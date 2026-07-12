Catalina, cocinera: "El pollo asado perfecto no lleva mantequilla; usa 60 ml aceite de oliva y 1 cebolla"

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Conseguir un buen pollo asado que esté crujiente por fuera, pero jugoso por dentro no es tarea fácil. No es nada raro que una vez lo sirvamos a la mesa y lo probemos, nos demos cuenta de que por dentro está excesivamente seco.

La chef e influencer, Catalina Gay (@cookalina_), desvela en uno de sus vídeos cuál es la clave para elaborar el pollo asado perfecto. Cómo te imaginarás, el marinado tiene algo que ver, pero el secreto no reside tanto en su fórmula, sino en la forma de aplicarlo.

En primer lugar, lo básico: el marinado debe estar compuesto por aceite de oliva, hierbas y aromáticos. El objetivo es que la carne absorba el sabor y, además, que esté jugosa por dentro. "La magia está en embadurnar bien el pollo entero de la mezcla", expone Gay.

La clave está en aplicar por dentro y por fuera

La cocinera española recalca que al poner el marinado, hay que asegurarse de que ninguna parte del pollo está exenta del marinado. Y he aquí lo más importante: hay que ponerlo entre la piel y la carne, dejando algo de espacio entre ambas una vez marinado.

"Este truco es infalible", afirma. Además, nos explica la señal para saber si el tip ha funcionado. Una vez ya está el pollo en el horno, tenemos que fijarnos en si aparecen burbujitas: "Eso es una buenísima señal".

Ingredientes Pollo entero, 1 ud

Cebolla, 1 ud

Limón, 1 ud

Hojas de laurel, 2 ud

Hierbas y aromáticos al gusto

Sal, al gusto

Aceite de oliva, 60 ml Paso 1 Saca el pollo de la nevera 30 minutos antes de cocinar para atemperarlo y sécalo meticulosamente con papel de cocina. Paso 2 Rellena la cavidad con cebolla, limón, laurel y un chorrito de aceite. Esto generará vapor aromático desde el interior. Paso 3 Para preparar el marinado, mezcla aceite de oliva con hierbas aromáticas. El truco clave: separa con cuidado la piel de la carne y extiende el marinado directamente sobre la carne y por toda la superficie exterior. Paso 4 Precalienta a 180°C (calor arriba/abajo o vapor). Coloca el pollo sobre una rejilla con una bandeja debajo para recoger los jugos. Paso 5 A los 30 min, riega el pollo con su jugo. A los 50 min, dalo vuelta. Hornea 20 min más hasta que esté dorado. Paso 6 Deja reposar el pollo antes de trinchar para que los jugos se asienten. Paso 7 Cuela el jugo de la bandeja presionando los sólidos para obtener una salsa potente. Paso 8 Sirve el pollo acompañado de patatas (fritas, asadas o en puré), arroz o verduras asadas o al vapor.

Preguntas frecuentes sobre el pollo asado

¿Qué tipo de pollo es mejor comprar para asar? El pollo de corral es una excelente opción. Su carne es más firme, tiene menos grasa y un sabor más intenso que el pollo de cría industrial.

¿Es el pollo asado una opción saludable para la dieta habitual? Sin duda. El pollo es carne magra y -tal y como apunta el libro de la Fundación Española de la Nutrición (2018)- contiene proteínas, minerales como el fósforo y es una gran fuente de vitamina del grupo B.

Eso sí, prácticamente tiene el doble de colesterol que la carne de vacuno o porcino, así que conviene vigilar las cantidades.

¿Comerse la piel del pollo asado es saludable? Existen muchos mitos alrededor de este asunto. Según el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) en Argentina, aunque aproximadamente el 32 % de la piel del pollo es grasa, esta es insaturada.

Es decir, no es 'grasa mala'. De hecho, un estudio de la Harvard University School of Public Health llevado a cabo en 2012 señaló que la piel de pollo, consumida con moderación, incluso puede ser beneficiosa para el corazón.

¿Por qué es tan importante secar el pollo y sacarlo de la nevera antes de cocinarlo? Para una buena cocción, es vital que la carne se atempere. Y para que la piel quede crujiente, debe estar lo más seca posible antes de aplicar el marinado.