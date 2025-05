Sin atún ni mayonesa: la cena de huevos rellenos con extra de proteínas que hago cuando quiero algo rico y ligero

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Los huevos no solo son el alimento proteico de referencia para la Organización Mundial de la Salud, sino también uno de los más económicos y versátiles. Se consumen en casi todo el mundo en preparaciones de todo tipo, pero si hay una que sea especialmente socorrida en verano, esa es, sin duda, cualquier receta de huevos rellenos.

Ingredientes para hacer huevos rellenos con más proteínas Huevo, 8 ud

Sobras de pollo asado o cocido desmenuzadas, 120 g

Hummus de garbanzos, 100 g

Cebolleta o cebolla, 50 g

Cebollino fresco picado, opcional

Pimentón dulce o picante, para espolvorear

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Colocamos los huevos en una cacerola y los cubrimos con agua fría. Llevamos a ebullición y, una vez que el agua comience a hervir, dejamos cocer durante 10 minutos. Luego, los retiramos del fuego, los enfriamos bajo agua corriente fría y los pelamos con cuidado de no romper las claras. Unos párrafos más arriba tienes el enlace a un artículo en el que hablamos largo y tendido sobre cómo pelar los huevos para que no se rompan. Paso 2 Cortamos los huevos cocidos por la mitad a lo largo, retiramos las yemas y las reservamos en un bol. Colocamos las claras con la cavidad hacia arriba en una bandeja o fuente. Paso 3 Desmenuzamos finamente el pollo cocido o asado y lo añadimos al bol junto con las yemas cocidas. Paso 4 Agregamos el hummus y mezclamos bien todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Si queremos un acabado más fino, podemos triturarlo todo con un procesador de alimentos. Si fuera necesario, rectificamos de sal y pimienta al gusto. Paso 5 Picamos finamente la cebolleta y la incorporamos a la mezcla anterior. Removemos para que se reparta bien. Paso 6 Con ayuda de una cucharilla o una manga pastelera, rellenamos las mitades de las claras con la mezcla que hemos preparado, no hay que escatimar con el relleno así que lo colocaremos formando una pequeña montaña. Paso 7 Espolvoreamos por encima con cebollino fresco picado (opcional) y una pizca de pimentón dulce o picante, dependiendo del gusto de los comensales.

Son muchos los países en cuya gastronomía aparecen los huevos rellenos en distintas versiones adaptadas a los ingredientes y los gustos locales. En general, consisten en huevos duros partidos por la mitad y rellenos con una mezcla cremosa de sus propias yemas mezcladas con otros ingredientes.

En España, suelen prepararse con atún en conserva, tomate frito y mayonesa y, casi siempre, se sirven fríos, especialmente en verano. Por su sencillez y la posibilidad de prepararlos con antelación, son una tapa o entrante muy habitual en comidas familiares o celebraciones informales. Existen también recetas en las que se rellenan de carne picada y se gratinan brevemente al horno con una capa de queso o se guisan en una salsa sabrosa.

En Estados Unidos, se conocen como deviled eggs -huevos endemoniados- y son muy populares como aperitivo en celebraciones y comidas al aire libre. La receta clásica incluye yemas cocidas mezcladas con mayonesa, mostaza, vinagre y condimentos como pimentón y pimienta de Cayena. El nombre tan curioso hace referencia al uso de ingredientes picantes. Se encuentran versiones muy contundentes, con ingredientes como beicon o aguacate o con la base de yema cocida rebozada y frita para conseguir un bocado crujiente.

En países de Europa del Este como Rusia y Polonia, los huevos rellenos también son un aperitivo que nunca falta en celebraciones como la Pascua. Las versiones pueden incluir ingredientes como arenques en conserva, caviar, crema agria, eneldo fresco o remolacha rallada, dando lugar a recetas con sabores muy intensos. En Italia, por su parte, se pueden encontrar variantes en las que se utiliza queso ricotta para mezclar con la mayonesa o sustituirla.

Para cenar, huevos rellenos con más proteínas y menos grasa

Los huevos rellenos son una de mis comidas veraniegas favoritas, pero es cierto que, todo lo que lleva mayonesa, me resulta algo pesado, por eso me gusta mucho sustituirla por hummus en todo tipo de recetas. Me parece una alternativa estupenda para casi cualquier receta. Para completar las proteínas, me gusta el atún, pero también me gusta mucho utilizar sobras de pollo asado o cocido y me encanta poner también un poco de cebolleta fresca para darles un toque crujiente, aunque esto es totalmente opcional. De esta manera, los huevos rellenos se convierten en una deliciosa receta de aprovechamiento.

Desde el punto de vista nutricional, esta receta de huevos rellenos con pollo, hummus y cebolleta resulta una opción equilibrada y ligera para una cena. Al utilizar proteínas magras de alto valor biológico como el pollo cocido y las claras de huevo, se consigue una cena muy saciante sin un exceso de grasas saturadas.

Las yemas cocidas, aunque algo más calóricas que la clara, aportan grasas saludables, vitaminas liposolubles y minerales como el hierro y el fósforo, por lo que su presencia en la mezcla es un aporte valioso si se consumen con moderación. Aun así, si quisiéramos reducir más las calorías de la receta, se podrían utilizar solo la mitad de las yemas y sustituirlas por un poco más de pollo sin grasa.

El uso de hummus en lugar de mayonesa representa una mejora significativa en términos de calidad de las grasas y aporte de fibra. Esta preparación, hecha a base de garbanzos, contiene una pequeña cantidad de grasas insaturadas procedentes del aceite de oliva y de las semillas de sésamo con las que se hace el tahini, además de fibra dietética que contribuye al buen funcionamiento intestinal. Esto contribuye también a mantener una sensación de saciedad prolongada, lo cual es deseable especialmente en una cena, para irnos a la cama sin hambre, pero sin sensación de pesadez.

Un acompañamiento ligero para los huevos rellenos

Una excelente opción podría ser una ensalada de hojas verdes variadas (rúcula, espinaca, canónigos y lechuga) aliñada con un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y unas gotas de limón. Este tipo de ensalada aporta volumen y fibra ayudando a la saciedad sin añadir muchas calorías. Cuando hace calor, a mí me gusta poner también rodajas finas de pepino o rabanitos para intensificar que resulte aún más refrescante y confieso que me encanta "romper" los huevos para mezclarlos con la ensalada.

Otro acompañamiento que le va muy bien a los huevos rellenos es una crema fría de verduras, como un gazpacho ligero, un salmorejo hecho con calabacín o harina de almendra para darle textura sin usar pan o una vichyssoise de calabacín y puerros sin nata. Estas cremas fresquitas, que pueden hacerse con antelación y duran un par de días en la nevera, son una forma muy eficaz de incorporar más vegetales al menú durante el verano.