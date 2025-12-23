Nazareth, pescadera: "Para que los mejillones queden más jugosos, la clave es cocerlos sin agua 2 minutos y medio"

Nazareth, pescadera malagueña, en un montaje de El Español E. E.

Incluso chefs de renombre como Pepe Solla, del restaurante Casa Solla -con una estrella Michelin- recomiendan los mejillones como plato navideño. Son asequibles, están en temporada y no necesitan de ninguna técnica complicada para que queden sabrosísimos.

Y, para técnica sencilla, la que nos propone Nazareth, pescadera andaluza de un puesto en el Mercado de Salamanca en Málaga capital, a petición de su compañera Noe, conocida en TikTok como @noelapeskaera, que cuenta con más de 140.000 seguidores en esta red social.

La suya es la forma más fácil, rápida y limpia de cocer mejillones, pues, por no necesitar, no se necesita ni una olla o una cocina para disfrutar de un aperitivo de lujo. Solo hace falta un microondas.

Cocer mejillones en el microondas

En un vídeo de poco más de minuto y medio, las dos jóvenes pescaderas explican lo fácil que es disfrutar de unos mejillones con el punto de cocción perfecto. No hace falta cocerlos con agua ni con vino blanco, pues el vapor de sus propios jugos es suficiente para cocinarlos.

La explicación de Nazareth comienza con un pequeño truco que consiste en sumergir los mejillones en agua durante unos 15 minutos antes de proceder a su cocción. Según explica, así se hidratan y "se ponen más gorditos".

Pasado ese tiempo, se sacan del agua, se ponen en una fuente y se cocinan en el microondas durante dos minutos y medio hasta que se abran. Y ya estaría.

A partir de ahí, imaginación al poder, se pueden degustar así solos "al natural", se pueden aliñar con limón, con una vinagreta sustanciosa, se pueden utilizar para preparar mejillones "tigre", para hacer un escabeche...

Y, lo mejor de todo, es que son tan económicos que no hay que escatimar con las cantidades. Por 4-5 €/kg se pueden encontrar mejillones gallegos frescos en casi cualquier mercado.

Ingredientes Mejillones frescos, 1 kg Paso 1 Limpiamos los mejillones bajo el grifo y, con ayuda de un cuchillo pequeño, retiramos restos de conchas y de cuerdas. Paso 2 Sumergimos los mejillones en un recipiente con agua durante unos 15 minutos. Paso 3 Escurrimos los mejillones, los ponemos en una fuente apta para microondas que taparemos colocando la tapa encima, pero sin cerrarla a presión. Paso 4 Cocinamos en el microondas durante dos minutos y medio. Pasado este tiempo, sacamos los que se hayan abierto. Si alguno está cerrado, lo cocinamos 20-30 segundos más y, si sigue sin abrirse, lo desechamos. Paso 5 El jugo que hayan soltado durante la cocción podemos colarlo y guardarlo para la elaboración de salsas, guisos o arroces.

