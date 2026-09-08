Javier, cocinero: "La cena más sana y elegante del verano se hace con 1 bote de alcachofas, ajo, 2 huevos y 1 lata de anchoas"

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Tener la despensa bien surtida de conservas debería ser casi obligatorio para cualquiera que quiera comer bien sin improvisar a la desesperada.

Esta receta es la prueba de que se puede cocinar algo rico sin necesidad de grandes despliegues, simplemente teniendo las ideas claras a la hora de elegir las conservas.

La combinación de alcachofas con huevo y anchoas es una de mis favoritas, y por eso esta receta de Javier Linces no ha tardado en incorporarse a mi recetario personal.

El cocinero la compartió en su perfil de Instagram @recetasconjavier, y es, según él mismo la define, "una receta para triunfar", y no le falta razón.

Lo que propone es una crema fría a base de alcachofas en conserva, huevos cocidos y queso cottage, que se tritura en un minuto y se enriquece al final con el toque de las anchoas. Nunca preparar una cena elegante fue tan fácil.

Una cena saludable en cinco minutos

Esta sopa fría es también una cena nutricionalmente equilibrada y ligera. Las alcachofas aportan fibra, potasio y cinarina, un compuesto que favorece la función hepática y la digestión.

Los huevos cocidos aportan proteína de alto valor biológico y vitaminas del grupo B, mientras que el queso cottage añade proteína extra con muy poca grasa.

El aceite de oliva virgen extra, presente tanto en la sopa como en el aliño, es la principal fuente de grasa del plato, y se trata de grasa monoinsaturada con reconocidos beneficios cardiovasculares.

Las anchoas, por su parte, aportan ácidos grasos omega-3, calcio y una dosis notable de umami que enriquece el plato sin necesidad de añadir potenciadores de sabor artificiales.

Cómo hacer una crema de alcachofas Para la sopa Alcachofas en conserva, 1 bote

Huevos cocidos, 2 ud

Queso cottage, 1 cucharada colmada

AOVE, 2 cucharadas soperas

Vinagre, al gusto

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Para el aliño y la decoración Anchoas en conserva, al gusto

Perejil fresco solo las hojas, 1 puñado

Ajo, 1 diente

Zumo de limón, al gusto

AOVE, 3 cucharadas soperas Paso 1 Vertemos todo el contenido del bote de alcachofas en el vaso de la batidora, líquido incluido. Paso 2 Añadimos los huevos cocidos, el queso cottage, la sal, la pimienta, el vinagre y el aceite de oliva. Paso 3 Trituramos hasta obtener una crema fina y homogénea. Probamos y rectificamos de sal si hiciese falta. Paso 4 Llevamos la crema a la nevera y dejamos reposar un mínimo de 2 horas. Lo ideal es prepararla de un día para otro, para que los sabores se integren bien. Paso 5 Para preparar el aliño, picamos el perejil bien fino, lo mezclamos con el diente de ajo picado, el zumo de limón y el aceite de oliva. Emulsionamos con ayuda de un tenedor o una varilla pequeña. Paso 6 Servimos la sopa bien fría en platos o cuencos y, para terminar, disponemos las anchoas en conserva sobre la crema y repartimos el aliño de perejil por encima.

La alcachofa: de manjar de reyes a cena rápida

Cosechada antes de florecer, la alcachofa (Cynara cardunculus var. scolymus) es el capullo floral de una planta mediterránea de la familia de las compuestas —vegetales cuyas "flores" son realmente agrupaciones de cientos de florecillas pequeñas—.

Los griegos y los romanos ya la consumían, aunque fue en la Italia renacentista donde empezó a cultivarse de forma sistemática. Catalina de Médici, gran aficionada, contribuyó a popularizarla en Francia en el siglo XVI, y desde allí se extendió al resto de Europa.

España es hoy uno de los principales productores mundiales de alcachofa, con la Vega Baja del Segura (Alicante), Navarra y Murcia como zonas de referencia. La variedad Blanca de Tudela es la más apreciada en conserva por su tamaño compacto y su textura tierna.

Las alcachofas en bote mantienen gran parte de sus cualidades nutritivas y permiten disfrutar de este producto durante todo el año, sin depender de su temporada natural, que va de octubre a mayo.

En la cocina española, la alcachofa ha sido siempre un ingrediente versátil y es habitual consumirla a la plancha, rehogada con jamón, en tortilla o en menestra.

Utilizarla como base de una sopa fría es una propuesta menos convencional pero igualmente acertada, que demuestra que las conservas vegetales dan mucho más juego del que solemos concederles.