Dani García (49), chef Michelin, no se corta: "Esta es una burger crujiente y jugosa, diferente a todo lo que has probado antes"

La hamburguesa, símbolo por excelencia de la comida rápida y globalizada, puede convertirse en un delicioso pasaporte gastronómico que nos transporte a cualquier parte del mundo sin necesidad de subirnos a un avión.

Basta con variar los condimentos, el tipo de pan o las salsas para teletransportarnos hasta Tokio o Marruecos sin movernos del sofá. Unas especias distintas, un queso de otro país o un aliño exótico nos pueden servir para descubrir nuevas culturas gastronómicas.

Y eso es lo que acaba de hacer el chef Dani García en el último vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram. El malagueño se ha inspirado en el tradicional katsu sando japonés para crear la katsu burger, una hamburguesa que cruje por fuera, pero queda tierna y jugosísima por dentro.

La katsu burger de Dani García

Para convertir una hamburguesa de ternera en un bocado de inspiración japonesa, Dani García reboza la hamburguesa en panko, el pan rallado japonés para que tenga una cobertura muy crujiente y sustituye el tradicional pan de hamburguesa por pan de molde.

Acompaña la hamburguesa de col lombarda cortada muy fina, mayonesa japonesa y una salsa katsu muy sencilla que prepara al momento con ingredientes que se pueden encontrar muy fácilmente en cualquier supermercado.

Ingredientes Para la hamburguesa Hamburguesas de ternera de unos 150 g, 2 ud

Sal, al gusto

Pimienta negra, cantidad necesaria Para la mezcla de harinas Harina de trigo, 3 cucharadas

Maicena, 1 cucharadita

Harina de maíz, 1 cucharadita Para el empanado Huevo batido, 1 ud

Panko, cantidad necesaria

Mezcla de harinas Para la salsa katsu Salsa barbacoa, 2 cucharadas

Salsa de soja, 1 cucharada

Miel de flores, 1 cucharadita

Salsa sriracha, 1 cucharadita Para montar la katsu burger Pan de molde, 2 rebanadas

Mantequilla, cantidad necesaria

Col lombarda cortada muy fina

Salsa katsu

Mayonesa japonesa Paso 1 Sazonamos las hamburguesas con sal fina y pimienta negra por ambos lados. Reservamos. Paso 2 Preparamos la mezcla de harinas, para ello, en un cuenco mezclamos la harina de trigo, la maicena y la harina de maíz. Paso 3 Pasamos cada hamburguesa primero por la mezcla de harinas, después por el huevo batido y finalmente por el panko, presionando suavemente para que el empanado se adhiera bien. Paso 4 Freímos las hamburguesas en aceite caliente (170-180 °C) hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escurrimos sobre una rejilla. Paso 5 Para la salsa, mezclamos la barbacoa, la soja, la miel y la salsa sriracha. Removemos hasta tener una mezcla homogénea. Paso 6 Tostamos las rebanadas de pan de molde en una sartén con un poco de mantequilla hasta que estén doradas y crujientes. Paso 7 Montamos la hamburguesas, para ello, untamos una base de pan con mayonesa japonesa, añadimos la lombarda rallada, un poco de salsa katsu, colocamos encima la hamburguesa, cubrimos con más salsa si lo deseamos y finalizamos con la rebanada superior de pan tostado.

Hamburguesas para viajar por el mundo

No es la primera vez que alguna cadena de hamburguesas fast food lanza ediciones especiales inspiradas en la cocina de otros países, pero eso es algo que podemos hacer mucho mejor en casa.

Hamburguesa Tex-Mex

La cocina Tex-Mex representa la unión de las tradiciones mexicanas con la gastronomía del suroeste de Estados Unidos. Destaca por el uso de especias, picante, quesos fundidos y salsas frescas como el guacamole, la nata agria y el pico de gallo.

Inspirándonos en esta cocina podemos preparar una burger de ternera sazonada con comino, chile en polvo y ajo. Una vez cocinada a la plancha, la servimos en pan de hamburguesa con guacamole, jalapeños en rodajas, queso cheddar fundido y un poco de pico de gallo fresco.

Hamburguesa griega

La gastronomía griega se basa en productos mediterráneos frescos como aceite de oliva, hierbas aromáticas, yogur y verduras. Es ligera, aromática y refleja el equilibrio entre carnes, lácteos y vegetales.

Para preparar una hamburguesa que nos transporte a esta cultura, mezclamos carne de cordero picada con ajo, orégano y menta. Tras cocinarla a la plancha, montamos la hamburguesa en pan de pita ligeramente tostado, acompañada de rodajas de tomate, cebolla roja y salsa tzatziki a base de yogur, pepino y eneldo.

Hamburguesa india

La cocina india se caracteriza por el uso de especias de sabores intensos como curry, comino, jengibre y cúrcuma. Ofrece combinaciones potentes y contrastes dulces y picantes que evocan su riqueza cultural.

Para hacer una hamburguesa de sabores indios, marinamos pollo picado con curry, jengibre, ajo y yogur. Después de cocinar la burger, la colocamos en pan de hamburguesa y añadimos cebolla encurtida en vinagre, hojas de cilantro y una salsa de mango picante tipo chutney.

Hamburguesa francesa

La cocina francesa es sinónimo de elegancia y sofisticación. Su riqueza en quesos, salsas y técnicas culinarias da como resultado platos con un gran refinamiento.

Para llevarlo al terreno de las hamburguesas, preparamos una burger de ternera y la servimos en pan brioche con queso brie fundido, cebolla caramelizada y rúcula fresca. Como salsa, mezclamos mostaza de Dijon con un poco de miel.

Hamburguesa marroquí

La gastronomía marroquí se distingue por el uso de especias como ras el hanout, comino o canela, junto con hierbas frescas como el perejil o la hierbabuena. Sus platos son intensos de sabor y muy aromáticos fruto de la fusión cultural del Magreb.

Para hacer una hamburguesa que nos haga saborear una medina marroquí, aliñamos carne de ternera o cordero picada con ras el hanout, comino y cilantro fresco.

Formamos las burgers y las cocinamos a la plancha hasta que se doren. Servimos en pan de hamburguesa con hojas de menta, rodajas de tomate, cebolla morada y una salsa de yogur con limón.

Hamburguesa argentina

La cocina argentina es célebre por su carne de ternera y la tradición de la parrilla. El chimichurri es la salsa icónica que acompaña a los asados y aporta un sabor fresco, ácido y especiado.

Una hamburguesa que nos traslade a la pampa, a la cocina gaucha, tiene que ser una burger de ternera jugosa cocinada a la parrilla y con ese sabor ahumado característico.

La serviremos en pan con queso provolone fundido, hojas de lechuga y tomate fresco. Añadimos chimichurri casero con perejil, ajo, orégano y vinagre.