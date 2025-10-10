Dani García (49), chef, rotundo con el arroz a la cubana: "La clave es usar 10 tomates por cada 300 gramos de arroz"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Siendo un plato muy fácil de hacer -con pocos ingredientes que se encuentran en todas partes- y más fácil aún de comer -sin huesos ni espinas-, no es de extrañar que el arroz a la cubana sea uno de los platos que más nos recuerdan a la infancia.

Arroz blanco, huevo frito, salsa de tomate, plátano frito y, a veces, alguna salchicha son los humildes ingredientes que más de una vez nos han hecho rebañar el plato deseando que no se acabara.

Y no solo cuando éramos pequeños, pues ya de adultos este sigue siendo uno de los platos a los que podemos llamar comfort food, la comida que nos reconcilia con la vida y con los momentos bonitos.

Los trucos de Dani García

Aunque Dani García es uno de los chefs que más ha destacado y destaca en el mundo de la alta cocina en España, es de sobra conocido su amor por las recetas clásicas y los platos tradicionales de la cocina del día a día en las casas.

Y, si hablamos del arroz a la cubana, para él la clave es conseguir un arroz suelto y en su punto, una salsa de tomate casera llena de sabor y un huevo frito perfecto con su puntilla crujiente.

Para conseguir todo esto, Dani García señala algunos puntos que debemos tener en cuenta. Por un lado, se deben elegir tomates bien maduros para la salsa, pues su dulzor natural potenciará el sabor de esta y nos evitará tener que utilizar técnicas para corregir la acidez.

Por otro lado, explica el chef que, aunque tradicionalmente se empleaba arroz tipo bomba, una excelente alternativa es usar arroz de grano largo, pues al cocerlo queda mucho más suelto, algo que es de agradecer en este plato.

Su truco para que el arroz quede perfecto, es cocinarlo como si fuera pasta, es decir, con agua abundante, sal y unas gotas de aceite de oliva, a fuego fuerte durante 10 minutos y, cuando esté listo, colarlo. Así tendremos un arroz suelto y sin complicaciones.

Finalmente, para conseguir el huevo frito perfecto, con "puntillita" y sin textura gomosa, el truco es usar aceite de oliva muy caliente y poner la sal al huevo antes de freírlo.