Dani García (49), cocinero: "Para que el pescado al horno quede jugoso, cocínalo 20 minutos a 200 ºC con esta mezcla"
El chef Dani García explica cómo preparar un lenguado muy jugoso que es perfecto para preparar una cena de Nochebuena sin complicaciones.
- Total: 35 min
- Comensales: 4
Ya ha salido el Gordo de la Lotería de Navidad y eso significa que ya se ha puesto en marcha el cronómetro con la cuenta atrás para la cena de Nochebuena.
Pero aún estamos a tiempo de decidir con buen tino las cuestiones que, inevitablemente, siempre quedan para última hora. Afortunadamente, también estamos a tiempo de cambiar de opinión sobre alguna de las recetas, porque después de ver esta receta del chef Dani García a más de uno se le va a antojar.
Se trata de una propuesta del chef malagueño que fusiona dos clásicos de la Navidad. Por un lado, un pescado al horno y, por otro, el Wellington, una preparación que habitualmente vemos con carnes como el solomillo de ternera o el lomo de cerdo, pero que él adapta para hacerla con pescado.
Esta es la clave para un pescado al horno jugoso
En un vídeo subido a su perfil de Instagram, Dani García prepara un lenguado Wellington, una receta que es perfecta para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Una alternativa maravillosa para los que no quieran sucumbir a los eternos asados de cordero, pavo o cochinillo.
Además, es una receta muy versátil, pues aparte del lenguado que usa el chef malagueño, también quedaría deliciosa con otros pescados como salmón, trucha arcoíris, lubina, dorada, corvina... Todos ellos quedarán jugosísimos gracias a la protección del envoltorio de hojaldre.
En esta preparación, el pescado se cocina sin espinas, pues se usan solo lomos o filetes, que se envuelven en un sofrito hecho con una mezcla de setas y una pizca de nata y mantequilla, conocido como duxelle, que, además de sabor, aporta jugosidad y en un elemento impermeable que evita que estos jugos ablanden el hojaldre.
Cuando se trata de Wellington hecho con carne suelen emplearse lonchas de beicon o de jamón, que no irían mal en esta versión con pescado; pero Dani García, para potenciar el sabor a mar del conjunto, emplea láminas de alga nori.
Teniendo en cuenta esto, en los 20 minutos que tarda en cocinarse el hojaldre a 200 ºC, tendremos también listo el pescado.
Sea como fuere, independientemente del pescado elegido, el resultado será un plato muy elegante y sabroso, perfecto para sorprender a todos en cualquier comida con invitados.
Ingredientes
Para el Wellington
- Lenguado grande, 1 ud (o 4 lomos o 2 filetes grandes de pescado)
- Hojaldre, 1 lámina rectangular de 30 × 40 cm
- Alga nori, 2 hojas
- Espinacas frescas, 100 g
- Champiñones, 300 g
- Nata líquida para cocinar, 50 ml
- Mantequilla, 40 g
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Sal, al gusto
- Pimienta negra molida, al gusto
- Yema de huevo, 1 ud (para pintar el hojaldre)
Para la salsa
- Cebolla grande, 1 ud
- Mantequilla, 30 g
- Vino de Oporto, 100 ml
- Nata líquida para cocinar, 100 ml
- Mostaza de Dijon, 100 g
Paso 1
Limpiamos cuidadosamente el pescad, retirando la piel y extrayendo los cuatro lomos si el pescadero no lo ha hecho por nosotros. Reservamos en frío.
Paso 2
Salteamos las espinacas en una sartén con una pequeña cantidad de aceite de oliva hasta que pierdan el agua y reduzcan su volumen. Reservamos.
Paso 3
Preparamos la duxelle triturando finamente los champiñones. En una sartén, calentamos la mantequilla con un chorrito de aceite de oliva. Añadimos los champiñones, sal y pimienta, y cocinamos a fuego medio hasta que el agua se evapore. Incorporamos la nata líquida y dejamos reducir hasta obtener una pasta espesa. Dejamos enfriar.
Paso 4
Extendemos una lámina de hojaldre sobre papel vegetal. Colocamos una hoja de alga nori en uno de los lados. Sobre ella, extendemos una capa de duxelle. Disponemos dos lomos de pescado encima, sazonamos con sal y pimienta, cubrimos con una capa de espinacas y otra de duxelle. Añadimos los otros dos lomos de lenguado, una segunda hoja de alga nori y cerramos con el resto del hojaldre, sellando bien los bordes.
Paso 5
Decoramos la superficie del hojaldre si lo deseamos. Pintamos con la yema de huevo batida. Llevamos al horno precalentado a 200 °C con calor arriba y abajo (modo convección o circulación de aire si nuestro horno dispone de esa opción) durante 20 minutos, hasta que el hojaldre esté dorado y crujiente.
Paso 6
Mientras se hornea el Wellington, preparamos la salsa. Cortamos finamente la cebolla y la pochamos con mantequilla hasta que esté bien dorada. Añadimos el vino de Oporto y dejamos reducir. Incorporamos la nata y la mostaza, mezclamos bien y cocinamos hasta obtener una salsa cremosa. Rectificamos de sal si es necesario.
Paso 7
Una vez horneado, dejamos reposar el Wellington durante unos 5 minutos antes de cortarlo.
Paso 8
Servimos el lenguado Wellington en porciones de tamaño generoso y acompañado de la salsa caliente.