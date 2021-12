Total: 20 min

Comensales: 4-6

Una comida de fiesta no está completa si no termina con un postre de esos que se recuerdan y este de hoy, aparte de fácil -no hay que encender el horno- y resultón, apenas lleva grasas y para elaborarlo no hace falta nada de azúcar.

Esta receta de tarta de queso ligera con arándanos es una propuesta de los dietistas y nutricionistas de Naturhouse que nos la ofrecen como alternativa a los típicos postres navideños para que aquellos que prefieren cuidarse y llevar una alimentación saludable los 365 días del año o que, por motivos de salud, deben eliminar los postres de su dieta no tengan que renunciar a un final dulce en una comida de celebración.

Cómo hacer una tarta de queso ligera con arándanos

En esta ocasión hemos elegido los arándanos frescos y la mermelada de arándanos para dar el toque final a la tarta, pero nos quedará igual de buena si empleamos la mermelada de fresas de Naturhouse y unas fresas, frambuesas o fresones frescos. En general a esta tarta le van fenomenal los frutos rojos, así que podríamos incluso decorarla con una mezcla de varios.

Paso 1

Trituramos las galletas Fibroki y los cereales de avena Dietesse-3 con la ayuda de un robot de cocina o con el accesorio picador de una batidora. Una vez triturado todo, colocar esta mezcla seca en un bol. Añadir la mantequilla a temperatura ambiente y mezclar bien con las manos hasta tener una masa de textura homogénea

Paso 2

Elegimos un molde (mejor si es desmontable) de unos 18 cm de diámetro y cubrimos el fondo y los laterales del mismo con una capa de la masa de galletas que dejaremos lo más fina posible compactándola con el dorso de una cuchara. Tapamos con papel film y dejamos en la nevera para que se compacte mientras preparamos el relleno.

Paso 3

Sumergimos las hojas de gelatina en un bol con agua fría y las dejamos que se hidraten durante unos 5 minutos hasta que se ablanden.

Paso 4

Calentamos la nata en un cazo a fuego muy lento junto con el queso de untar, el queso fresco y el edulcorante líquido PECVA.

Paso 5

Escurrimos la gelatina hidratada y la incorporamos a la mezcla, mezclamos todo con ayuda de una batidora de brazo hasta tener una crema fina de textura lisa y homogénea. Dejamos templar durante unos cinco minutos.

Paso 6

Volcamos la mezcla en el molde sobre la base de galletas, tapamos con papel film e Introducimos en el frigorífico hasta que adquiera una textura consistente (unos 40 minutos).

Paso 7

Desmoldamos la tarta, la cubrimos con la mermelada de arándanos Dietesse-3 y decoramos al gusto con los arándanos frescos. Servimos fría.

