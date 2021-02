Total: 35 min

Comensales: 2

Aún no me explico cómo con lo arroceros que somos en casa todavía no había compartido con vosotros una receta completa de arroz, supongo que la culpa ha sido del verano y había muchas ganas de ensaladas y cosas más fresquitas, pero ahora que en nada empiezan a bajar las temperaturas y que apetecen comidas más reconfortantes vamos a ponerle remedio con esta receta de arroz de verduras que os traemos hoy.

Es un arroz ligerito, perfecto como guarnición si queréis acompañarlo de alguna carne o pescado a la plancha, o como plato único si buscáis un menú estrictamente vegetariano. Además, pese a no llevar ningún tipo de carne, si utilizáis un buen pimentón de la Vera ahumado, cosa que os recomiendo encarecidamente, os sorprenderá que el arroz ¡va a saber como si le hubieseis echado chorizo!

Se trata también de una receta socorrida ya que se puede preparar con casi cualquier hortaliza que tengamos por la nevera. Aparte de las que os proponemos hoy, se podrían añadir guisantes, trocitos de calabaza o de coliflor, berenjena, puerros, judías verdes, habitas, tomate, alcachofas, …

El resultado es un arroz riquísimo para esos días en los que nos apetece un arroz sin muchas complicaciones pero con mucho más sabor que el socorrido arroz blanco.

Aunque personalmente soy bastante quisquillosa con el punto del arroz y este tipo de arroces prefiero comerlos recién hechos, la verdad es que este en concreto aguanta bastante bien el recalentado, por lo que también es una buena opción para dejarlo preparado con antelación.

Cómo hacer arroz con verduras al pimentón

Ingredientes Cebolla o cebolleta, 1 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Pimiento verde, 1 ud

Zanahoria, 1

Calabacín, 1/2 ud

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Vino blanco, 50 ml

Pimentón de la Vera ahumado, 1 cucharada sopera colmada (yo se lo pongo dulce y le añado una puntita de picante, pero eso a gusto del consumidor)

Arroz Brillante Sabroz, 1 vaso

Caldo de verduras preferiblemente casero, 3-3,5 vasos (*)

Sal

(*) La cantidad de caldo dependerá de si lo queréis más seco o algo más caldoso. Con el arroz que hemos usado en esta ocasión la proporción ha sido de 3 medidas de caldo por cada medida de arroz y el resultado es un arroz bastante seco. Especialmente rico, si usáis un caldo de alcachofas, pero si no tenéis caldo de verduras también podéis utilizar un caldo de pollo, aunque en ese caso ya no sería una receta vegetariana.

Paso 1

Limpiamos y troceamos las hortalizas en cubitos de medio centímetro de lado.

Paso 2

Ponemos a calentar el aceite en una sartén o en una cacerola baja antiadherente a fuego medio-alto (9/12). Cuando notemos que desprende calor, pero sin llegar a humear, añadimos las hortalizas troceadas y las salamos ligeramente, las salteamos durante un par de minutos, bajamos el fuego (5/12) y las dejamos que se pochen hasta que veamos que están tiernas.

Paso 3

Subimos el fuego al máximo, añadimos el vino blanco y lo dejamos a fuego fuerte hasta que se reduzca (sabremos que se ha reducido lo suficiente cuando deje de oler a alcohol).

Paso 4

Bajamos el fuego (4/12), añadimos el pimentón y damos unas vueltas para que las verduras se impregnen bien.

Paso 5

Agregamos el caldo y subimos el fuego hasta que rompa a hervir. Antes de que hierva, probamos el caldo para ver si es necesario rectificar de sal en el caso de que el caldo no tuviese suficiente.

Paso 6

Cuando el caldo esté hirviendo, agregamos el arroz bien distribuido y bajamos el fuego (3/12). Debe cocinarse a fuego bajo pero que permita mantener un hervor muy ligero, el clásico “chup chup“.

Paso 7

En 18-20 minutos, nuestro arroz estará listo. Apagamos el fuego, dejamos reposar de 3 a 5 minutos y ya lo podremos servir.