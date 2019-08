Seis recetas de huevos rellenos para preparar en cualquier época del año

Lo huevos son un alimento barato, nutritivo y muy versátil a la hora de cocinar. No solo se prestan a formar parte de multitud de recetas sino que también son el ingrediente principal de platos que admiten gran cantidad de variantes.

Un ejemplo son las recetas de huevos rellenos como estas que os traemos hoy, todas muy fáciles de preparar. Aunque suene a comida viejuna, con estas recetas vas a triunfar tanto en verano como en invierno.

Además, ya es hora de acabar con la idea de que los huevos rellenos siempre llevan atún y son un plato frío, que vale que es lo más clásico, pero no es lo único.

Recetas de huevos rellenos que se hacen en un momento

Mientras cueces los huevos te da tiempo a preparar el relleno y, en la mayoría de los casos, no tardas ni quince minutos en hacer huevos rellenos para toda una familia.

Huevos rellenos de atún y salsa rosa

Son los más clásicos, seguramente tu abuela y tu madre ya los hacían así. Los huevos rellenos más viejunos de todos, pero aún así les tenemos mucho cariño a estos huevos rellenos de atún y salsa rosa porque nos transportan a la infancia.

Huevos rellenos de atún y maíz

Un ejemplo de la versatilidad de las recetas de huevos rellenos es esta otra con atún, maíz, aceitunas, pimiento y salsa rosa. El entrante perfecto para cualquier comida de verano.

Huevos rellenos diabólicos para Halloween

No solo es cuestión de cambiar el relleno para tener un plato diferente. Con un poco de imaginación a la hora de decorar podemos preparar aperitivos tan divertidos como estos ojitos, diablillos y arañitas que te convertirán en el rey de la fiesta el próximo Halloween.

Huevos rellenos de salmón y crema de queso

Un ejemplo de la vida más allá del atún y la salsa rosa, son estos huevos rellenos de salmón ahumado. Una delicia que querrás preparar una y otra vez.

Huevos rellenos sanfermineros

Aunque lo habitual es abrir los huevos a lo largo para que sean más cómodos de rellenar, también podemos rellenarlos cortando un pequeño "sombrero" de la parte superior y rellenarlos desde arriba. Con un poco de imaginación, hasta podemos disfrazarlos de navarricos celebrando los Sanfermines.

Huevos rellenos de carne con salsa Aurora

Estos huevos rellenos se terminan de cocinar en el horno y se sirven calientes. Si aún no has probado una receta de huevos rellenos en salsa, esta es tu oportunidad. Eso sí, para que luego no digas que no te lo hemos advertido, cuidado con el pan, porque te podrías comer la barra sin darte cuenta con esa salsa.

