La comida japonesa que descubrimos gracias a los animes y mangas de nuestra infancia

Cuando era pequeña y durante mi adolescencia me era casi inevitable no terminar enganchada a algún anime de la televisión. Sobre todo en verano, que parecía que el mundo japonés se adueñaba de las ondas para llegar a todos los hogares.

Yo disfrutaba con todas las series que ponían. Se me vienen a la cabeza Dragon Ball, Doraemon, Shin-Chan, Do Re Mi, El Detective Conan, Naruto, Inuyasha, One Piece, Sailor Moon y un larguísimo etcétera.

Entre historia e historia no me daba cuenta pero también estaba aprendiendo sobre comida japonesa. Haced memoria y plantearos la cantidad de escenas en las que los diferentes personajes de estos animes aparecen comiendo. Seguro que, como a mí, se os vienen muchísimos momentos a la cabeza en los que no eráis conscientes, pero la serie os estaba mostrando las delicias gastronómicas de la cultura nipona.

La comida japonesa que veíamos en los animes

Ya fuera sentados alrededor de la mesa, bajo los cerezos en flor, por la calle, en una taberna, en la escuela... En cada capítulo siempre aparecía alguna escena en la que los personajes disfrutaban con la comida japonesa. Estos son los platos que más recuerdo haber visto. Y reconozco que hasta tiempo después no supe qué eran muchos de ellos.

Aperitivos japoneses

Cuando hay una visita en casa o sencillamente algún personaje está tomando el té, es normal ver estos típicos aperitivos japoneses representados sobre la mesa.

Las "judías verdes" que resultaron ser edamame

Ahí va una confesión importante: no entendía por qué los japoneses servían a sus visitas judías verdes como aperitivo y nadie se quejaba. Me parecía alucinante. ¿Soy la única? Resulta que lo que yo pensaba que eran judías resultó ser el popular edamame, el snack que actualmente causa furor por ser muy sano, rico y saciante. Todos tenemos un pasado...

Los pinchos rebozados o kushiage

Foto: Pinterest

Nacieron en Osaka como propuesta de comida rápida para los trabajadores de la ciudad pero rica y completa. De ese modo, se hacían setas, gambas, carne, etc. pinchados en palillos, rebozados y fritos. Hoy en día se pueden encontrar por todo Japón y los restaurantes y puestos de comida rápida ofrecen muchas combinaciones diferentes. También es típico salir a probar varios kushiage de diferentes sitios. Algo así como ir de tapas. Y sí, los conoces porque en los anime y mangas se los comen de un solo bocado.

Senbei, las galletas saladas con algas

Otro de los aperitivos que es normal servir a los invitados en casa son las galletas saladas o senbei. Las que siempre veíamos tenían forma redonda y se distinguía un alga nori perfectamente rectangular sobre ellas. También se sirven junto al té. Son crujientes y, aunque lo normal es que sean saladas, también hay opciones dulces.

Los curiosos takoyakis

Foto: Pinterest

Se ven en muchísimas series y mi teoría es que se debe a lo fácil que es dibujar los takoyakis, ya que son unos pequeños buñuelos hechos con pulpo. Sí, son muy típicas también a la hora de comer fuera de casa pero creo que ese solo es el segundo motivo por el que se las ve tanto en escenas de restaurantes o en puestos callejeros.

Platos principales de comida japonesa

En cualquiera de las casas, escuelas o restaurantes en los que podía transcurrir parte de la acción aparecían estos platos. Algunos muy reconocibles y otros menos, pero lo cierto es que todos son típicos en las cocinas niponas.

Ramen, esa sopa llena de ingredientes

Foto: Pinterest

Recuerdo que cuando veía los bols de ramen en las series pensaba dos cosas: la primera era lo bonito que se veía el plato, ya que en la mayoría de los animes los dibujan con todo lujo de detalles e ingredientes. Y lo segundo, lo maleducados que eran por hacer ruido al sorber los fideos. Tiempo después supe que es que se trata de la mejor forma para comer ramen y no quemarte. De hecho, yo misma lo hago cuanto lo tomo.

Se trata de una sopa con noodles y diferentes tipos de carnes, mariscos y verduras. Se debe tomar muy caliente y servida en un bol. Aunque la primera vez que lo pruebas parece imposible, se come con palillos y la ayuda de un pequeño cucharón.

El origen de este plato es chino pero lleva tanto tiempo en Japón que ya es uno de sus clásico. Se puede encontrar en todas las casas y, por supuesto, en restaurantes. Tal es su maestría preparándolo, que existen restaurantes de ramen en Tokyo premiados con estrellas Michelín.

Naruto, la espiral más chula del anime

¿Cuántas confesiones llevo ya? Pues ahí va otra más. De pequeña creía que el naruto no era real. Quiero decir, que era un ingrediente inventado que los dibujantes ponían en el ramen para que quedase más bonito. Luego vi la serie 'Naruto', descubrí su amor por esta pasta de pescado e incluso que hay recetas para prepararlo en casa y supe que era real. Por supuesto, ahora siempre que como ramen y escojo alguno con naruto recuerdo esta anécdota.

Omuraisu, más que una tortilla francesa

Foto: Pinterest

Me fascinaba cuando veía en estas series a los personajes comiendo tortilla francesa. "¡Eso también lo como yo!" pensaba. Pero no entendía cómo conseguían que sus tortillas fuesen tan gruesas y con ese aspecto esponjo. Tiempo después supe que se les llama omuraisu y que se trata de una tortilla de huevo rellena de arroz, verduras e incluso fideos. Se le añade un toque de kepchup con el que se hacen incluso dibujos.

El curry de ternera con arroz blanco

Foto: Pinterest

Un plato que suele volver locos a los personajes de estas series. Es saber que hay curry para cenar y se alegran sus problemas, en los ojos se les dibujan corazones y el mundo se para. Un plato que es muy típico en las casas japonesas, donde se le llama kare raisu y que cada familia modifica a su gusto siguiendo su propia receta (como sucede con el cocido en las casas españolas).

Pero, reconozcamos que eso de "curry" en Japón, nos suena extraño. Resulta que la existencia de este plato se la deben a los ingleses, ya que fueron ellos los que lo trajeron desde la India cuando aún era su colonia. Los japoneses quedaron fascinados por el curry y adoptaron este plato.

Boniatos asados en otoño

Plano de una calle desierta. Sopla un fuerte viento que mueve las hojas. Al fondo, aparece la silueta de un pequeño camión y oímos como anuncia que vende boniatos asados. Entonces las puertas de las casas se van abriendo para comprar estos manjares calientes, dulces, hechos al carbón y servidos en papel de periódico. Una merienda otoñal que reconfortaba el ánimo de quien los tomaba. Cuánto les gusta que incluso existen bebidas con sabor a boniato asado. Ahí lo dejo.

Tempura, el rebozado perfecto

Los platos rebozados que podíamos ver en los animes siempre tenían un aspecto sublime. Lo que recuerdo ver con mayor frecuencia eran verduras de todos los tipos y colores y gambas. Lo que nos nos contaban es la técnica que hay detrás de hacer una buena tempura, como usar agua muy fría, y que deben ser siempre ingredientes con el tamaño justo para comer de un solo bocado.

Okonomiyaki, la pizza japonesa

Foto: Pinterest

Cuando me cruzo con alguien que piensa que la gastronomía japonesa se reduce al pescado crudo, el primer plato que le menciono y le llevo a probar es el okonomiyaki, uno de mis favoritos con permiso del ramen.

Aunque es otro de los grandes platos típicos de la gastronomía japonesa, es cierto que no recuerdo haberlo visto con tanta frecuencia como los demás en los animes y mangas. Tal vez por eso sigue siendo un desconocido para muchos.

El caso es que cuando aparecía, siempre parecía una tortilla francesa o crepe, por su forma redonda, que se reparte en porciones como una pizza. La realidad es que se trata de una masa a la plancha que puede llevar todo tipo de verduras junto a carne de ternera, cerdo o marisco, aunque concretamente el okonomiyaki de calamar es muy común. Se sirve con varias salsas cubriéndola.

Sashimi

Foto: Pinterest

Las preciosas y perfectas bandejas de sashimi hacían babear a cualquiera. Por lo general también se reservaban para momentos especiales o celebraciones marcadas en la vida de los protagonistas y siempre quedaban limpias.

El sashimi es pescado crudo servido en láminas o piezas finas y acompañado de salsa de soja, wasabi y jengibre. Por lo general, este pescado es atún, salmón, pez mantequilla, caballa, etc.

Shabu-Shabu o el hot pot japonés

Foto: Pinterest

Recuerdo este plato especialmente en un episodio navideño de Shin-Chan en el que los Nohara se reunían entorno a una olla caliente rodeada de diferentes verduras y carne y comenzaban a introducir estos ingredientes en la olla caliente con agua para cocerlos y comérselos después. La cosa terminaba mal porque todos los personajes se comían la carne en un abrir y cerrar de ojos y no dejaban que el padre de familia probase ni una pizca.

Y es que este plato es muy normal verlo en los hogares nipones para celebrar fechas señaladas o en Navidad. Consiste en una olla con agua o caldo hirviendo en la que se van introduciendo los diferentes ingredientes para después comerlos recién hechos. Suelen ser setas, verduras, tofu y carne de buey fileteada muyfina. Todo ello acompañado de arroz y una salsa de sésamo para acompañar.

Sukiyaki, otra representativa comida japonesa

Foto: Pinterest

Muy similar al shabu- shabu pero en este caso, todos los ingredientes se presentan dentro en la olla ya hechos o bien cociéndose. Suele contener tofu, verduras, carne, setas y fideos, incluso se le añade un huevo por encima a todo. Además, es un plato individual o bien para dos personas, mientras que el anterior es para compartir entre varios comensales siempre.

El caldo también es diferente. Nunca se trata de agua, sino que cada región del país prepara una versión diferente, pero en esencia son muy similares. Suelen ser caldos con soja, sake, azúcar, etc. Y dependiendo de la zona también es normal pasar los ingredientes antes por la plancha en vez de cocerlos directamente en la olla, algo que es más común en Osaka, por ejemplo.

Los bols de Katsudon

Foto: Katsudon

Otro de esos platos que te calienta hasta el alma y que cuando el frío aprieta en la serie en cuestión es muy normal ver. Por supuesto, se come con palilos, en un bol profundo que hace las veces de fuente de calor y así los personajes aguantan el frío.

El katsudon es una variedad de donburi. Consiste en una base de arroz a la que se le añaden más ingredientes. En este caso es un filete de cerdo empanado (tonkatsu). De ahí su nombre, una combinación de las palabras tonkatsu y donburi.

El arte de preparar una tartera o bento

Foto: Pinterest

Cuando llegaba la hora de almorzar en las escuelas o institutos de los diferentes personajes infantiles o juveniles se veían auténticas maravillas dentro de sus tuppers. A esto se le llama bento y es comida para llevar pero que se ha colocado con sumo cuidado y elegancia e incluso se ha decorado formando diferentes dibujos. Nunca faltan en su interior el arroz, las verduras y la carne o el pescado.

Los niños suelen llevar una tartera de un piso, pero cuando las familias o grupos de amigos salen de excursión o a comer bajo los cerezos en flor, es normal ver tarteras de varios pisos con recetas mucho más elaboradas.

Estas tarteras se llaman bentobako y las más tradicionales son de madera y su exterior está decorado con diferentes motivos florales aunque hoy en día se pueden encontrar de plástico.

Onigiri o musubi, los triángulos de arroz

Foto: Pinterest

Estos triángulos de arroz con un alga en su base se ven mucho en los bento de niños o en las salidas al campo, porque se trata de algo sencillo de preparar y de comer con las manos fuera de casa. Se trata de unas bolitas de arroz a las que se les da forma triangular y que están rellenas de salmón o atún. En los anime los personajes se las comen en un par de bocados y casi sin pestañear.

Además, es muy fácil convertir los onigiri en comida kawaii, una moda que hace que cualquier plato tenga expresión y de mucha penita comerlo.

Las cintas giratorias de sushi

No es un plato como tal pero sí se trata de un tipo de restaurante que me fascinaba ver en las series. Shin-Chan se volvía loco cuando visita los restaurantes de sushi con cinta giratoria y no es para menos. En cuanto supe que los había en Madrid, allá que me fui a probarlos. La experiencia es muy curiosa, divertida y además se come bien. Ideal para ir con niños porque les fascina.

Postres japoneses

El dulce siempre tiene presencia en todos los animes y mangas. Da igual la temática o el argumento, has visto estos postres cientos de veces.

Dorayakis = Doraemon

Que levante la mano quien no relacione Doraemon con los dorayakis. Sigo esperando. Nadie, ¿verdad? El gato cósmico más famoso de la televisión tenía un auténtico enganche con estos dulces. Y si los habéis probado sabréis que es normal porque están realmente buenos. Se trata de dos bizcochos redondos que, a modo de sándwich, se rellenan con anko, una pasta de judías dulces llamadas azuki. Hay que probarlos para comprender la obsesión de Doraemon con ellos.

Mochis, las bolitas de arroz dulces

Foto: Pinterest

En la mayoría de los animes aparecía este dulce en forma de bolita de casi todos los colores. Y los protagonistas se volvían locos por ellos, llegando a discutir por comérselos. No es para menos porque estas bolitas de arroz dulce con textura chiclosa son una auténtica delicia de diferentes sabores y con diversos rellenos. No hay restaurante japonés que no las tenga en la carta.

Dango, un postre en una brocheta

Foto: Pinterest

Cuando vi por primera vez los emojis reconocí con claridad los dango porque, una vez más, los conocía gracias a los anime. Y es que es normal que aparezcan en los capítulos dedicados a la festividad del sakura, cuando los cerezos florecen y las familias celebran una comida bajo ellas.

El dango es un postre típico japonés presentado en una brocheta hecho con harina de arroz. Es muy normal tomarlo junto a un té verde y hay dango de varios tipos. El más reconocible, el mismo del emoji, es de tres bolas y sus colores son rosa, blanco y verde, y esta variedad se conoce como hanami dango.

Taiyaki, el postre con forma de pez

Los taiyakis siempre se ganaron mi atención por su forma de pez. Se trata de un dulce elaborado con harina de trigo relleno con pasta de judías dulces. Esa es la tradición pero en las últimas décadas han aparecido versiones rellenas de chocolate e incluso queso.

El pez que representa es, concretamente, el pargo rojo y es que la cultura nipona considera que este animal es un símbolo de buena suerte. Por eso entiendo que en muchas escenas algún personaje le regalase a otro un taiyaki, por lo general cuando estaban enamorados. ¡Qué gesto tan delicioso! Y romántico, sí.

En Japón existen tiendas especializadas en su elaboración y es muy común comerlo caminando por la calle sea la época del año que sea.

Los esponjosos Mooncakes

Foto: Pinterest

Se trata de un dulce original de China que los japoneses han terminado adoptando y forma parte de su cultura. De hecho, es más común encontrarlo como geppei. Se trata de otro de esos pasteles que adoran la gran mayoría de los personajes de cualquier serie de ficción nipona. Son suaves, esponjosos y están rellenos de pasta de judías o bien de una pasta de castañas.

Pastel de fresa

No se trata de un descubrimiento gastronómico hecho gracias a las series japonesas pero es digno de mención que los pasteles de fresa tienen algo que vuelve locos a los personajes de los animes. Siempre que aparecen en pantalla se ven jugosos, blanditos, dulces y muy bonitos, con una fresa coronando cada porción de forma perfecta. Si habéis visto Death Note, probad a contar el número de pasteles de fresa que come L. Lo suyo era obsesión pero con la pinta que tenían, no me extraña.

Bebidas japonesas

Antes de que te las cuente, ya sabes cuáles son. No hay representación gráfica japonesa en la que no aparezca al menos una de las dos bebidas japonesas por excelencia. Hay muchas más pero estas no fallan.

El sake y sus efectos

Foto: Pinterest

Lo cierto es que casi todos los momentos en los que recuerdo haber visto el sake en pantalla no acaban muy bien. Como poco, el personaje que más le daba a la botella terminaba rojo como un tomate o bien ese era el inicio de alguna alocada situación. Y al igual que con la comida japonesa, hay que probar el sake para entenderlo.

Lo primero que debes saber es que se considera de mala educación no terminar el chupito de sake, que se sirve a su vez dentro de un recipiente de forma cuadrada para recoger lo que se pueda salir. Y sí, ese sake que se haya caído también se bebe. Y lo segundo es que es una bebida muy fuerte, de hecho, es la bebida fermentada con más grados de alcohol. Suma ambas cosas y entenderás por qué acaban siempre así en los animes.

La importancia del té verde matcha

Foto: Pinterest

Ahora se ve mucho y hasta podemos tener en casa té verde matcha pero cuando lo veía en las series pensaba que era una bebida casi milagrosa. Quitaba el frío, hacía reflexionar a los personajes porque casi siempre aparecía en momentos más sosegados y sobre todo aprendí algunos detalles sobre la ceremonia del té. Todo esto hace que quiera vivirlo cuando visite Japón.

¿Cuántos de estos platos de comida japonesa has reconocido y recordado en diferentes series? No mentía al afirmar que el anime y el manga realmente nos instruyó sin saberlo en gastronomía nipona.