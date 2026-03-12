Loli, cocinera: "Para hacer un arroz muy fácil y con mucho sabor, usa pulpo cocido, una cebolla y dos tomates"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 4

Para montar un platazo de los que dejan huella en la mesa no hace falta complicarse la vida. A menudo, basta con unos pocos ingredientes bien elegidos y una buena receta, como este arroz con pulpo y gambas de la cocinera Loli Domínguez.

Loli, al frente del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, donde cuenta con cerca de tres millones de suscriptores, presenta esta receta como un plato "de fiesta", pero insiste en que es perfectamente viable para un día cualquiera.

"Cualquier día la podemos hacer para darnos un capricho", asegura. Los ingredientes no son difíciles de encontrar, especialmente si se recurre a pulpo ya cocido, que es la opción más práctica.

Y, si ya puestos, buscamos un maridaje, este arroz pide un vino blanco con cuerpo, como un albariño gallego con algo de crianza sobre sus propias lías o un godello del Bierzo, servidos bien fríos.

Un arroz con mucho sabor sin complicaciones

Como cualquier buen arroz que se precie, el de Loli comienza con un sofrito sabroso hecho con diversas hortalizas. Al igual que el chef Alfredo Vozmediano, aconseja triturarlo y pasarlo por un colador chino para obtener una salsa fina que aporte sabor al arroz, pero no tropezones. Este paso se puede dejar hecho la víspera.

El segundo punto clave que dará mucha potencia de sabor es un aceite de gambas que se prepara friendo las cabezas y cáscaras en aceite de oliva durante varios minutos. Los compuestos aromáticos del marisco son liposolubles y se trasladarán al aceite que después usaremos para perfumar el plato.

Con una base tan potente de sabor, pocos condimentos se necesitan para mejorarlo. Basta con unas hebras de azafrán, que se pueden tostar directamente en la cazuela antes de añadir el sofrito para que el calor seco libere sus compuestos volátiles, lo que se traduce en más aroma y color.

Para cocer el pulpo en casa Si optamos por cocer el pulpo en casa, tal como propone Loli, en lugar de comprarlo cocido, solo tenemos que poner una olla con abundante agua sin sal y llevarla a ebullición fuerte. Cuando hierva, sumergimos el pulpo y lo dejamos cocer unos 20 minutos por kilo desde que el agua vuelva a hervir. Para comprobar que está tierno, pinchamos con un palillo en la parte más gruesa y si entra con facilidad ofreciendo una ligera resistencia, ya lo tenemos. Ese caldo, que es puro sabor a pulpo, lo utiliza la cocinera para cocer el arroz y es el responsable de que el plato tenga ese sabor tan intenso a mar. Pero si optamos por utilizar un pulpo ya cocido, bastará con aprovechar los jugos que vengan en el envase y completar con un buen fumet de pescado.

Receta Arroz con pulpo y gambas - Semana Santa

Ingredientes Pulpo cocido, 4 patas (o 1 pulpo entero de 1 kg si se cuece en casa)

Gambas crudas, 12 ud (3 por persona)

Pimiento rojo, ¼ de ud

Tomate maduro, 2 ud

Cebolla, 1 ud

Ajos, 7 dientes (4 para el sofrito y 3 para el arroz)

Ñoras, 2 ud (opcional)

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Azafrán en hebra, unas hebras

Aceite de oliva virgen extra

Sal, al gusto

Arroz, 400 g

Caldo de pescado (o el de cocer el pulpo), 2,5 -3 veces el volumen de arroz Paso 1 Lavamos las ñoras, les retiramos las semillas y las dejamos hidratar en agua caliente 10-15 minutos. Paso 2 Pelamos y troceamos la cebolla, los ajos, el pimiento y los tomates. En una sartén con aceite, pochamos la cebolla, los ajos y el pimiento con una pizca de sal. Cuando la cebolla esté dorada, añadimos una ñora. Paso 3 Incorporamos el tomate y cocinamos 15 minutos a fuego medio. Trituramos y pasamos por un colador chino. Reservamos. Paso 4 Pelamos las gambas y les retiramos la tripa. Reservamos la carne. En una sartén con un buen chorro de aceite, freímos las cabezas y cáscaras aplastándolas bien durante 5-7 minutos. Colamos el aceite y reservamos. Paso 5 Cortamos el pulpo cocido en trozos de bocado con ayuda de unas tijeras de cocina. Paso 6 En una cazuela plana, calentamos el aceite de gambas y doramos 3 dientes de ajo enteros y la ñora restante. Tostamos unas hebras de azafrán en el fondo durante unos segundos. Añadimos el sofrito y media cucharadita de pimentón dulce. Incorporamos el arroz y lo sofreímos un minuto. Paso 7 Vertemos el caldo (dos veces y media el volumen del arroz si lo queremos seco, el triple si lo queremos meloso). Incorporamos el pulpo, rectificamos de sal y dejamos cocer 15 minutos a fuego medio. Paso 8 Cuando falten 5 minutos, disponemos las gambas peladas sobre el arroz. Dejamos cocer, retiramos del fuego y dejamos reposar 3-4 minutos antes de servir.

Un plato completo y sin carne

Desde el punto de vista nutricional, este arroz resulta muy equilibrado. El pulpo es una fuente excelente de proteínas de alto valor biológico, bajo en grasa y rico en minerales como el zinc y el selenio.

Las gambas aportan yodo y omega-3. El arroz proporciona hidratos complejos y el sofrito de verduras suma fibra, vitaminas y antioxidantes.

Es un plato sin carne ni lácteos, perfecto para Cuaresma o para quienes busquen reducir el consumo de proteína cárnica sin renunciar a un plato contundente.