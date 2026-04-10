Los expertos coinciden: la cena de picoteo más saludable se hace con un bote de garbanzos, ajo y un poco de pimentón

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

Llegar a casa después de un día largo, ponerse la serie de turno y buscar algo crujiente que llevarse a la boca. Ese momento, el del picoteo en el sofá, todos sabemos que es uno de los grandes saboteadores de cualquier intención de comer bien.

Las bolsas de snacks ultraprocesados muchas veces ganan la batalla porque son rápidos y están diseñados para que no pares de comer. Pero hay alternativas casi igual de ricas y mucho más interesantes desde el punto de vista nutricional.

La nutricionista Marta Verona, ganadora de MasterChef 6, para estas ocasiones, compartió en su perfil de Instagram una receta que ella misma ha bautizado como garbonazos.

El nombre es un guiño a los populares Pelotazos, aunque los suyos están hechos con garbanzos de bote especiados y horneados hasta conseguir un bocado crujiente y lleno de sabor que recuerda, en forma y en gracia, a los populares aperitivos de bolsa. La diferencia está en lo que llevan dentro y en lo que nutren.

Picoteo sabroso sin remordimientos

Los garbanzos son una de las legumbres con mejor perfil nutricional para usar como base de un snack. Aportan proteína vegetal, fibra e hidratos de absorción lenta, lo que se traduce en una saciedad mucho mayor que la que pueda dar cualquier bolsa de patatas fritas.

Al hornearlos o pasarlos por la airfryer, se deshidratan por fuera y se consigue esa textura crujiente que el cerebro asocia con los aperitivos industriales, pero sin las grasas saturadas, los azúcares añadidos ni el exceso de sodio.

Vamos, que si quieres comer legumbres, pero no soportas los potajes, esta es tu receta.

El tahini, que es esa pasta de sésamo que se usa para el hummus, añade grasas saludables y ayuda a que las especias se adhieran al garbanzo. Se puede comprar en bastantes supermercados, pero si no la encuentras, puedes sustituirla por una mezcla de aceite de oliva y crema de cacahuete sin azúcar.

El pimentón ahumado, además de aportar un sabor potente y envolvente, es rico en antioxidantes. Y las semillas de sésamo suman un extra de calcio, hierro y, al tostarse, ayudan a que queden más crujientes.

Con estas propiedades nutricionales, son un aperitivo perfecto para cualquier momento del día, no solo para la cena. Son geniales para la merienda de media mañana o para dar un toque crujiente a ensaladas y cremas sustituyendo a los tradicionales picatostes.

Los garbanzos crujientes de Marta Verona

La chef insiste en la sencillez de su receta. Y tiene razón. Apenas hay que mezclar seis ingredientes, extenderlos en una bandeja y esperar unos minutos.

El truco para que queden muy crujientes está en secar bien los garbanzos antes de mezclarlos y en no amontonarlos durante la cocción: cuanto más separados estén, más uniforme será el tostado.

Ingredientes Garbanzos cocidos, 200 g

Tahini, 2 cucharadas soperas

Pimentón dulce ahumado, 1 cucharada sopera (o picante, al gusto)

Ajo en polvo, 1 cucharadita

Semillas de sésamo, 1 cucharada sopera

Sal, al gusto Paso 1 Escurre y seca los garbanzos cocidos con papel de cocina o un paño limpio hasta retirar toda la humedad posible. Paso 2 Mezcla en un bol los garbanzos con el tahini, el pimentón ahumado, el ajo en polvo, las semillas de sésamo y la sal. Remueve bien hasta que todos los garbanzos estén bien cubiertos. Paso 3 Extiende los garbanzos bien separados en la cesta de la airfryer o sobre una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado. Paso 4 Cocina a 210 ºC durante 10 minutos en airfryer, o a 200 ºC durante 20 minutos en horno convencional precalentado. Paso 5 Deja enfriar los garbanzos sobre la propia bandeja durante al menos 5 minutos antes de servirlo. En cuanto se enfrían un poco se vuelven aún más crujientes y se conservan durante varios días en un bote bien cerrado.

Otras recetas fáciles y sanas para una cena de picoteo

Los garbonazos son un punto de partida estupendo, pero una cena de picoteo pide variedad. Estas son algunas recetas rápidas que se comen con las manos y que son fabulosas para montar una mesa informal sin complicaciones.