Calabacín relleno de verduras y queso, un entrante vegetariano para todos días

Total: 35 min

Comensales: 2

Estos calabacines rellenos de verduras son una receta muy rápida y sencilla de preparar. Además, pueden rellenarse con multitud de ingredientes, por lo que sirven las verduras y quesos que uno tenga por casa, no teniendo que ir a hacer un acopio específico al supermercado. Es una de esas recetas que admiten multitud de variaciones, y todas ellas con un buen resultado.

Se pueden utilizar, como relleno, verduras tales como la calabaza o la zanahoria, brócoli, tomate, pimiento verde o cebolla. Cualquier opción es válida. Incluso quedarán sabrosos agregando unos champiñones, o maíz de conserva, o el tomate frito favorito en lugar de tomate fresco. El relleno es totalmente personalizable según el gusto de cada casa.

Esta es la versión vegetal, apta para vegetarianos (incluso veganos si se prescinde del queso y/o se sustituye por unos de frutos secos o por queso vegano), pero también se pueden rellenar alguna proteína como una conserva de atún en lata o unas gambas. Agregar pollo cocido desmenuzado o jamón cocido y queso es también una opción muy rica. Y podemos hacerlos más completos incorporando al relleno algún tipo de grano como arroz cocido, cuscús, o quinoa.

Y no sólo es personalizable el relleno, sino también los quesos, o incluso se pueden terminar con una buena capa de bechamel casera. Aromatizándolos con especias diferentes como la albahaca, orégano, o el tomillo, les daremos también un toque distinto. En cuanto a la elección del calabacín, habremos de buscar unos que estén tersos y sean lo más rectos posibles para que a la hora de cortarlos por la mitad, la labor sea más sencilla. Se pueden rellenar tanto los alargados como estos o aquellos que son redondos, o calabacines luna o calabacines redondos rellenos, que quedan más vistosos si tenemos invitados en casa y se preparan de la misma manera.



A la hora de preparar el calabacín, lo coceremos con cuidado no hacerlo demasiado para no romperlo posteriormente cuando vayamos a sacarle la carne, y escurrirlos muy bien para que no estén demasiado húmedos. Para quitarles la pulpa será muy útil utilizar una cuchara parisien, aunque no es imprescindible si se hace con mucho cuidado primero cortando la carne con un cuchillo y luego empleando una cucharilla. Es muy importante que no se rompa la piel y que esta quede tierna.

Funciona perfectamente como primer plato de una comida, pero también para una cena ligera, así como los rollitos de calabacín, la ensalada de calabacín asados con burrata o la pasta con calabacín y queso.

Cómo hacer calabacines rellenos de verduras

Calabacines rellenos de verduras y queso Clara Villalón

Ingredientes Calabacín pequeño, 1 ud

Cebolla, 60 g

Dientes de ajo, 2 ud

Calabaza, 120 g

Maíz en grano, 2 cucharadas

Queso emental, 20 g

Leche entera, 3 cucharadas

Nuez moscada, 1/2 cucharadita

Sal, c/s

Pimienta negra molida, al gusto

Paso 1

Lavar muy bien el calabacín bajo el grifo, pues lo utilizaremos con la piel. Cortar entonces el culo del calabacín y partirlo por la mitad de manera trasversal.

Paso 2

Poner una olla al fuego con abundante agua, lo suficiente para cubrir el calabacín y sal.

Cuando rompa a hervir, añadiremos las dos mitades del calabacín y lo dejaremos cocer 7 minutos o hasta que esté tierno.

Paso 3

Mientras se cuece el calabacín picaremos, las verduras: el ajo, la calabaza y la cebolla, lo más pequeño que nos sea posible.

Paso 4

Sacar el calabacín del agua, y dejar escurrir. Cuando ya no queme, haremos unos cortes en la pulpa y lo vaciaremos con la ayuda de un cuchillo y una cucharilla, picando bien su carne.

Paso 5

Precalentar el horno a 180 grados, con calor arriba y abajo.

Paso 6

En una sartén aceitada, freír la cebolla con el ajo y la calabaza.

Paso 7

Cuando las verduras estén bien pochadas, agregaremos a la sartén la pulpa del calabacín y el maíz. Rehogar unos minutos.

Paso 8

Añadir la leche, la nuez moscada, y salpimentar. Dejaremos que se evapore el líquido y retirar entonces del fuego.

Paso 9

Colocar en una bandeja para el horno, los calabacines vacíos, y rellenar con el contenido de la sartén.

Paso 10

Esparcir por encima de cada mitad una mezcla de los quesos, y llevar al horno, en función grill, durante 5 minutos o hasta que estén gratinados.

