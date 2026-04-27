María Lo, 35 años, chef: "La pasta con más sabor se hace con una lata de anchoas, ajos y 250 gramos de salsa de tomate"

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La pasta alla puttanesca es uno de esos platos italianos que condensan historia, carácter y despensa en cada bocado. Nacida en el sur de Italia —entre Nápoles y la región del Lacio—, esta receta se distingue por su intensidad aromática y su ejecución rápida, casi impulsiva. No es casual: la puttanesca es cocina de urgencia, de ingredientes siempre a mano y de sabor rotundo.

Su nombre, rodeado de leyendas, ha alimentado durante décadas la imaginación popular. La versión más difundida (aunque no por ello cierta) sugiere que era un plato preparado por prostitutas napolitanas entre cliente y cliente, gracias a su rapidez y a un aroma lo bastante potente como para atraer a los transeúntes. Otros relatos apuntan a que puttanesca proviene de puttanata, una especie de "mezcolanza improvisada". Sea cual sea su origen, el término ha quedado ligado a una preparación que celebra lo espontáneo sin renunciar a la precisión del gusto.

La receta clásica se apoya en una tríada mediterránea de enorme personalidad: aceitunas negras, alcaparras y anchoas. A estos ingredientes se suma el tomate, que actúa como base y nexo, y el ajo, que aporta profundidad. En algunas versiones aparece también el toque picante del peperoncino. El resultado es una salsa salina, ligeramente ácida, con un umami marcado que envuelve la pasta (tradicionalmente espaguetis) con una intensidad que no admite timidez.

Uno de los aspectos más fascinantes de la puttanesca es su economía. No requiere técnicas complejas ni ingredientes exclusivos, sino más bien una comprensión del equilibrio: la salinidad de las anchoas debe integrarse sin dominar; las alcaparras aportan chispa, pero no deben saturar; el tomate equilibra y redondea. Es un ejemplo perfecto de cómo la cocina popular italiana convierte la despensa cotidiana en una experiencia culinaria sofisticada.

Pasta alla puttanesca de María Lo

María Lo, cocinera y ganadora de la décima edición de MasterChef, ha compartido recientemente en redes su propia versión de la pasta alla puttanesca. Para que salga perfecta, su consejo es "cocinar muy bien todo" y, sobre todo, "caramelizar la cebolla para que se saque la parte más dulce, y reducir mucho el tomate frito". Por otra parte, aunque ella usa espaguetis, se puede escoger la pasta que prefiramos. Tienes todos los detalles y el paso a paso de la elaboración justo abajo.

En la actualidad, la pasta alla puttanesca sigue siendo un símbolo de autenticidad y de resistencia frente a la estandarización gastronómica. En un mundo donde la cocina tiende a la sobreelaboración, este plato reivindica la fuerza de lo esencial: pocos ingredientes, bien combinados, pueden contar una historia completa. Prepararla es, en cierto modo, participar en una tradición que valora la intuición, el ritmo y el placer inmediato de comer bien.