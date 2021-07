Seis gazpachos verdes para combatir el calor del verano

Dice la Márgari de Cadi que estamos viviendo la poca lisi del termómetro. Las noticias llevan días mentalizándonos para el calor que se nos viene encima y no han faltado quienes argumentan este sofocón con el cambio climático. Porque claro, estar a 40 grados a la sombra es inusual. Inusual en España. En pleno mes de julio.

Qué inteligente me parece el cerebro que borra las experiencias negativas para evitarse sufrimiento. Lo malo es que si esa experiencia negativa es cíclica, todos los años te pilla de nuevo, como me temo que es el caso de algunos. Sin ánimo de ser negacionista del cambio climático, a mí me vienen a la memoria aquellos reportajes que salían todos los veranos de mi infancia donde gente en Écija o en algún pueblo de la Andalucía interior cocinaba un huevo en la acera a casi 50 grados.

Con estos calores, meterse en la cocina no apetece mucho y descartamos de lleno la opción cocinar huevos en la acera. Lo que sí nos apetece más es pasar el verano a base de gazpacho y sandía, pero claro, al final se hace la cosa un pelín repetitiva. Si eres gazpachero, puedes salir del eterno loop cambiando los alimentos y el color del gazpacho, por eso aquí traigo una selección de gazpachos verdes, como la esperanza que nos roba el calor, para comer rico, fresquito, fácil y diferente.

Seis recetas de gazpachos verdes

Hace unos días, Clara Villalón nos dejaba en Cocinillas la receta de un gazpacho de aceituna Gordal, queso y naranja. “Un plato muy fácil que se tarda apenas 15 minutos en preparar. Una receta con mucha maestría, perfecta para cualquier momento del día”, toma ya, con rima y todo. Tiene razón nuestra cocinera de cabecera en que este gazpacho no tiene ni dificultad en la ejecución ni en encontrar los ingredientes.

Como tampoco la tiene el gazpacho de lechuga y pepino que nos preparó también Villalón el año pasado. Porque no, la lechuga no sólo es para las ensaladas ni para comerla entera, también puede quedar la mar de rica usada así.

A los chefs de la alta cocina lo del gazpacho verde les viene seduciendo de hace tiempo. Y si no, escuchad a Dabiz Muñoz definir el gazpacho de tomate verde y jalapeño de GoXo: “Es un gazpacho sexy, un bocado que electriza tus labios. Te lo metes en la boca y tienes mil puñales en la garganta”. Tengo más confianza en Muñoz como cocinero que como comunicador, porque a mí lo de tener mil puñales en la garganta no me suena sexy sino a faringitis.

Más de una década tiene el gazpacho verde con cazón y manzana que Ángel León publicó en ¡Hola! Para ese gazpacho utilizaba básicamente tomates verdes y condimentos. Lo más complejo de su receta es la elaboración que propone para el cazón. Yo lo sustituiría por un filete de arenque en salazón.

Más ingredientes, aunque menos técnica, necesitas para el gazpacho verde de los Hermanos Torres. El color verde intenso de su receta lo potencian con la espinaca escaldada y enfriada en hielo, aunque también le ponen aguacate, pepino, pimiento verde, tomates verdes y albahaca. Éstos son sólo algunos de sus 15 ingredientes, sencillos, eso sí, entre los que hay también huevo.

Si nos quedamos con ganas de gazpacho con toque mexicano, pero no queremos complicarnos la vida demasiado, la sanluqueña Tía Lou tiene la solución con su receta de gazpacho verde, aunque el suyo sin jalapeño. Tomates verdes, apio, cilantro, un toque de comino y ajo. No necesitas mucho más.