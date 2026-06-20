Los chefs coinciden: "Para que el arroz quede perfecto y no se pase, hay que enfriar el fondo de la paella al terminar"

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Comensales: 10

Si eres de los que piensan que hacer un buen arroz es algo imposible si no se tiene mucha práctica. Que el punto perfecto del grano, un caldo lleno de sabor y el ansiado socarrat son territorio reservado a quien lleva media vida cocinando paellas, hoy vas a ver que no es así.

Lo que pasa es que igual no te han contado los trucos ni los pasos clave para hacer arroz en casa como un chef profesional. Y eso es lo que vamos a hacer en las líneas que siguen.

Muchos discuten sobre si el arroz necesita o no un sofrito, pero lo que casi nadie hace -y eso potencia mucho más el sabor- es triturar el sofrito. El chef Alfredo Vozmediano lo explica magistralmente en el enlace que tienes a continuación.

Otra cosa que en casa se pasa por alto, pero grandes cocineros como Dabiz Muñoz lo hacen siempre con sus paellas, es enfriar rápidamente la base de la paella -el recipiente- cuando el arroz está listo. A él lo hemos visto en muchos vídeos metiendo la paella en la piscina, pero tranquilos, si yo puedo hacerlo en mi cocina de 7 m2, vosotros también podéis.

El truco inicial: triturar el sofrito

Esta receta compartida por la actriz Raquel Meroño, ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity, es perfecta para ilustrar todo el proceso.

El primer truco de la receta consiste, como decíamos, en triturar el sofrito. En vez de dejar los pimientos pochados en trozos -que a mucha gente le desagrada encontrarlos en el arroz-, los pasa por la batidora con una copa de manzanilla y los incorpora junto a la carne de pimiento choricero y un majado de ajos y pimentón.

Al triturarlo, el sofrito deja de ser tropezones sueltos, que incluso hay a quien le molestan, y se convierte en una base líquida y homogénea que se reparte por todo el arroz.

Así, el arroz se cocina en un caldo más concentrado y uniforme, de modo que cada cucharada sabe igual.

El gran truco final: cortar la cocción

Lo que más sorprende de la receta llega al final. Cuando el arroz ya está hecho, Raquel lleva la paella a la piscina y la deja flotar sobre el agua. No es solo postureo. Como hemos dichos, son más chefs los que lo hacen.

El objetivo es cortar la cocción de golpe; el agua fría enfría la base del recipiente y detiene el calor residual, ese que sigue cocinando el grano, aunque ya hayamos apagado el fuego. Así evita que el arroz se pase y lo mantiene suelto.

¿Y si no tenemos una piscina cerca? Pues nos toca buscar otra manera de enfriar rápido el fondo de la paella. Podemos apoyarla sobre una bandeja amplia o el fregadero con un dedo de agua fría, sobre una cama de hielo o encima de paños humedecidos.

Si nada de esto es posible, basta con retirarla del fuego y dejarla reposar fuera de la fuente de calor, sobre una rejilla a ser posible.

Receta de arroz fácil de Raquel Meroño

Para estas cantidades -1 kg de arroz y 2 kg de carne para 10 comensales- necesitarás una paella grande, de unos 55-60 cm de diámetro, para que el grano quede en una capa fina y se cocine uniformemente.

Ingredientes Ingredientes Arroz preferiblemente bomba o de grano redondo, 1 kg

Alitas de pollo, 1 kg

Presa ibérica, 1 kg

Caldo de pollo o de carne, 3,5-4 l

Aceite de oliva, 300 ml

Pimiento rojo, 2 ud

Pimiento verde, 2 ud

Tomate, 2 ud

Ajos, 4-5 dientes

Carne de pimiento choricero, 2 cucharaditas

Pimentón de la Vera, 10-15 g

Manzanilla, 1 copa

Romero, 1 rama

Sal, al gusto Paso 1 Dora los ajos en la paella con el aceite caliente. Incorpora la presa ibérica y las alitas y dóralo todo. Retira y reserva. Paso 2 Pocha el pimiento rojo y el verde en ese mismo aceite hasta que estén tiernos. Retira y reserva. Paso 3 Fríe el tomate en la paella hasta que pierda el agua. Paso 4 Tritura los pimientos pochados con la copa de manzanilla hasta obtener una crema fina. Paso 5 Mezcla esa crema con el tomate, la carne de pimiento choricero y un majado de los ajos reservados con el pimentón de la Vera. Paso 6 Vierte el caldo y, cuando rompa a hervir, añade la presa, las alitas y el arroz. Repártelo de forma uniforme. Paso 7 Cocina nueve minutos a fuego máximo y otros siete a fuego bajo. Paso 8 Coloca las alitas por encima a modo de decoración y sopletea una rama de romero para aromatizar. Paso 9 Sube el fuego al máximo un minuto más para que se forme el socarrat en el fondo. Paso 10 Corta la cocción apoyando la paella sobre agua fría o hielo y deja reposar un par de minutos antes de servir.

Preguntas frecuentes

¿Qué arroz es mejor para una paella? Las variedades de grano redondo son las más socorridas. El arroz bomba es el más agradecido para quien tiene poca práctica, porque absorbe mucho caldo sin pasarse y aguanta bien el reposo.

Las variedades senia o bahía absorben más sabor, pero se pasan con más facilidad y exigen más control del punto.

¿Por qué se habla de 3,5 a 4 litros de caldo y no de una cantidad exacta? Porque el líquido que pide un arroz no es fijo, sino que depende de la variedad del grano, del diámetro de la paella y de la intensidad del fuego.

Una paella más grande evapora más caldo y un arroz bomba absorbe más que un senia. Dar un rango permite ajustar sobre la marcha y añadir un poco más de caldo caliente si el grano lo necesita.

¿Cómo consigo un buen socarrat ? Cuando el arroz se ha bebido casi todo el caldo, sube el fuego al máximo durante un minuto. Sabrás que se está formando por el olor a tostado y por el ligero crepitar del fondo. No remuevas el arroz en esa fase porque para que se forme el socarrat, el arroz necesita contacto directo y en reposo con el metal caliente.