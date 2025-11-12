Marta Verona, chef, sobre cómo mejorar los filetes de pollo: "El secreto es agregar estas especias en polvo"
La cocinera muestra su receta de pollo "mejor guardada", muy fácil, rápida y jugosa.
Más información: Marta Verona, chef, sobre su receta más fácil con una lata de atún: "Rica, económica y lista en 10 minutos".
- Total: 30 min
- Comensales: 3-4
Las pechugas de pollo son un producto muy popular en la cesta de la compra semanal. Ya sea fileteadas o sin filetear, son perfectas por su versatilidad en la cocina, su precio económico y su gran valor nutricional.
Y es que tienen bajo contenido en grasa y calorías, pero aportan proteínas esenciales, además de vitaminas y minerales como hierro, zinc y fósforo. Por todo ello se recomiendan habitualmente en dietas de adelgazamiento, así como a personas con necesidades de digestión ligera.
Podemos prepararlas al horno, empanadas, e incluso en guisos y estofados. Lo más común es cocinarlas a la plancha, como propone la chef Marta Verona en la que dice que es su receta de pollo "mejor guardada".
Pollo cajún de Marta Verona
"Me alucina porque no hace falta tener mil ingredientes frescos en la nevera para hacerla, las protagonistas aquí son las especias porque es un pollo cajún cremoso", explica Marta en la videorreceta que ha compartido en sus redes sociales con sus más de 600.000
En efecto, la clave para preparar este plato pensado para 3 o 4 personas son las especias, todas ellas en polvo, lo que facilita aún más la elaboración y acorta los tiempos. Más abajo dejamos todos los ingredientes necesarios y el paso a paso detallado de la receta.
Ingredientes
- Pechuga de pollo, 6 filetes
Para las especias cajún
- Pimentón dulce, 2 cucharaditas
- Cayena, 1 cucharadita
- Ajo en polvo, 1 cucharadita
- Cebolla en polvo, 1 cucharadita
- Romero, 1 cucharadita
- Orégano, 1 cucharadita
- Pimienta negra, 1/2 cucharadita
Para la salsa
- Cebolla morada, 1
- Tomates secos en aceite, 10
- Vino blanco, 100 ml
- Nata, leche evaporada o queso cottage, 300 ml
Paso 1
Mezcla todas las especias en un bol con un chorrito de aceite oliva y los filetes de pollo. Adóbalos bien con esta mezcla y márcalos vuelta y vuelta en la sartén. Retira los filetes del fuego y reserva.
Paso 2
En la misma sartén cocina a fuego medio la cebolla cortada en juliana y los tomates durante 10 minutos, hasta que se poche todo el conjunto. Sube el fuego, añade el vino blanco y cocina a fuego fuerte unos 3 minutos, hasta que se evapore el alcohol.
Paso 3
Tritura esta mezcla de hortalizas pochadas con la nata, leche evaporada o queso cottage. Una vez triturada, vuelve a echarla en la sartén. Por último, incorpora los filetes para que se integren con la salsa y listo.
Trucos para un pollo cajún perfecto
Corte y grosor uniforme. Si usas pechugas, córtalas en filetes finos o golpéalas suavemente hasta que tengan un grosor parejo. Así se cocinan homogéneamente y quedan jugosas.
No sobrecargues la sartén. Cocina el pollo en tandas para evitar que se amontonen y suelten agua, lo que impediría que se dore bien.
No lo muevas demasiado pronto. Una vez en la sartén caliente, deja el pollo sin mover para que se forme una buena costra de especias. Solo dale la vuelta cuando esté bien dorado.
Controla la temperatura. Mantén el fuego medio-alto; si las especias se queman rápido, baja el fuego. El objetivo es que se dore pero no se queme.
Termómetro de carne. Para asegurar que no quede seco ni crudo, la temperatura interna ideal del pollo es 74°C.
Reposar antes de servir. Déjalo reposar tapado con papel aluminio unos minutos antes de cortarlo para que los jugos se redistribuyan y esté más jugoso.
Extra de sabor. Añade un chorrito de limón fresco justo antes de servir o prepara una salsa rápida con los jugos de la sartén para acompañarlo.