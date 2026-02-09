Juanjo, cocinero: "Un guiso de merluza rápido y ligero se hace con un tomate y una patata en solo 30 minutos"
Un guiso sencillo que al cocinero de La Tasquita de Enfrente lo transporta a su infancia. Ligero y reconfortante, es un plato perfecto para cenas sin digestiones pesadas.
- Total: 30 min
- Comensales: 2
Lluvias que no cesan, huelgas en los transportes públicos... últimamente, el día a día se ha convertido, para muchos, en intentar sobrevivir a una carrera de obstáculos que empieza a primera hora de la mañana y, con suerte, termina al llegar a casa.
Y después de un día tan duro, lo último que nos apetece es pasar horas en la cocina, aunque el cuerpo nos pida a gritos algo reconfortante que nos ayude a recuperar las fuerzas y la calma y nos permita conciliar el sueño.
Por suerte, platos como esta merluza en caldo corto que ha compartido Juanjo López, cocinero de La Tasquita de Enfrente, nos permitirá disfrutar de una cena así sin apenas esfuerzo, pues ni ensuciaremos la cocina ni nos llevará mucho tiempo.
Una cena ligera y rica en proteínas
Este guiso ligero de merluza, que el chef confiesa que era uno de los platos favoritos de su infancia es muy similar a una receta muy típica en Andalucía que se conoce como "emblanco" o "pescado en blanco", un plato reconfortante y nutritivo que se prepara con pescado blanco, patata, cebolla, zanahoria y tomates.
La merluza, pescado elegido por Juanjo López para su receta, es un pescado blanco de bajo contenido graso que aporta proteínas de alto valor biológico, esenciales para la reparación y mantenimiento de los tejidos, sin añadir calorías innecesarias.
Según la Fundación Española de la Nutrición, entre los minerales que aporta la merluza destacan el selenio, el fósforo y el potasio y es también una fuente de vitaminas B12 y B3.
El uso de verduras como la cebolla y el tomate no solo aporta sabor y textura al plato, sino también fibra, antioxidantes y micronutrientes esenciales como el potasio, la vitamina C y compuestos antiinflamatorios. Las patatas aportan carbohidratos y proporcionan sensación de saciedad.
Podrían sustituirse por calabacín, que tiene índice glucémico más bajo, lo que contribuye a mantener estables los niveles de azúcar, evitando picos de insulina y ayudando a un mejor descanso nocturno.
Según el chef, es el plato perfecto para "cuando tengáis un día difícil o tengáis el estómago un poquito complicado", pues se trata de un plato muy bajo en grasas y muy fácil de digerir.
Ingredientes
- Espina de merluza (cabeza y espinas), 500 g
- Lomos de merluza (sin espinas), 300 g
- Patata, 300 g
- Tomate maduro, 120 g
- Cebolla, 120 g
- Apio, 40 g
- Aceite de oliva virgen extra, 15 ml
- Agua, 900 ml
- Sal, 6 g
- Pimienta negra, 1 g
- Perejil fresco, 5 g (opcional, pero muy recomendable)
Paso 1
Lavamos bien la espina y la cabeza de merluza con agua fría, retirando posibles restos para que el caldo quede lo más limpio posible.
Paso 2
Ponemos en una cazuela 900 ml de agua y añadimos la espina de merluza con sal al gusto. Llevamos a ebullición suave.
Paso 3
Cuando empiece a hervir, bajamos el fuego y dejamos infusionar 10 minutos, retirando con una cuchara la espuma que suba a la superficie.
Paso 4
Colamos el caldo y lo reservamos caliente. Este será nuestro caldo corto, que es el alma del guiso.
Paso 5
Pelamos la cebolla y la picamos en juliana. Pelamos la patata y la cortamos en rodajas de un centímetro. Lavamos el apio y lo cortamos en rodajitas. Rallamos el tomate o lo picamos muy pequeño.
Paso 6
En la misma cazuela ponemos el caldo colado junto con el aceite de oliva virgen extra.
Paso 7
Añadimos la cebolla, el apio, la patata y el tomate cortado en cuartos.
Paso 8
Ajustamos de sal y dejamos cocer unos 20 minutos, a fuego suave, hasta que la patata esté tierna.
Paso 9
Mientras cuece, secamos los lomos de merluza con papel y los cortamos en 2-4 piezas (según grosor), para que se cocinen de forma uniforme.
Paso 10
Cuando la patata esté lista, bajamos el fuego al mínimo y añadimos la merluza. La dejamos cocinar dentro del caldo 3-4 minutos, con el fuego medio-bajo.
Paso 11
Servimos inmediatamente, con caldo abundante, patata en el fondo y la merluza encima. Opcionalmente, se puede terminar con un poco de perejil picado y un hilo mínimo de aceite de oliva.