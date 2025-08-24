Hermanos Torres, chefs tres estrellas Michelin, sobre cómo hacer una paella de marisco con latas de conserva: "Espectacular"

0 votos

Javier y Sergio Torres, gemelos nacidos en Barcelona en 1970, son dos de los chefs más importantes del panorama gastronómico español actual.

Criados en una familia de hosteleros, desde muy jóvenes mostraron una clara vocación por la cocina y forjaron juntos un plan estratégico: progresar por separado para luego unir sus fuerzas.

Y las unieron estupendamente bien, hasta el punto de lograr tres estrellas Michelin y una Estrella Verde en su restaurante conjunto, llamado Cocina Hermanos Torres.

Además de trabajar juntos en diversos proyectos culinarios, también cuentan con perfiles en redes sociales donde publican vídeos de recetas, como el rodaballo a la marsellesa con agua de Lourdes o la pierna de cordero rellena.

Uno de los últimos platos que han cocinado y compartido con sus seguidores ha sido la paella de latas en conserva "con Toque Torres", una elaboración original que utiliza latas de mejillones, calamares, navajas y sardinillas para preparar un arroz exprés de pescado y marisco.

Paella de latas en conserva

A continuación, detallamos los ingredientes de este arroz rápido y los pasos a seguir para lograr un resultado "buenísimo", como el que han obtenido los hermanos.

Ingredientes Para el arroz 2 latas de calamares en salsa americana

1 lata de mejillones en escabeche

1 lata de sardinillas en aceite de oliva

1 lata de navajas al natural

6-7 hebras de azafrán

200 g de arroz bomba

600 ml de fumet casero

Sal, al gusto Para la mayonesa de mar El aceite y jugo de las latas en conserva

100 ml de aceite de oliva suave

1 huevo

Zumo de 1 limón

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Calentar el fumet en una olla y, después, calentar la paellera y rehogar ligeramente las latas de calamares. Paso 2 Espolvorear el azafrán y añadir el arroz, nacarar con sal y pimienta. Paso 3 Verter el caldo caliente (relación 3:1) y cocinar durante 18 minutos. Paso 4 Colar los jugos de las latas para preparar la mayonesa. Añadir huevo, limón, pimienta y aceite y montar la mayonesa. Paso 5 Colocar los mejillones, sardinillas y navajas por encima de la paella. Paso 6 Decorar con la mayonesa de mar y, finalmente, emplatar y servir al gusto.

Trayectoria de los Hermanos Torres

Para terminar, los gemelos sugieren acompañar el arroz con el vino rosado de Bodegas Avelino Vegas: "Fresco, afrutado y divertido, con aroma a, que te transporta a la infancia". "Fantástico para arroces", sentencian. Aunque, eso sí, se debe beber "muy frío", advierten.

Se formaron en la Arnadi Cookery School, bajo la dirección de Mey Hofmann, y posteriormente se especializaron en restaurantes de alta cocina como Can Fabes, Mugaritz, Akelarre, Reno, Neichel, y también en Francia con chefs como Alain Ducasse.

En 2008 inauguraron su primer restaurante conjunto, Dos Cielos en Barcelona, donde consiguieron su primera estrella Michelin en 2010 y la segunda en 2017.

En 2018, cerraron Dos Cielos para abrir Cocina Hermanos Torres, un espacio icónico ubicado en el barrio de Les Corts.

Ese mismo año lograron dos estrellas Michelin en el nuevo restaurante, alcanzando la tercera en 2022, además de una Estrella Verde por sostenibilidad en 2021.

Cocina Hermanos Torres es hoy una referencia europea en alta cocina: un auténtico espacio gastronómico-laboratorio donde también imparten formación, realizan investigación culinaria y organizan proyectos sociales.