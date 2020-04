Churros caseros, receta fácil y rápida para los desayunos de domingo

Total: 30 min

Comensales: 6

Hacer churros es algo mucho más sencillo de lo que piensas, la masa no puede ser más simple pues se compone básicamente de harina, agua, sal y opcionalmente un poco de mantequilla. La única peculiaridad es que la masa de los churros caseros es lo que se conoce como una masa escaldada, esto quiere decir que es una masa en la que la harina se mezcla con agua hirviendo.

Ingredientes Agua, 250 ml

Harina de trigo, 200 g

Mantequilla, 25 g

Impulsor químico, 1 sobre

Sal, 4 g

Azúcar para espolvorear, opcional

Aceite para freír

Aunque los churros se pueden considerar un dulce, en su elaboración no llevan nada de azúcar. Para hacerlos dulces se sirven espolvoreados de azúcar, aunque a mí personalmente -llamadme rara- me gustan más sin azúcar. Es más me resulta bastante desagradable mojar los churros y que me endulcen la bebida.

Paso 1

Mezclamos la harina con el impulsor químico y reservamos.

Paso 2

En un cazo ponemos a calentar el agua con la mantequilla y la sal hasta que rompa a hervir. Apartamos del fuego y añadimos de golpe la mezcla de impulsor y harina.

Mezclamos bien con una cuchara de madera o una espátula hasta que se forme una masa que se separe fácilmente de las paredes del cazo. Si es necesario ponemos el cazo del nuevo sobre el fuego al mínimo.

Dejamos reposar entre 5 y 10 minutos (o el tiempo que haga falta para que podamos tocar la masa caliente sin que nos queme).

Paso 3

Para hacer los churros necesitaremos una churrera o, si no tenemos, una manga pastelera (puede ser desechable) y una boquilla preferiblemente con dibujo de estrella o “asterisco” .

Ponemos a calentar el aceite a fuego no muy alto y vamos escudillando la masa de nuestros churros sobre el aceite para que se frían hasta que estén dorados. Yo lo hago en un cazo pequeño para no tener que utilizar mucho aceite, pero se pueden freír también en freidora.

Paso 4

Una vez fritos, los vamos retirando a un plato con papel absorbente y reservamos mientras freímos el resto. Se pueden servir solos, espolvoreados con azúcar o con una mezcla de azúcar y canela.

Notas

Los churros hay que comerlos recién hechos, fríos, aunque puede que haya a quien le gusten, la verdad es que no se disfrutan igual.