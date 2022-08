Ramen frío perfecto para el verano, no renuncies a tus favoritos con esta receta en vídeo

Total: 2 h 20 min

¿Se come ramen frío en Japón? Afirmativo. Y desde ahora, en España, también. Porque es cierto que no es un plato fácil de encontrar aquí, hay muy pocos sitios donde lo preparen. Este tipo de ramen ellos lo llaman hiyashi chuka y, a los noodles se les añade un caldo casero que les da sabor, huevo, jamón, pepino, cangrejo y tomate. Los condimentos aquí no se han respetado para nada y es una variación del clásico. Luego, que cada uno se quede con el que prefiera.

Además de este ramen frío, en Japón también se consume mucho udon frío y fideos soba frio. La diferencia está en que el ramen ya se sirven con el caldo y las otras dos preparaciones consisten en ir mojando los fideos en un cuenco con caldo que se sirve frío por separado. Toda una experiencia.

Este tipo de ramen, alejado del ramen caliente y de versiones castellanizadas como el ramen de lacón con grelos, tiene un caldo limpio, muy traslúcido, que se elabora prácticamente como un dashi (ese caldo base que es tan importante en la gastronomía nipona). Luego, lo único que nos tendrá que preocupar son las distintas preparaciones que servirán como toppings. En este caso, no puede faltar el huevo cocido únicamente durante 6 minutos y debidamente enfriado para que mantenga la yema cremosa.

También un poco de zanahoria, unos tomates, calabacín salteado con aceite de sésamo y cebolleta china para terminar. Es un ramen frío absolutamente delicioso que no podemos considerar vegetariano porque emplea en el caldo escamas de bonito seco, el famoso katsuobushi. Los noodles serán también muy importantes por lo que es crucial comprar unos de calidad y no cocerlos de más.

Receta de ramen frío

Ramen frío Clara Villalón

Ingredientes Agua, 2 litros

Alga kombu, un trozo

Katsuobushi, 4 cucharadas

Setas deshidratadas, 40 g

Nabo deshidratado, 10 g

Pasta de miso, 2 cucharadas

Salsa de soja, 4 cucharadas

Sal, c/s

Pimienta negra, c/s

Noodles para ramen, 600 g

Calabacín, 1 ud

Tomates cherry, 16 ud

Aceite de sésamo, 1 cucharada

Zanahoria, 2 ud

Huevos camperos, 4 ud

Cebolleta china, 2 ud

Paso 1

Para preparar el caldo se parte siempre de agua fría en una olla. Se dispone dentro de ella el alga kombu, las setas deshidratadas y también el nabo deshidratado. Se lleva a ebullición controlada, sin que el fuego esté demasiado fuerte en ningún momento. Cuando rompe a hervir, sin dejar que hierva a borbotones nunca, se apaga el fuego de golpe.

Paso 2

Entonces, se añaden los copos de bonito secos (katsuobushi) y también la pasta de miso y se mezcla todo bien. Se deja enfriar completamente infusionando todo.

Paso 3

Mientras tanto, se procede a cocer los huevos. Se parte de agua hirviendo en un cacillo, con mucho cuidado se meten los huevos y se cocinan a un hervor suave durante 6 minutos. En ese momento, retirar los huevos y meterlos en un baño de agua con hielo durante 10 minutos. Cuando estén bien fríos habrá que pelarlos con mucho mimo y cuidado.

Paso 4

Con la ayuda de un espiralizador, o con un cuchillo, cortar el calabacín. Cortar también los tomates cherry por la mitad o en cuartos. Cortar la zanahoria o rallarla. Cortar la cebolleta china o el verde de una cebolleta finamente.

Paso 5

Cocer los noodles en abundante agua con sal hirviendo, durante 2 o 3 minutos hasta que se queden tiernos pero no pasados. Escurrir y enfriar rápidamente sobre un colador debajo del chorro del agua fría. Reservar.

Paso 6

Saltear el calabacín con un poco de aceite de sésamo, sal y pimienta negra en una sartén a fuego máximo. Ir moviendo constantemente hasta que quede tierno pero con mordida. Reservar.

Paso 7

Cuando el caldo ya esté frío, colar usando un colador de malla lo más fina posible. Condimentar el caldo con la salsa de soja y también con un poco de sal al gusto.

Paso 8

En un bol disponer la cantidad de noodles para una persona. Por arriba, condimentar con la zanahoria rallada, el calabacín salteado, el tomate cherry y un huevo partido por la mitad. Regar con abundante caldo muy frío y terminar con la cebolleta china picada.

