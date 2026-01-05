Isa Romero, cocinera: "Para la mejor receta de gambones al horno, haz esta salsa con lima y 100 ml de aceite en 10 minutos"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2-3

En nuestra gastronomía, los productos del mar son siempre grandes protagonistas, especialmente en fechas señaladas como la Navidad.

Entre ellos, los gambones destacan como una opción perfecta para quienes buscan un plato lleno de carácter, fácil de preparar y que luzca bien en cualquier ocasión, como puede ser el mágico Día de Reyes, que se celebra este martes.

Por ello, esta vez presentamos una receta clásica y eficaz: gambones al horno con aliño de pimentón, ajo y lima, una propuesta sencilla que Isabel Romero y Raúl Tapia (más conocidos en redes como @arrocesconestilo), han compartido hace poco con sus miles de seguidores.

Además de publicar vídeos de recetas en Instagram, TikTok y YouTube, esta pareja de Castellón también recomienda restaurantes y arrocerías, además de colaborar con marcas relacionadas con el arroz y la cocina mediterránea. ​​

Gambones al horno con zumo de lima

Como decíamos, una de las grandes virtudes de esta receta es su simplicidad. Con apenas unos pocos ingredientes, disponibles casi en cualquier despensa, se puede obtener un resultado digno de restaurante. Todos los detalles justo abajo.

Ingredientes Gambones, 8

Aceite de oliva virgen extra, 100 ml

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Ajo en polvo, 1/2 cucharadita

Sal, 1/3 cucharadita

Pimienta negra molida, 1/4 cucharadita

Jugo de una lima Paso 1 Quita el intestino a los gambones y colócalos en un recipiente apto para horno. Paso 2 En un bol, pon el aceite de oliva, el pimentón, el ajo, la sal, la pimienta y el jugo de lima. Remueve y mezcla todo bien. Paso 3 Rocía esta salsa por encima de los gambones de manera uniforme con una cuchara grande. Paso 4 Introduce el recipiente en el horno precalentado entre 8 y 10 minutos a 180 grados. Paso 5 Pasado ese tiempo, sácalos del horno y ya estarán listos para comer.

Estos gambones al horno admiten múltiples acompañamientos. Pueden servirse como entrante ligero en una comida festiva junto a una copa de vino blanco o cava, o bien convertirse en plato principal si se sirven junto a una ensalada templada de quinoa, arroz o verduras asadas.

Además, al cocinarse con su propio jugo, apenas necesitan grasa adicional, lo que hace de esta receta una opción saludable y equilibrada.

Otra ventaja es la limpieza y rapidez: no se ensucian sartenes ni planchas, y el horno garantiza una cocción uniforme sin necesidad de vigilancia constante. En apenas 15 o 20 minutos, la cocina se llena de un aroma inconfundible a mar, lima y pimentón.

Consejos para potenciar el sabor

Añade unas escamas de sal marina gruesa justo al sacarlos del horno.

Si te gusta el toque picante, sustituye parte del pimentón dulce por pimentón picante o una pizca de chili en polvo .

Acompáñalos con pan crujiente o una ensalada ligera para equilibrar el plato.

En tiempos donde el ritmo diario deja poco espacio para preparaciones largas, recetas como esta reivindican la belleza de lo sencillo. Cocinar gambones al horno no requiere experiencia ni técnica avanzada, solo buenos ingredientes y atención al detalle. El resultado es un plato elegante, mediterráneo y profundamente aromático, que convierte cualquier comida en una celebración.

En definitiva, el secreto no está en la complicación, sino en saber escuchar al producto. Cuando los ingredientes son honestos y se tratan con respeto, la cocina hace magia por sí sola.