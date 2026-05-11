Jesús Sánchez (62), chef: "Los berberechos en lata más ricos no se aliñan con limón; usa su propio jugo, cebolla y maíz"

El chef Jesús Sánchez en un montaje de El Español iStock

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Abrir una lata de berberechos y comérselos tal cual es algo que casi todos hemos hecho alguna vez a la hora del aperitivo. Y están buenísimos.

Pero la diferencia entre ese gesto casi mecánico y disfrutar de un aperitivo con mucha más personalidad puede ser, literalmente, menos de un minuto de batidora.

Eso es exactamente lo que tarda Jesús Sánchez, chef del Cenador de Amós, tres estrellas Michelin en Villaverde de Pontones (Cantabria), en una receta que publicó en sus redes sociales y que convierte dos humildes latas de conserva en un ceviche exprés que abre el apetito.

La idea es ser prácticos y aprovechar todo el contenido de lata. El jugo de las propias conservas se usa para preparar una leche de tigre, que es la salsa aromática que define al ceviche, y se aliña con ella el contenido escurrido de las latas.

El resultado funciona como aperitivo, como entrante e incluso como cena rápida y refrescante en los días en los que el calor aprieta.

Un plato clásico en versión exprés

El ceviche es uno de los platos emblemáticos de la gastronomía latinoamericana, especialmente asociado a Perú, Ecuador y otros países de la costa del Pacífico.

Su versión clásica y ortodoxa exige pescado crudo de primera calidad, cortado al momento y marinado brevemente en zumo de cítricos. Una preparación que no siempre resulta accesible y que genera ciertas reticencias entre quienes prefieren evitar el pescado crudo.

Lo que plantea Jesús Sánchez es una alternativa que resuelve ambos problemas en pocos segundos. Al utilizar mariscos en conserva se elimina cualquier preocupación de este tipo.

Además, el jugo de las latas contiene aminoácidos y minerales que aportan umami natural, un fondo de sabor que sería difícil de replicar solo con cítricos. Al triturarlo con los aromáticos frescos, se obtiene una emulsión ligera que envuelve los mariscos y los integra con el resto de los ingredientes del plato.

Ingredientes Ingredientes Navajas en conserva, 1 lata

Berberechos en conserva, 1 lata

Cebolla morada, ¼ ud

Chile rojo o guindilla, 1 trocito

Maíz dulce (o quicos si quieres un toque crujiente), 2 cucharadas Para la leche de tigre Jugo de los berberechos (de la lata), cantidad necesaria

Jugo de las navajas (de la lata), cantidad necesaria

Lima, 1 ud (el zumo)

Hojas de cilantro fresco, un puñado

Jengibre fresco, 1 rodaja fina

Cebolla blanca, ¼ ud

Chile verde (jalapeño), 1 ud (o menos, al gusto) Paso 1 Tritura todos los ingredientes de la leche de tigre (jugo de berberechos, jugo de navajas, zumo de lima, cilantro, jengibre, cebolla blanca y chile verde) hasta obtener una mezcla homogénea. Reserva. Paso 2 Escurre las navajas y los berberechos y distribúyelos en un plato o fuente. Paso 3 Coloca encima la cebolla morada cortada en juliana fina, unos aros de chile rojo y las cucharadas de maíz dulce o quicos. Paso 4 Vierte la leche de tigre por encima, cubriendo bien los mariscos y sirve en el momento.

Un plato ligero y rico en proteínas

Este ceviche exprés tiene, además, un perfil nutricional muy interesante. Los berberechos y las navajas son fuentes de proteínas de alto valor biológico y aportan cantidades relevantes de hierro, zinc y vitamina B12.

Ambos moluscos destacan por su bajo contenido en grasas y en carbohidratos, lo que convierte este plato en una opción ideal para quienes buscan cenas ligeras sin renunciar a una buena dosis de nutrientes.

El zumo de lima proporciona vitamina C, que además favorece la absorción del hierro de los mariscos. El jengibre y el cilantro, por su parte, suman propiedades digestivas y antioxidantes sin añadir calorías.

Y el maíz dulce, aunque aporta algunos hidratos de carbono, lo hace en cantidades muy pequeñas que apenas alteran el balance general del plato.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar otros mariscos en conserva para este ceviche? Sí. Mejillones al natural, almejas o incluso pulpo en conserva funcionan bien en esta preparación. Lo importante es aprovechar el jugo de la lata como base de la leche de tigre para que tenga mucho sabor.

¿Cuánto tiempo se conserva la leche de tigre una vez preparada? Lo ideal es consumirla en el momento, pero puede aguantar en la nevera tapada hasta 24 horas sin problemas.

¿Es seguro este plato para personas que evitan el pescado crudo? Completamente. Los berberechos y las navajas en conserva ya están cocidos durante el proceso de enlatado, así que este ceviche no contiene ningún ingrediente crudo de origen animal.