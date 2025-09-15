Dani García (49), chef Michelin, rotundo: "La clave para unas lentejas más sabrosas y ligeras es triturar un poco de chorizo"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 3-4

No se ha terminado todavía el verano oficialmente, pero por aquí ya nos está empezando a invadir el mood de otoño. Después de semanas de calor sofocante, no podemos si no agradecer que los termómetros inviertan la tendencia y empiecen a bajar.

Y agradecer también que se abre la veda para los platos de cuchara. Llega el tiempo de las cremas de verduras, de las sopas calentitas y de las legumbres en potajes como estas lentejas a la riojana que aprendimos a hacer viendo al chef Dani García en la tele.

Una receta humilde, con ingredientes fáciles de encontrar y muy sencilla de hacer, pero sumamente reconfortante. Perfecta para el túper, para el congelador y para reconciliarte con la vida en un día malo. Comfort food en estado puro.

Lentejas de Dani García

En algunos episodios del programa Hacer de comer, emitido hace algunos años por RTVE y del que pueden verse muchos capítulos en YouTube, el chef Dani García recibía a distintos invitados, como en esta ocasión en la que comparte la vitrocerámica con Mamen, cocinera del blog Las comidas de Mamen.

Entre confidencias, ambos cocineros preparan unas lentejas un tanto especiales en lo que se refiere al orden en el que se llevan a cabo los pasos.

En vez de empezar por el sofrito y cocinar las legumbres sobre él o hacer el sofrito aparte y añadirlo a las lentejas en mitad de la cocción, que suelen ser las técnicas más habituales; en esta receta, el sofrito se hace aparte, pero son las lentejas ya cocidas y escurridas del caldo las que se añaden al sofrito.

Pero el truco más original no es ese. Se pueden conseguir unas lentejas llenas de sabor y mucho más ligeras si solo usamos una pequeña cantidad de chorizo y, en vez de repartirlo por los platos en rodajas, lo trituramos con las zanahorias y un poco de caldo para hacer un puré que serviremos acompañando las lentejas.

Esta es también, si cabe, una forma más elegante de servir unas humildes lentejas. Más aún si, tal como sugiere la invitada al programa, se termina el plato con un toque de zanahoria cruda que aportará un toque fresco y crujiente.

Ingredientes Lentejas, 300 g

Pimentón dulce, 1 cucharada

Pulpa de ñora, 15 g

Chorizo, 250 g

Zanahorias, 2 ud

Ajo, 2 dientes

Tomate, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Puerro, 1 ud

Hoja de laurel, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Caldo de carne, 1 litro

Aceite de oliva, 2 cucharadas

Sal, al gusto Paso 1 En una cazuela ponemos las lentejas previamente enjuagadas y las cubrimos con el litro de caldo de carne. Añadimos el chorizo entero, la hoja de laurel y las zanahorias. Llevamos a ebullición y dejamos cocer a fuego medio durante unos 30 minutos. Paso 2 Mientras se cuecen las lentejas, preparamos el sofrito. Para ello, picamos finamente el ajo, la cebolla, el puerro y el pimiento rojo. También rallamos el tomate. Paso 3 En una sartén amplia calentamos un par de cucharadas de aceite de oliva y sofreímos primero los ajos, la cebolla y el puerro hasta que se ablanden y empiecen a dorarse. Paso 4 Incorporamos el pimiento rojo picado y seguimos rehogando. A continuación, añadimos la pulpa de ñora y el pimentón dulce, removiendo con cuidado para que no se quemen. Paso 5 Para terminar el sofrito, añadimos el tomate rallado y dejamos reducir todo durante unos 10 minutos, hasta que espese y el tomate haya perdido su humedad. Paso 6 Una vez cocidas las lentejas, retiramos el chorizo y las zanahorias. Trituramos éstas junto con un poco de caldo y el chorizo sin piel hasta obtener un puré de textura suave. Paso 7 Mezclamos las lentejas cocidas con el sofrito y cocinamos a fuego lento durante 10 minutos más. Paso 8 Rectificamos de sal si es necesario y servimos las lentejas acompañadas del puré de zanahoria y chorizo.

Versión rápida con lentejas de bote

Como en COCINILLAS no nos gusta que las prisas nos dejen sin comer, también tenemos un truco para hacer esta receta de lentejas a la riojana mucho más rápido. Si usamos lentejas ya cocidas en conserva, nos ahorramos casi la mitad del tiempo de preparación de la receta.

El procedimiento sería muy sencillo. Por un lado, mientras se esté haciendo el sofrito, cocemos el chorizo y las zanahorias en un cazo con un poco de caldo para luego triturarlos en puré, como en la receta original.

Por otro lado, cuando el sofrito esté listo, incorporamos las lentejas de bote bien enjuagadas y escurridas. Quedarán casi igual de sabrosas, pero en mucho menos tiempo. El truco que siempre hay que saberse para salir airoso de cualquier apuro.

Un plato muy completo

Esta receta de Dani García, además de muy sencilla, es un plato muy equilibrado desde el punto de vista nutricional. La base de legumbres destaca por su elevado contenido en proteínas vegetales (alrededor de un 24 % en crudo), fibra y carbohidratos complejos de absorción lenta.

Este perfil corresponde a un plato capaz de aportar una gran sensación de saciedad y de mantener estables los niveles de glucosa.

Además, según explica la Fundación Española de la Nutrición, aportan minerales importantes como hierro, zinc, magnesio y potasio, y vitaminas del grupo B, especialmente tiamina, niacina y folatos, que favorecen el metabolismo energético y la salud del sistema nervioso.

El sofrito de hortalizas como cebolla, pimiento, puerro, tomate, zanahoria y ajo, además de enriquecer el sabor del plato, aporta antioxidantes, carotenoides y vitamina C, que mejora la absorción del hierro vegetal. Por su parte, el aceite de oliva aporta grasas insaturadas cardioprotectoras, que equilibran el conjunto.

El chorizo es el ingrediente más energético del guiso; pero, gracias al truco del chef, con muy poca cantidad se consigue mucho más sabor. Además, como no lo vamos a servir mezclado con las lenjejas, sino en un puré aparte, podemos jugar con la cantidad de este para que el plato resulte aún más ligero.

.