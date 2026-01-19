Alberto Chicote, chef: "Un arroz con leche cremoso no lleva desnatada, usa entera, 200 g de nata y 30 g de mantequilla"

0 votos

El arroz con leche es mucho más que un postre casero: es un símbolo de memoria, mezcla de culturas y viaje histórico que empezó en Asia y terminó conquistando las cocinas familiares de medio mundo.

En España y América Latina, donde hoy se sirve en bares de menú, hogares humildes y restaurantes de alta cocina, este dulce sencillo sigue siendo una especie de lenguaje común: a todos les recuerda a alguien, a algún sitio, a una infancia.

Como decíamos, los historiadores coinciden en situar las primeras versiones de platos dulces de arroz y leche en Asia, donde este cereal comenzó a cultivarse hace milenios.

Siglos después, el arroz viajó hacia Occidente siguiendo rutas comerciales que unían Oriente Medio con el Mediterráneo, mientras los pueblos árabes introducían tanto el cereal como el azúcar en la península ibérica durante la Edad Media.

En ese cruce de caminos, con la despensa local europea (leche animal, miel y, más tarde, azúcar de caña), la receta empezó a parecerse cada vez más a la que hoy se reconoce en las mesas españolas.

Arroz con leche: receta de Alberto Chicote

El cocinero y presentador Alberto Chicote describe al arroz con leche como uno "de los grandes clásicos de la dulcería nacional". En un vídeo publicado en YouTube, el mediático chef explica cómo elaborar la versión de este postre que a él más le gusta.

¿Con o sin canela? ¿Naranja sí o no? ¿Lleva vainilla? Chicote no entra en estos debates, pero sí considera que hay ciertos aspectos que son "imprescindibles" y que conviene cuidar bien.

Uno de ellos es el tema del azúcar: el azúcar nunca debe ponerse desde el principio (junto con la leche, la nata y el arroz aún crudo), pues si se añade entonces "el grano no se cuece del mismo modo", quedando "demasiado duro y, a veces, quebradizo".

Así pues, lo que hay que hacer es colocar el azúcar al final, cuando el grano esté ya cocido. El resto de detalles de la receta, a continuación.

Ingredientes Leche, 1 litro

Arroz tipo bomba, 100 gramos

Nata, 200 gramos

Naranja, 2 trozos de piel

Limón, 4 trozos de piel

Canela, 2 palos

Rama de vainilla, 1

Azúcar, 140 gramos

Mantequilla, 30 gramos

Sal, una pizquita Paso 1 En una olla a fuego medio-bajo, pon el arroz, la leche y la nata. Añade también los trozos de piel de naranja, los de limón, los palos de canela y la vaina de vainilla. Remueve todo. Paso 2 Una vez que el arroz esté prácticamente cocido, agregamos el azúcar, removemos, y esperamos 1 minuto para que se disuelva. Paso 3 Pasado ese tiempo, apagamos el fuego, incorporamos la mantequilla y removemos para que se amalgame con todo el arroz con leche. Paso 4 Añadimos la pizquita de sal y seguimos removiendo, hasta que la mantequilla se termine de fundir. Paso 5 Mantenemos la canela y las pieles si nos gustan; si no, las eliminamos antes de servir en el recipiente. Paso 6 Si queremos, para terminar, cuando enfríe, podemos echar un poquito de canela en polvo por encima a modo de decoración.

Más allá de una u otra receta, el arroz con leche se ha convertido en una cápsula sentimental: pocos platos despiertan tantas comparaciones entre "el de mi madre", "el de la abuela" o "el del bar del pueblo".

En un tiempo de cocina rápida y formatos efímeros, el arroz con leche sigue defendiendo la paciencia del fuego lento como una forma de resistencia doméstica.