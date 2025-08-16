Dani García (49), chef, alto y claro sobre los mejores calabacines rellenos: "El truco es usar esta variedad"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 4

No hacen falta ingredientes caros ni del otro extremo del mundo para preparar platos que estén para chuparse los dedos. Si la receta es buena, como lo es esta de Dani García, se pueden preparar menús equilibrados y riquísimos sin ninguna complicación.

Aprovechando el verano, que es temporada de calabacines, el chef malagueño nos sorprende con una receta para rellenarlos con más verduras. El "caballo de Troya" perfecto para aquellos a los que les cuesta comer este tipo de alimentos.

Una receta sencilla y cargada de vitaminas que también se presta para hacer limpieza de nevera, pues aunque el chef sugiere una larga lista de verduras para el relleno, sin problema puede omitirse alguna que no tengamos o añadirse alguna que lleve día por el frigorífico amenazando con acabar en la basura.

Los calabacines rellenos más sencillos

Hace unos años, cuando Dani García presentaba el programa Hacer de Comer en RTVE, cocinó una sencilla receta de calabacines rellenos que es perfecta incluso para los que no saben cocinar.

Durante la elaboración del plato, que puede verse en el vídeo publicado en YouTube, el chef malagueño explica cuáles son sus trucos para conseguir un resultado sorprendente.

El primero de ellos es la elección de los calabacines; pues, aunque la receta podría prepararse con unos calabacines largos tradicionales, él sugiere usar una variedad que se conoce como "calabacines Luna", que tienen forma de bola y son "bastante bonitos para un plato así".

Para que los calabacines rellenos queden con una textura adecuada, otro truco de Dani García consiste en vaciarlos y escaldarlos en agua hirviendo durante unos minutos para, a continuación, sumergirlos en agua con hielo.

Este proceso, según dice, ayuda a mantener su color "bonito y verde" y a conservar sus vitaminas y minerales.

Luego solo quedaría cocer arroz integral -que bien podría aprovecharse un arroz sobrante de otra guarnición- y preparar un relleno utilizando distintas verduras y la pulpa de los propios calabacines.

La receta es de lo más versátil en cuanto a sabores porque admite todo tipo de especias y condimentos para conseguir un sofrito sabroso.

Calabacines luna iStock

Ingredientes para hacer calabacines rellenos Calabacines luna, 4 ud

Arroz integral, 200 g

Ajo, 3 dientes

Cúrcuma, 1 cucharada

Agua, 600 ml

Zanahoria, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Puerro, 1 ud

Berenjena, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Pimiento verde, 1 ud

Tomillo fresco, unas ramitas

Tomates maduros, 2 ud

Queso parmesano, 100 g

Aceite de oliva virgen extra, 40 ml

Sal, al gusto

Pimienta negra, al gusto Paso 1 En una olla, ponemos 600 ml de agua y la cúrcuma. Llevamos a ebullición, añadimos el arroz -que habremos puesto a remojo desde la noche anterior- y dejamos cocer durante 20 minutos hasta que esté tierno, pero no pasado. Paso 2 Cortamos la parte superior de los calabacines luna y vaciamos la pulpa con una cuchara. Paso 3 Escaldamos los calabacines y sus “tapas” en agua hirviendo con un poco de sal durante 2 minutos y, acto seguido, los pasamos a un bol con agua con hielo para detener la cocción. Paso 4 Picamos finamente la cebolla, el puerro, los pimientos y la zanahoria. Rallamos los tomates y cortamos la berenjena en dados pequeños. Paso 5 En una sartén grande calentamos el aceite de oliva y sofreímos primero los ajos hasta que desprendan aroma. Añadimos la cebolla y el puerro, seguido de las hojas de tomillo. Paso 6 Incorporamos después los pimientos y la zanahoria para que se cocinen ligeramente. Finalmente, agregamos la pulpa de calabacín y la berenjena. Cocinamos todo junto durante unos 8 o 10 minutos. Paso 7 Mezclamos el sofrito con el arroz ya cocido, ajustamos de sal y rellenamos los calabacines con la mezcla. Los colocamos en una bandeja de horno junto con las tapas. Paso 8 Espolvoreamos los calabacines rellenos con pimienta negra recién molida y abundante queso parmesano rallado. Colocamos también un poco de queso sobre las tapas. Paso 9 Gratinamos en el horno durante 3 minutos, hasta que el queso se funda y se dore. Servimos inmediatamente.

Una receta ligera y deliciosa

Desde el punto de vista nutricional, esta receta de Dani García es un plato vegetariano, muy fácil de convertir en vegano si se elimina el queso y muy equilibrado.

La gran cantidad de verduras que se emplean aportan un buen número de vitaminas, minerales y compuestos bioactivos.

El calabacín, protagonista del plato, destaca por su contenido en agua y fibra, por lo que es un alimento que puede aportar mucho volumen a los platos sin aportar calorías. Esto es algo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad, así como a mejorar el tránsito intestinal.

Otras hortalizas como la zanahoria y el tomate aportan pigmentos carotenoides, que tienen funciones antioxidantes, mientras que el pimiento rojo es una fuente importante de vitamina C.

Por otro lado, el arroz integral, al conservar el salvado, aporta grandes cantidades de fibra dietética, vitaminas del grupo B y minerales como fósforo y magnesio.

En definitiva, esta propuesta de Dani García es un buen ejemplo de lo que puede dar de sí la dieta mediterránea.