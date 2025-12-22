Dani García (49), cocinero: "Para que el pescado al horno quede jugoso, cocínalo 20 minutos a 200 ºC con esta mezcla"

0 votos

Total: 35 min

Comensales: 4

Ya ha salido el Gordo de la Lotería de Navidad y eso significa que ya se ha puesto en marcha el cronómetro con la cuenta atrás para la cena de Nochebuena.

Pero aún estamos a tiempo de decidir con buen tino las cuestiones que, inevitablemente, siempre quedan para última hora. Afortunadamente, también estamos a tiempo de cambiar de opinión sobre alguna de las recetas, porque después de ver esta receta del chef Dani García a más de uno se le va a antojar.

Se trata de una propuesta del chef malagueño que fusiona dos clásicos de la Navidad. Por un lado, un pescado al horno y, por otro, el Wellington, una preparación que habitualmente vemos con carnes como el solomillo de ternera o el lomo de cerdo, pero que él adapta para hacerla con pescado.

Esta es la clave para un pescado al horno jugoso

En un vídeo subido a su perfil de Instagram, Dani García prepara un lenguado Wellington, una receta que es perfecta para la cena de Nochebuena o la comida de Navidad. Una alternativa maravillosa para los que no quieran sucumbir a los eternos asados de cordero, pavo o cochinillo.

Además, es una receta muy versátil, pues aparte del lenguado que usa el chef malagueño, también quedaría deliciosa con otros pescados como salmón, trucha arcoíris, lubina, dorada, corvina... Todos ellos quedarán jugosísimos gracias a la protección del envoltorio de hojaldre.

En esta preparación, el pescado se cocina sin espinas, pues se usan solo lomos o filetes, que se envuelven en un sofrito hecho con una mezcla de setas y una pizca de nata y mantequilla, conocido como duxelle, que, además de sabor, aporta jugosidad y en un elemento impermeable que evita que estos jugos ablanden el hojaldre.

Cuando se trata de Wellington hecho con carne suelen emplearse lonchas de beicon o de jamón, que no irían mal en esta versión con pescado; pero Dani García, para potenciar el sabor a mar del conjunto, emplea láminas de alga nori.

Teniendo en cuenta esto, en los 20 minutos que tarda en cocinarse el hojaldre a 200 ºC, tendremos también listo el pescado.

Sea como fuere, independientemente del pescado elegido, el resultado será un plato muy elegante y sabroso, perfecto para sorprender a todos en cualquier comida con invitados.