran esfuerzo económico.

Los mejores restaurantes baratos de España

Ya sabemos que el concepto de barato puede ser bastante subjetivo, por eso, para que no hubiese lugar a equívocos establecimos un ticket medio no superior a 25 euros para la preselección de sitios BBB, restaurantes buenos, baratos que te dejan boquiabierto. El resto lo hicisteis vosotros votando a vuestros favoritos.

Juancho's BBQ (Madrid)

Aunque ya os hemos hecho spoiler con el ganador, pues ya todos sabéis que fue Juancho's BBQ, el sitio con la mejor carne a la parrilla de Madrid, sabemos que estáis deseando conocer cuáles han sido los rivales que más difícil se lo han puesto y que completan el TOP 12 de los mejores restaurantes BBB de España.

Taberna La Tana (Granada)

El segundo puesto del top es para este clásico del tapeo en Granada con una bodega muy bien surtida en la que todo el que prueba quiere repetir, por eso es recomendable llegar con tiempo porque se pone hasta los topes. En la carta encuentras tapas y raciones de todo tipo muy bien elaboradas y con excelente materia prima.

Dirección: Placeta del Agua, 3, 18009 Granada

Placeta del Agua, 3, 18009 Granada Teléfono: 958 22 52 48

El Sitio (Segovia)

El tercero más votado ha sido este restaurante familiar situado en Segovia cuya especialidad es la comida típica castellana. Cuenta también con una barra en la que tienen fama sus tapas, incluidas las que ofrecen de cortesía con las bebidas. El servicio es inmejorable incluso cuando el local se encuentra hasta los topes.

Dirección: Calle de la Infanta Isabel, 9, 40001 Segovia

Calle de la Infanta Isabel, 9, 40001 Segovia Teléfono: 921 46 09 96

Arte de tapas (Antequera)

Servicio atento y rápido. Deliciosas tapas de las de toda la vida puestas al día y elaboradas con materia prima de calidad y presentación muy cuidada. Dispone de opciones vegetarianas y veganas.

Dirección : Calle Calzada, 25, 29200 Antequera, Málaga

Teléfono: 952 84 00 14

Kanròs (Alcàsser)

Ocupa el quinto lugar de la lista pero bien podría haber sido el primero. Kanròs es un restaurante de obligada visita si en algún momento de tu vida te cuadra acercarte por la zona. Propiedad de los hermanos Paquito (chef) y Jaume Marí, es un restaurante familiar en el que no se descuida ni un detalle.

Comprometidos con el medio ambiente y defensores del entorno, forman parte del movimiento Slow Food y ofrecen una carta y unos menús que varían semanal y mensualmente para respetar al máximo la temporada de cada uno de los alimentos que incorporan en sus platos.

Día a día consiguen demostrar que es posible ofrecer platos que rozan la alta cocina en cuanto a calidad y presentación por precios muy asequibles. Para que os hagáis una idea, aparte de los platos de la carta, cuentan con 4 menús cuyos precios van desde los 18 hasta los 32 euros.

Dirección: Av. Mestre Serrano, 21, 46290 Alcàsser, Valencia

Av. Mestre Serrano, 21, 46290 Alcàsser, Valencia Teléfono: 961 43 11 66

The Wolf Bar & Restaurant (A Coruña)

Para conocer la sexta posición hay que acercarse hasta A Coruña y entrar en The Wolf, un restaurante del centro a pocos metros de la playa que lleva abierto apenas dos años. Ocupa el local en el que durante años estuvo The Castle, pero no tiene nada que ver. Jorge, su nuevo dueño lo ha convertido en un sitio mucho más acogedor en el que uno podría pasarse el día disfrutando desde la hora del desayuno hasta las primeras copas de la noche.

En la cocina, el joven chef Roi Dosil alegra los paladares de los visitantes con una cocina basada principalmente en la tradición y en el producto local aunque a veces incorpora pinceladas de otras cocinas más exóticas, pero siempre cuidando al máximo la calidad de la materia prima y la presentación del plato. Dispone de carta, menú del día y tapas del día que varían con frecuencia para que el comensal disfrute de cada plato en el mejor momento. No faltan en la carta propuestas saludables y aptas para veganos y vegetarianos.

Dirección : Rúa Comandante Fontanes, 17, 15003 A Coruña

Teléfono: 981 10 19 26

El Trinquet de Pelayo (Valencia)

Si este restaurante lleva más de 150 años dando de comer a los valencianos por algo bueno será. Aunque se le sigue conociendo así, desde octubre de 2017 se llama Pelayo Gastro Trinquet, y se trata de un restaurante muy vinculado al deporte, pues no en vano forma parte de lo que se conoce como la Catedral de la Pelota.

A día de hoy la cocina está liderada por Pablo Margós y ofrece una cocina moderna, basada en la tradición pero incorporando técnicas modernas y con el producto autóctono y de proximidad como materia prima siempre tratada de manera impecable.

Dirección: Carrer de Pelai, 6, 46007 València, Valencia

Carrer de Pelai, 6, 46007 València, Valencia Teléfono: 963 52 68 45

Mesón Los Ángeles (Santa Cruz de Tenerife)

Abierto en el año 1983 ofrecen principalmente cocina tradicional canaria y algunos platos típicos de la península elaborada con los mejores productos de las islas y mucho cariño. Sin moderneces y con la única pretensión de hacer que el cliente disfrute en la mesa de los sabores canarios.

Dirección: Av. Islas Canarias, 28, 38006 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 28 04 13

Casa Dani (Madrid)

Cocina de lo más castizo y el sitio al que hay que ir para probar la mejor tortilla de España, pues la suya fue la vencedora en el II Campeonato Nacional de Tortillas de Patata celebrado el pasado mes de marzo en Tenerife.

Se encuentra dentro del madrileño Mercado de la Paz en el barrio de Salamanca, uno de los más elegantes y caros de Madrid, pero que eso no te engañe, pues por poco más de diez euros puedes disfrutar de una comida a base de platos tradicionales muy bien cocinados.

Dirección: Calle de Ayala, 28, 28001 Madrid

Mercatbar (Valencia)

Mercatbar es el bar de tapas del chef Quique Dacosta (tres estrellas Michelin) en que intenta mostrar su cocina a mucha más gente. En un local que intenta recrear la plaza de un mercado, el cliente puede tanto comer a la carta como elegir alguno de los cuatro menús que ofrece el restaurante cuyos precios están entre los 17,50 y los 38 euros, aunque el menú de 38 euros incluye también maridaje con cuatro cervezas distintas..

Dirección: Carrer de Joaquín Costa, 27, 46005 València, Valencia

Teléfono: 963 74 85 58

Kitchen 154 (Madrid)

No podemos remediarlo, somos muy fans de Kitchen 154 y nos alegra que vosotros también lo seáis. Es el bar con más Rock'n'roll de Madrid y, si te gusta la comida picante y condimentada del sudeste asiático tienes que visitarlo sí o sí.

Está en el mercado de Vallehermoso y puedes salir bien comido por bastante menos de los 25 euros que nos hemos puesto de tope, ahora bien, si vas solo es posible que no te resistas a querer probar de todo y te acerques a ese precio y al atracón épico. Lo que más mola es ir en grupo para poder pedir un montón de cosas y compartirlas para probar de todo, o eso, o acabar yendo a diario hasta que has catado toda la carta, porque es un sitio en el que se te antoja todo.

Dirección: Mercado de Vallehermoso, Calle de Vallehermoso, 36, 28015 Madrid

Mercado de Vallehermoso, Calle de Vallehermoso, 36, 28015 Madrid Reservas: kitchen154.com

La Pubilla (Barcelona)

El top 12 se completa con este restaurante familiar y centenario que abrió sus puertas en el año 1912 que lleva desde entonces sirviendo tapas y raciones caseras de recetas tradicionales catalanas de temporada. De esos sitios para comer como en casa en el que por unos quince euros puedes disfrutar de uno de los mejores menús del día de toda España.

Dirección: Plaça de la Llibertat, 23, 08012 Barcelona

Plaça de la Llibertat, 23, 08012 Barcelona Teléfono: 932 18 29 94

La verdad es que es una pena que el premio se lo tuviera que llevar solo uno, porque todos ellos se merecen una visita. En cualquier caso, recordad las palabras de Daniel Salas en la gala de entrega de premios, con unos 280.000 establecimientos que hay en España, que el público os haya elegido para estar en este top 12 ya es en sí un premio.