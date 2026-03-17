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Samantha Vallejo Nágera, chef: "La tarta de queso más buena lleva 250 ml de nata y se hornea dos veces a 180 ºC"

Prepara este postre con una receta de una chef experta que nunca falla.

Más información: Samantha Vallejo-Nágera, chef: "El bizcocho más sabroso no lleva yogur, mejor usa leche y esta mezcla con zumo de limón".

Adriana Calvo
Publicada

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Hay postres que reconfortan el alma, y luego está la tarta de queso. Ese bocado cremoso, templado y lácteo que parece detener el tiempo. No importa si se sirve en un restaurante de alta cocina o en la mesa de casa: cuando la cuchara se hunde en su interior tembloroso, hay una emoción común que se repite: silencio, sonrisa, y ese leve suspiro que solo provocan los placeres sencillos y absolutos.

Hablar de una buena tarta de queso es hablar de textura. No hay consenso sobre cuál es la proporción perfecta entre el borde cuajado y el corazón cremoso, ni falta que hace. En el fondo, cada cocinero/a elige su punto de cocción como quien define su carácter.

Unos apuestan por una corteza apenas dorada, casi pálida, que revela una interioridad lánguida y mantequillosa. Otros prefieren el tostado intenso, con notas de caramelo y humo que recuerdan al fondo de una hogaza. Ahí está su magia: en la imperfección. En esa forma casual, sin molde ni capa exterior, que revela honestidad. En cada grieta se esconde una promesa de placer.

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La tarta de queso está hecha de pocos ingredientes, pero exige que cada uno sea impecable. El queso —su alma— puede cambiarlo todo. Los suaves aportan dulzura y equilibrio; los más curados, profundidad.

En Galicia, el uso de quesos de leche de vaca como el tetilla o el Arzúa-Ulloa regala un punto lácteo inconfundible; en Cataluña, el mató aporta frescor y ese matiz levísimo de acidez que despierta el paladar. Y cuando el cocinero/a se atreve con quesos curados, ahumados o azules, el resultado roza lo emocional.

Tarta de queso de Samantha Vallejo-Nágera

Ingredientes

Para la masa

  • Harina, 500 g
  • Azúcar, 150 g
  • Mantequilla de pomada, 250 g
  • Huevo, 1
  • Yemas de huevo, 2
  • Ralladura de 1 limón
  • Ralladura de 1 naranja
  • Sal, un pellizco

Para la crema

  • Nata, 250 ml
  • Crema de queso, 450 g
  • Huevos, 6
  • Queso azul, 60 g
  • Azúcar, 150 g

Paso 1

Para hacer la masa, mezcla en un bol la mantequilla con el azúcar hasta obtener una especie de masa semi líquida. Luego añade el huevo y las yemas y mezcla todo bien. Añade también la sal y la harina tamizándola poco a poco. Por último, agrega las ralladuras de limón y naranja.

Paso 2

En cuanto veas que la masa se empieza a despegar del bol, comienza a trabajar con las manos. Cuando tengas una masa algo más dura y fuerte, trabaja sobre la mesa con un poco más de harina, para que no se nos pegue.

Paso 3

Engrasa el molde con un poco de mantequilla y extiende la masa. Hornéalo a 180ºC durante 20 minutos con peso encima para que no se hinche (puede ser un paquete de garbanzos secos). No dejes que llegue a dorarse. Déjala enfriar mientras haces la crema.

Paso 4

Para la crema, mezcla todos los ingredientes juntos hasta tener una masa homogénea. Vierte encima de la masa que hemos horneado y que ya se ha enfriado y vuelve a hornear a 180ºC hasta que esté cuajada. Antes de servir deja que se enfríe y listo.

Acompañamientos

Una buena tarta de queso no necesita compañía… pero algunos maridajes pueden elevarla a otra dimensión. Uno de los clásicos más acertados es la confitura de frutos rojos —frambuesas, arándanos o grosellas—, cuya acidez limpia el paladar y contrasta con la untuosidad del queso. También funcionan bien mermeladas de moras o arándanos, que aportan un toque silvestre.

El caramelo salado, por su parte, ha conquistado a quienes prefieren postres más intensos: unas gotas templadas derramadas sobre la superficie aportan profundidad y un juego de temperaturas irresistible.

En ambientes más gastronómicos, algunos chefs buscan maridajes insólitos: mieles con trufa, emulsiones de maracuyá, jaleas de vino dulce e incluso aceite de oliva virgen extra con flor de sal.

Y para beber, nada realza mejor ese perfil cremoso que un vino blanco con buena acidez: un Albariño o un Chardonnay con madera justa.