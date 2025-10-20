José Andrés (56), chef, sobre los mejillones: "No hay que cocerlos en agua, se cocinan como palomitas de maíz"

José Andrés, chef, en un montaje de El Español iStock

El chef José Andrés (Mieres, Asturias, 1969) es hoy uno de los cocineros más reconocidos a nivel mundial.

Formado en los fogones de elBulli bajo la tutela de Ferran Adrià, lleva más de tres décadas difundiendo los valores de la gastronomía española en Estados Unidos, donde ha logrado que palabras como tapas o paella formen parte del vocabulario culinario cotidiano.

Su carrera en Washington D. C., con restaurantes como Jaleo o Minibar, ha consolidado un modelo de alta cocina accesible, creativa y comprometida con la sostenibilidad. Además, su labor humanitaria con World Central Kitchen le ha convertido en una figura admirada más allá del ámbito gastronómico.

José Andrés, además, mantiene la energía suficiente para cocinar en sus redes sociales, donde comparte recetas improvisadas desde su propia cocina haciendo siempre gala de un gran sentido del humor.

¿Mejillones o palomitas de maíz?

Hace unos días, el chef sorprendió a sus seguidores con un vídeo en Instagram donde preparaba unos mejillones al limón con una técnica algo particular, sin utilizar nada de agua o vino blanco, que suele ser lo habitual.

"Mi hija está hambrienta", dice el chef antes de encender el fuego y ponerse manos a la obra.

"Esto son como palomitas de maíz, pero con mejillones", comenta mientras muestra cómo, con apenas unos ingredientes, consigue un resultado espectacular.

La clave, explica, está en cocinarlos tapados, dejando que el vapor del agua natural del marisco haga el trabajo. "Cuando están abiertos, deben sacarse. Si alguno no se abre, no hay que sobrecocinar", advierte.

El resultado, unos mejillones jugosos y una salsa "perfecta para mojar pan o acompañar con arroz", es, en palabras del chef, "una receta rápida y deliciosa".

"¡Mirad, mirad! ¡Sí! Y estamos listos para comer. ¡Increíble! Mejillones con limón. ¡Me encanta!", concluye entusiasmado.

Ingredientes Mejillones frescos, 1 kg

Ajo, 2 dientes

Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas

Limón, 1 ud

Sal, cantidad necesaria

Perejil fresco, unas hojas (opcional) Paso 1 Lavamos los mejillones y retiramos las barbas. Cortamos los dientes de ajo en láminas finas. Paso 2 En una cacerola amplia, ponemos el aceite y doramos los ajos a fuego medio hasta que empiecen a tomar color. Paso 3 Añadimos los mejillones, las tiras de piel de limón y el zumo recién exprimido. Tapamos de inmediato para conservar el vapor. Paso 4 Cocinamos durante unos minutos, sin añadir agua, hasta que los mejillones se abran. Retiramos del fuego en cuanto se abran para evitar que se sequen. Paso 5 Servimos los mejillones con su propio jugo y, si lo deseamos, espolvoreamos con perejil. Podemos acompañarlos con unas rebanadas de pan o arroz blanco para aprovechar la salsa.

Y para acompañar…

Según el Libro La Alimentación Española del Ministerio de Agricultura y la Fundación Española de la Nutrición, los mejillones son una fuente destacada de proteínas de alto valor biológico, hierro, selenio, zinc y vitamina B12, con un bajo aporte calórico -apenas 80 kcal por 100 g- y apenas un 2 % de grasa.

Además, su contenido en omega 3 los convierte en grandes aliados para cuidar de nuestro sistema cardiovascular.

Se trataría, pues, de un plato ligero y lleno de sabor, que encaja perfectamente en el marco de una dieta mediterránea equilibrada.

Para ello, puede completarse con un arroz integral, una ensalada de hojas verdes y un postre de fruta cítrica -como naranja o mandarina-, logrando así una cena nutritiva, rica en fibra, antioxidantes y minerales.