José Andrés (56), chef: "El guiso de pollo más sabroso se prepara con 750 ml de vino tinto, 150 g de setas y 200 g de cebollitas"
El cocinero asturiano prepara una receta en la que el truco consiste en marinar el pollo con una cantidad generosa de vino tinto que luego se emplea para cocinarlo.
- Total: 1 h 30 min
- Comensales: 4
No es solo en España donde la cocina tradicional está llena de platos sabrosos que se preparan con ingredientes sencillos. La receta de hoy es un clásico de la cocina francesa que, pese a la humildad del ingrediente principal, es digna hasta de las mejores mesas de fiesta.
Se trata, en esencia, de un guiso que se conoce como coq au vin y se prepara cocinando a fuego lento un pollo -o un gallo- en vino tinto acompañado de hortalizas como cebollas o zanahorias. Aunque el pollo es el ingrediente principal, el vino es el auténtico protagonista de la receta, pues actúa como medio de cocción, condimento y agente "ablandador".
Su acidez ayuda a ablandar las fibras de la carne durante la maceración, mientras que los compuestos aromáticos se integran con los jugos naturales del ave y las hortalizas. Al reducirse progresivamente durante la cocción, concentra fragancias y genera una base de sabor intensa.
En Francia suelen emplearse tintos de Borgoña para elaborar coq au vin, tradicionalmente aquellos elaborados con Pinot Noir, por su equilibrio entre acidez, fruta y taninos moderados. Para trasladar la receta a un contexto español, conviene elegir vinos tintos con buena acidez, cuerpo medio y perfiles aromáticos limpios.
Resultan adecuados los tempranillos jóvenes o de crianza ligera de Ribera del Duero o de Rioja, como La Hoya El cuerno Fincas de Monte Yerga de Bodegas Mateo, con una crianza de seis meses en barricas de roble francés.
El pollo al vino de José Andrés
En uno de los episodios del programa Vamos a cocinar con José Andrés, emitido hace años en RTVE, el cocinero asturiano explica cómo preparar este guiso suculento que, además, puede ser una muy buena opción para las cenas con amigos en vísperas de Navidad.
El chef incide, como ya hemos comentado, en la importancia de la marinada prolongada como una de las claves del guiso. Varias horas sumergiendo el pollo en vino tinto con hortalizas y hierbas permiten que la carne se impregne de aromas, se ablande y tenga un sabor más intenso.
Y, para esa parte de la receta, emplea un truco que poca gente conoce. Envuelve las hortalizas en una gasa para sumergirlas en el vino y que no se mezclen con los trozos de pollo, así será más fácil recuperarlas al terminar.
Otro paso importante es secar cuidadosamente cada pieza de pollo antes de dorarla, porque la humedad impide que se forme la costra caramelizada que también es una fuente importante de sabor.
Insiste también en la necesidad de no abarrotar la sartén, ya que el descenso brusco de temperatura si se añaden muchas piezas a la vez dificultaría el correcto dorado de la carne y, con ello, se perdería parte del sabor que se consigue gracias a las reacciones de Maillard.
Por último, José Andrés señala que es importante reducir el vino durante la cocción e ir retirando la espuma que se pueda ir formando sobre la superficie.
Ingredientes
- Pollo troceado, 1,5 kg
- Vino tinto, 750 ml (1 botella)
- Ajo, 3 dientes
- Apio, 2 ramitas
- Zanahorias, 2 ud
- Cebolla, 1 ud
- Chalotas, 3 ud
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Sal, al gusto
- Pimienta, al gusto
- Lardones (tiras de panceta o beicon), 100 g
- Cebollitas francesas, 200 g
- Setas, 150 g
Paso 1
Ponemos el pollo troceado en un bol y lo cubrimos con el vino tinto. Añadimos también el ajo, el apio, la zanahoria, la cebolla y la chalota troceados y envueltos en una gasa. Dejamos macerar durante un mínimo de 8 horas y un máximo de 10 horas en la nevera.
Paso 2
Tras el marinado, separamos el pollo del vino y de las verduras. Secamos bien cada pieza de pollo y sazonamos con sal y pimienta negra.
Paso 3
Calentamos el aceite de oliva en una olla amplia y sofreímos el pollo hasta que esté bien dorado por todas partes.
Paso 4
Incorporamos a la olla las verduras de la marinada y las sofreímos hasta que se empiecen a dorar. Incorporamos el vino reservado y lo reducimos hasta aproximadamente una cuarta parte, desespumando cuando observemos la espuma en la superficie.
Paso 5
Reintroducimos el pollo en la olla junto con el vino reducido y cocinamos a fuego suave durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, para que la carne se ablande y se concentre el sabor.
Paso 6
Para prepara la guarnición, calentamos una pequeña cantidad de aceite en una sartén. Doramos los lardones, añadimos las cebollitas y, cuando estén tiernas y ligeramente doradas, incorporamos las setas. Sazonamos con sal y mantenemos al fuego hasta que todo esté en su punto.
Paso 7
Retiramos cuidadosamente el pollo cocinado y colamos el caldo de cocción, presionando bien las verduras para extraer todos los jugos. Reducimos el caldo -sin las verduras- hasta obtener una salsa ligeramente espesa.
Paso 8
Colocamos de nuevo el pollo en la salsa reducida y calentamos suavemente para que los sabores se integren. Finalmente, agregamos la guarnición de panceta, cebollitas y setas antes de servir.