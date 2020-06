Cerdo agridulce, rebozado crujiente y salsa deliciosa

Total: 55 min

Comensales: 2

Puede que el cerdo agridulce, muy típico de la tradición cantonesa, sea uno de esos platos chinos que más ha sufrido la internacionalización. Hasta que no visité Singapur y comí en un restaurante cantonés allí no había descubierto que, en realidad, el cerdo agridulce es tremendamente crujiente, que su salsa no es rosa radiactivo ya me lo había imaginado con antelación.

Ingredientes Solomillo de Cerdo o Presa de la mejor calidad, 220 g

Cebolla, 1 u

Pimiento verde, 1/4

Pimiento rojo, 1/4

PImiento amarillo, 1/4

PIña, 100 g ya limpia

Jengibre fresco, 15 g

Harina de Maíz tipo Maizena, 70 g

Ajo en polvo, 1/2 cucharadita

Sal y pimienta negra, c/s

Vinagre de arroz, 1 cucharadita Para el rebozado Harina de trigo, 100 g

Huevos de corral, 2 u

Salsa de soja, 2 cucharaditas

Vino de arroz o vino blanco, 1 cucharada

Aceite de sésamo, unas gotas

Sal, 1/2 cucharadita

Aceite de oliva suave para freír, 300 ml Para la salsa agridulce Ketchup, 3 cucharadas

Salsa de ciruela china (opcional), 1 cucharadita

VInagre de arroz (o de vino blanco pero poco ácido), 3 cucharadas

Azúcar blanco, 1 cucharada

Estrella de Anís, 1 u

Salsa de soja, 2 cucharaditas

Salsa worcestershire tipo Lea & Perrins, 1 cucharadita

Harina de maíz, 1 cucharadita

Agua, 2 cucharaditas

Paso 1

Cortar el solomillo o la presa de cerdo (de la mejor calidad que encontréis, de ibérico para arriba) en cuadrados bastante grandes, de aproximadamente 2x2 centímetros. Colocarlos en un bol y aliñarlos con sal, pimienta negra, ajo en polvo, vinagre de arroz y un poquito de jengibre fresco rallado. Dejar reposar unos 15 minutos para que se absorba todo ligeramente.

Paso 2

Mientras tanto prepararemos la salsa del cerdo agridulce que tiene que ser fragante, aromática, punzante y untuosa. Para ello sólo tendremos que mezclar todos los ingredientes de la misma en un bol hasta que se integren bien y reservar, terminaremos la salsa en el momento directamente sobre las verduras salteadas. Si hemos utilizado piña de bote a la salsa podremos incorporarle parte del jugo de ésta, que le vendrá fenomenal. Por otro lado mezclamos la maicena con el agua.

Paso 3

Aprovechamos y también cortamos las verduras en trozos grandes, del mismo tamaño que el cerdo, igual que la piña.

Paso 4

Para freír el cerdo lo primero que haremos será meter los trozos de cerdo marinado en una bolsa con la harina de maiz, cerrar la bolsa bien y agitar para que se cubran uniformemente pero sin exceso. En un bol pondremos la harina de trigo normal y en otro bol batiremos los huevos abundantemente y los aliñaremos con todos los demás ingredientes.

Paso 5

Calentamos en un cazo el aceite - yo siempre recomiendo freír en casa si no tenemos freidora en un cazo alto y estrecho en tandas pequeñas para que quede todo más uniforme - y vamos pasando el cerdo por el huevo y acto seguido por la harina normal. Freiremos a unos 180ºC hasta que los trozos empiezan a tomar un color dorado y entonces los retiraremos a un plato con papel de horno (no de cocina, no queremos que absorba) manteniendo el aceite caliente.

Paso 6

En una sartén grande terminaremos el plato salteando con un poco de aceite el trozo de jengibre pelado que quede con la cebolla y los pimientos. A fuego fuerte, buscamos una textura crujiente de los mismos, no blandita. Cuando estén ligeramente dorados pero sigan crujientes - hablamos de un salteado de apenas uno o dos minutos, añadiremos la piña y acto seguido la salsa, teniendo cuidado de que no se queme en ningún momento y removiendo bien. Añadimos la maicena con el agua que nos ayudará a que coja consistencia.

Paso 7

Cuando la salsa ya está untuosa tendremos que volver a freír los trozos de solomillo de cerdo, con el aceite bien caliente, hasta que tomen cierto color más marrón pero sigan en la línea del dorado, apenas unos segundos. Y acto seguido los añadiremos a la sartén con las verduras y la salsa, removeremos bien y serviremos inmediatamente.

Trucos y Sugerencias

Toda esta misma preparación funciona fenomenal con contramuslos de pollo o también con langostinos (que no freiremos igual) y por supuesto se podrían añadir muchas más verduras si tenemos en el fondo de la nevera. Otra opción es hacer directamente una tempura para el cerdo pero correremos el riesgo de que absorba más aceite.

En realidad, para preparar cerdo agridulce en casa el mejor consejo es contar con una carne de máxima calidad que nos aguante la fritura permaneciendo tierna y sabrosa en su interior aunque los chinos lo hacen también con panceta e incluso con costillas con su hueso incorporado.

Sobre la salsa, existen una infinidad de variaciones y agregados que pueden incorporarse pero esta a mí me recuerda mucho a lo que probé allí y además me parece una combinación ganadora. Podréis incorporar un poco de picante (aunque no lleva) y también os recomiendo atreveros en alguna ocasión con alguna mermelada de melocotón/albaricoque poco dulce si la tenéis por casa, le da un puntazo igual que un chorrete de zumo de limón o de naranja.