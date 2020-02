Probamos la hamburguesa vegana de Lidl y esta es la receta que más nos gusta

Total: 10 min

Comensales: 2

La Next Level Burger de la marca Next Level Meat es la nueva hamburguesa vegana de Lidl que se ha inspirado en la mundialmente famosa Beyond Burger, la hamburguesa hecha íntegramente a partir de vegetales pero que simula el color, la textura, el aspecto e incluso el olor de la carne de origen animal. La principal diferencia entre ambas es el precio, pues la que se comercializa en Lidl cuesta la mitad. Nosotros ya la hemos probado con la receta que os contamos a continuación y esto es lo que nos ha parecido.

Ingredientes Hamburguesa vegana de Lidl, 2 ud

Panes de hamburguesas, 2

Champiñones, 200 g

Nata de soja, 4 cucharadas

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Cómo cocinar la hamburguesa vegana de Lidl

Aunque se trata de una hamburguesa que parece que la han hecho con carne, la nueva hamburguesa vegana de Lidl está hecha a base de proteína de soja, trigo y guisante. Fijáos que lleva trigo y por tanto no sería apta para celíacos.

De lo primero que nos hemos dado cuenta es que hay que cocinarlas con el fuego más bajo que las hamburguesas hechas con carne de origen animal, pues se queman con más facilidad, así que el truco para que salgan bien es poner la plancha o el fuego de la cocina a mitad de potencia y la primera vez estar muy atentos para ajustar potencia y tiempos en nuestra cocina.

Paso 1

El aspecto en crudo es similar al de unas hamburguesas hechas con ternera blanca o ternera lechal

Sacamos las hamburguesas de la nevera y las dejamos atemperar durante unos minutos.

Paso 2

Limpiamos los champiñones, los cortamos en láminas finas. Ponemos a calentar el aceite en una sartén, añadimos los champiñones, los salpimentamos a gusto y los salteamos a fuego vivo hasta que tomen color. Añadimos la nata de soja, mezclamos bien y rectificamos de sal y pimienta. Reservamos.

Paso 3

El aspecto al cocinarlas es el de una hamburguesa de carnicería

Ponemos a calentar una plancha o sartén antiadherente a potencia media (5/10) y cocinamos las hamburguesas durante 4 minutos por cada lado. Es importante que el fuego no esté demasiado alto porque estas hamburguesas tienden a quemarse más fácilmente que las de carne de origen animal. En el último minuto ponemos también los panecillos abiertos con la miga en contacto sobre la plancha para que se calienten y se tuesten ligeramente.

Paso 4

Montamos las hamburguesas colocando la hamburguesa sobre la base del pan, colocando encima una cantidad generosa de champiñones en salsa y cerrándola con el otro trozo de pan.

Lo que nos ha parecido

Carne parece, pero carne no es

Después de haber probado la hamburguesa vegana de Lidl con la receta que os hemos contado que también es vegana tenemos que reconocer que la hamburguesa está muy lograda en cuanto a textura y está bien de sabor, aunque sí es cierto que tiene bastantes especias que son las que hace que esté rica, por eso hay que elegir bien las guarniciones. Y quizá sea precisamente esa cantidad de especias lo que pueda ser un pero para los que busquen un sabor a carne de verdad.

Ahora bien, con los nutrientes que aporta, pueden ser una buena alternativa incluso para que los no veganos las consuman de vez en cuando y así disminuir la ingesta de carnes rojas altamente procesadas. Es decir, que ante una hamburguesa de supermercado elaborada con carne de origen animal y esta nueva hamburguesa vegana, esta última podría ser la mejor opción.