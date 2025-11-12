Marta Verona, chef, sobre cómo mejorar los filetes de pollo: "El secreto es agregar estas especias en polvo"

Un montaje de la chef con unos filetes de pollo. E.E.

Total: 30 min

Comensales: 3-4

Las pechugas de pollo son un producto muy popular en la cesta de la compra semanal. Ya sea fileteadas o sin filetear, son perfectas por su versatilidad en la cocina, su precio económico y su gran valor nutricional.

Y es que tienen bajo contenido en grasa y calorías, pero aportan proteínas esenciales, además de vitaminas y minerales como hierro, zinc y fósforo. Por todo ello se recomiendan habitualmente en dietas de adelgazamiento, así como a personas con necesidades de digestión ligera.

Podemos prepararlas al horno, empanadas, e incluso en guisos y estofados. Lo más común es cocinarlas a la plancha, como propone la chef Marta Verona en la que dice que es su receta de pollo "mejor guardada".

Pollo cajún de Marta Verona

"Me alucina porque no hace falta tener mil ingredientes frescos en la nevera para hacerla, las protagonistas aquí son las especias porque es un pollo cajún cremoso", explica Marta en la videorreceta que ha compartido en sus redes sociales con sus más de 600.000

En efecto, la clave para preparar este plato pensado para 3 o 4 personas son las especias, todas ellas en polvo, lo que facilita aún más la elaboración y acorta los tiempos. Más abajo dejamos todos los ingredientes necesarios y el paso a paso detallado de la receta.

Ingredientes Pechuga de pollo, 6 filetes Para las especias cajún Pimentón dulce, 2 cucharaditas

Cayena, 1 cucharadita

Ajo en polvo, 1 cucharadita

Cebolla en polvo, 1 cucharadita

Romero, 1 cucharadita

Orégano, 1 cucharadita

Pimienta negra, 1/2 cucharadita Para la salsa Cebolla morada, 1

Tomates secos en aceite, 10

Vino blanco, 100 ml

Nata, leche evaporada o queso cottage, 300 ml Paso 1 Mezcla todas las especias en un bol con un chorrito de aceite oliva y los filetes de pollo. Adóbalos bien con esta mezcla y márcalos vuelta y vuelta en la sartén. Retira los filetes del fuego y reserva. Paso 2 En la misma sartén cocina a fuego medio la cebolla cortada en juliana y los tomates durante 10 minutos, hasta que se poche todo el conjunto. Sube el fuego, añade el vino blanco y cocina a fuego fuerte unos 3 minutos, hasta que se evapore el alcohol. Paso 3 Tritura esta mezcla de hortalizas pochadas con la nata, leche evaporada o queso cottage. Una vez triturada, vuelve a echarla en la sartén. Por último, incorpora los filetes para que se integren con la salsa y listo.

Trucos para un pollo cajún perfecto