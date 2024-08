La fácil cena antiinflamatoria que puedes preparar con sólo dos ingredientes: lista en 15 minutos

Total: 15 min

Muchas veces nos sentimos hinchados sin saber por qué. En estos casos, en ocasiones optamos por no comer nada o comer menos de lo habitual, aunque sí tengamos apetito, para así intentar reducir la inflamación de nuestro vientre. Sin embargo, no hace falta pasar hambre o modificar mucho nuestra dieta para solucionar este contratiempo: existen recetas específicas que pueden ayudarnos a estar menos inflados y que no requieren mucho esfuerzo.

Nutricionistas como Sandra Moñino difunden a través de las redes sociales platos fáciles, sabrosos y antiinflamatorios. Moñino, experta en este campo, publica vídeos a través de su canal de TikTok (@nutricionat_) y ofrece consejos para combatir esta molestia que puede llegar a convertirse en algo crónico.

De hecho, la influencer también ha escrito un libro llamado Adiós a la inflamación en el que desarrolla estrategias para "prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso" a través de "una dieta adecuada, unos hábitos saludables y una buena gestión de las emociones".

Receta de cena antiinflamatoria con sólo dos ingredientes

Entre muchos de los vídeos de Sandra Moñino, encontramos uno sobre una receta sencilla para preparar una cena antiinflamatoria. Para elaborarla, Moñino ha necesitado sólo dos ingredientes principales: patatas y pulpo cocido, los cuales pueden conseguirse fácilmente en cualquier supermercado. Además, ella ha decidido agregar algunas especias para dar más sabor al plato.

Ingredientes Patatas, 6 unidades

Pulpo cocido, 270 gr

Aceite de oliva virgen extra (al gusto)

Perejil (al gusto)

Especias (al gusto) Paso 1 Cocemos las patatas en una olla hasta que estén blanditas Paso 2 Después las escurrimos y las dejamos enfriar durante 10 minutos Paso 3 Luego las cortamos en rodajas y las aliñamos con pimentón dulce, cúrcuma, jengibre y pimienta Paso 4 Colocamos el pulpo cocido por encima Paso 5 Finalmente, echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y perejil

¿Qué es la dieta antiinflamatoria y qué beneficios tiene?

La dieta antiinflamatoria es un enfoque alimenticio diseñado para reducir la inflamación en el cuerpo, lo cual puede ayudar a prevenir o mitigar enfermedades crónicas y a mejorar el bienestar general. Este 'régimen' se basa en la inclusión de alimentos que poseen propiedades antiinflamatorias y en la eliminación o reducción de aquellos que promueven la hinchazón.

Reduce la inflamación crónica: Ayuda a reducir la inflamación a nivel celular, lo cual está relacionado con diversas enfermedades crónicas como la artritis, enfermedades cardíacas y diabetes. Fortalece el sistema inmunológico: Los antioxidantes y otros nutrientes esenciales apoyan la función inmunológica. Controla el peso: Al enfocarse en alimentos integrales y nutritivos, puede ayudar a mantener un peso saludable. Mejora la salud cardiovascular: La dieta promueve niveles saludables de colesterol y presión arterial. Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas: Al reducir la inflamación, disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas relacionadas con ella. Mejora la salud digestiva: La fibra y los nutrientes de los alimentos integrales benefician el sistema digestivo. Mejora la salud mental: Una dieta rica en nutrientes esenciales puede apoyar la función cerebral y mejorar el estado de ánimo.

No obstante, una dieta antiinflamatoria no sólo se trata de qué comer, sino también de adoptar un estilo de vida saludable que incluye ejercicio regular, manejo del estrés y un buen descanso. Asimismo, recordamos que importante consultar a un profesional antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente si se tienen condiciones de salud preexistentes.