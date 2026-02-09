Juanjo, cocinero: "Un guiso de merluza rápido y ligero se hace con un tomate y una patata en solo 30 minutos"

El chef Juanjo López en un montaje de El Español iStock

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

Lluvias que no cesan, huelgas en los transportes públicos... últimamente, el día a día se ha convertido, para muchos, en intentar sobrevivir a una carrera de obstáculos que empieza a primera hora de la mañana y, con suerte, termina al llegar a casa.

Y después de un día tan duro, lo último que nos apetece es pasar horas en la cocina, aunque el cuerpo nos pida a gritos algo reconfortante que nos ayude a recuperar las fuerzas y la calma y nos permita conciliar el sueño.

Por suerte, platos como esta merluza en caldo corto que ha compartido Juanjo López, cocinero de La Tasquita de Enfrente, nos permitirá disfrutar de una cena así sin apenas esfuerzo, pues ni ensuciaremos la cocina ni nos llevará mucho tiempo.

Una cena ligera y rica en proteínas

Este guiso ligero de merluza, que el chef confiesa que era uno de los platos favoritos de su infancia es muy similar a una receta muy típica en Andalucía que se conoce como "emblanco" o "pescado en blanco", un plato reconfortante y nutritivo que se prepara con pescado blanco, patata, cebolla, zanahoria y tomates.

La merluza, pescado elegido por Juanjo López para su receta, es un pescado blanco de bajo contenido graso que aporta proteínas de alto valor biológico, esenciales para la reparación y mantenimiento de los tejidos, sin añadir calorías innecesarias.

Según la Fundación Española de la Nutrición, entre los minerales que aporta la merluza destacan el selenio, el fósforo y el potasio y es también una fuente de vitaminas B12 y B3.

El uso de verduras como la cebolla y el tomate no solo aporta sabor y textura al plato, sino también fibra, antioxidantes y micronutrientes esenciales como el potasio, la vitamina C y compuestos antiinflamatorios. Las patatas aportan carbohidratos y proporcionan sensación de saciedad.

Podrían sustituirse por calabacín, que tiene índice glucémico más bajo, lo que contribuye a mantener estables los niveles de azúcar, evitando picos de insulina y ayudando a un mejor descanso nocturno.

Según el chef, es el plato perfecto para "cuando tengáis un día difícil o tengáis el estómago un poquito complicado", pues se trata de un plato muy bajo en grasas y muy fácil de digerir.